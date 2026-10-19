Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

Los dos grupos tienen tres integrantes y están disponibles en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

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Una imagen generada con inteligencia artificial (IA) puede enfrentar a Las Guerreras K-pop con el equipo 7 de Naruto a partir de referencias visuales y un prompt detallado.

El proceso puede hacerse desde el navegador, sin instalar aplicaciones de origen desconocido ni utilizar programas externos que pidan permisos innecesarios.

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La clave está en ordenar las imágenes antes de escribir el prompt. Las referencias permiten conservar los rasgos de las protagonistas de la película de Netflix y de los personajes del anime, mientras que el texto define la acción, las posiciones, los ataques y el escenario.

La escena puede mostrar a las tres guerreras frente a Naruto, Sasuke y Sakura en un campo de batalla, con efectos de energía y elementos propios de cada universo.

En las referencias deben aparecer todos los personajes que aparecerán en la batalla. (Fotocomposición Infobae)

Qué imágenes conviene elegir como referencia para generar la ilustración

El primer paso es seleccionar una imagen grupal de Las Guerreras K-pop en la que se distingan con claridad los rostros, peinados, prendas y accesorios de las tres integrantes.

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Una foto de cuerpo entero o tomada desde la cintura ayuda a que el generador diferencie a cada personaje y reduzca el riesgo de que mezcle los vestuarios o repita rasgos faciales.

Asimismo, hay que conseguir una referencia del equipo 7 con Naruto, Sasuke y Sakura. La imagen debe mostrar sus atuendos, peinados y elementos identificables, como la banda ninja, el traje naranja de Naruto, la ropa oscura de Sasuke y el vestuario rojo de Sakura.

Gemini tiene una versión web que no requiere instalar aplicaciones. (Foto: Europa Press)

Dónde se cargan las imágenes sin descargar aplicaciones

Las imágenes pueden adjuntarse en el chat de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. El acceso se hace desde la página oficial en un navegador actualizado, una alternativa que evita la descarga de archivos desde sitios no verificados o aplicaciones que no pertenecen a desarrolladores identificados.

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Dentro de la conversación, los archivos se cargan mediante el botón de adjuntar o con la función de arrastrar y soltar. Conviene enviar las dos referencias en un único mensaje para que la herramienta reciba toda la información visual antes de generar la escena.

Luego es necesario comprobar que las miniaturas aparezcan completas y que no haya recortes, imágenes borrosas ni figuras ajenas que puedan alterar el resultado.

Esta es una ilustración generada con IA de una batalla entre Las Guerreras K-pop y el equipo 7 de Naruto. (Foto: Gemini)

Qué prompt permite obtener una primera versión de la pelea

El pedido debe indicar el estilo, los participantes, las posturas y los efectos. Un prompt es el siguiente: “Crear una ilustración de acción estilo anime. Tres guerreras K-pop inspiradas en las referencias visuales luchan contra Naruto, Sasuke y Sakura en una arena destruida. Ubicar a las guerreras a la izquierda y al equipo 7 a la derecha. Mostrar un plano panorámico, movimiento, escombros, destellos de energía y expresiones de combate”.

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Después se pueden sumar detalles para separar los ataques. Por ejemplo: “Naruto sostiene una esfera azul de energía en la mano; Sasuke concentra rayos azules alrededor de su brazo y empuña una espada; Sakura avanza con el puño levantado”.

Cómo ajustar los errores de la imagen generada con IA

La primera creación de la IA debe revisarse por partes. Es común que una imagen con inteligencia artificial presente manos con dedos adicionales, accesorios repetidos, ojos desalineados, armas deformadas o personajes que no respetan su ubicación.

Es posible recrear ilustraciones para colorear, útil para los más pequeños. (Foto: Gemini)

Las correcciones funcionan mejor cuando son breves y específicas. Se puede solicitar: “Mantener tres guerreras”, “corregir la mano derecha de Naruto”, “eliminar el arma duplicada”, “poner a Sakura detrás de Sasuke” o “hacer que el escudo violeta esté frente a la guerrera de cabello trenzado”.

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Qué hacer antes de descargar y compartir el resultado

Una vez elegida la versión final, el archivo puede descargarse desde la misma conversación. Antes de publicarlo en redes sociales, enviarlo por mensajes o incluirlo en una nota, corresponde identificarlo como una imagen creada con IA. Esa aclaración lo distingue de una pieza de Netflix o de los titulares de derechos de Naruto.

El material debe presentarse como una recreación hecha por usuarios y sin vínculo oficial con las producciones originales. Conviene evitar usos que induzcan a error sobre su origen o que lo hagan pasar por una imagen promocional auténtica.