Tecno

Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

No es necesario descargar aplicaciones peligrosas para fusionar el universo de la película de Netflix con personajes de animes populares

Composición con tres personajes femeninos vestidos de blanco a la izquierda y tres personajes del anime Naruto a la derecha
Los dos grupos tienen tres integrantes y están disponibles en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Una imagen generada con inteligencia artificial (IA) puede enfrentar a Las Guerreras K-pop con el equipo 7 de Naruto a partir de referencias visuales y un prompt detallado.

El proceso puede hacerse desde el navegador, sin instalar aplicaciones de origen desconocido ni utilizar programas externos que pidan permisos innecesarios.

PUBLICIDAD

La clave está en ordenar las imágenes antes de escribir el prompt. Las referencias permiten conservar los rasgos de las protagonistas de la película de Netflix y de los personajes del anime, mientras que el texto define la acción, las posiciones, los ataques y el escenario.

La escena puede mostrar a las tres guerreras frente a Naruto, Sasuke y Sakura en un campo de batalla, con efectos de energía y elementos propios de cada universo.

Tres personajes femeninas animadas vestidas de blanco a la izquierda y dos personajes de anime en postura de combate a la derecha
En las referencias deben aparecer todos los personajes que aparecerán en la batalla. (Fotocomposición Infobae)

Qué imágenes conviene elegir como referencia para generar la ilustración

El primer paso es seleccionar una imagen grupal de Las Guerreras K-pop en la que se distingan con claridad los rostros, peinados, prendas y accesorios de las tres integrantes.

PUBLICIDAD

Una foto de cuerpo entero o tomada desde la cintura ayuda a que el generador diferencie a cada personaje y reduzca el riesgo de que mezcle los vestuarios o repita rasgos faciales.

Asimismo, hay que conseguir una referencia del equipo 7 con Naruto, Sasuke y Sakura. La imagen debe mostrar sus atuendos, peinados y elementos identificables, como la banda ninja, el traje naranja de Naruto, la ropa oscura de Sasuke y el vestuario rojo de Sakura.

Gemini tiene una versión web que no requiere instalar aplicaciones. (Foto: Europa Press)
Gemini tiene una versión web que no requiere instalar aplicaciones. (Foto: Europa Press)

Dónde se cargan las imágenes sin descargar aplicaciones

Las imágenes pueden adjuntarse en el chat de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. El acceso se hace desde la página oficial en un navegador actualizado, una alternativa que evita la descarga de archivos desde sitios no verificados o aplicaciones que no pertenecen a desarrolladores identificados.

Dentro de la conversación, los archivos se cargan mediante el botón de adjuntar o con la función de arrastrar y soltar. Conviene enviar las dos referencias en un único mensaje para que la herramienta reciba toda la información visual antes de generar la escena.

Luego es necesario comprobar que las miniaturas aparezcan completas y que no haya recortes, imágenes borrosas ni figuras ajenas que puedan alterar el resultado.

Tres guerreras con trajes blancos y poderes luminosos enfrentan a tres ninjas que despliegan técnicas de energía en una arena rocosa
Esta es una ilustración generada con IA de una batalla entre Las Guerreras K-pop y el equipo 7 de Naruto. (Foto: Gemini)

Qué prompt permite obtener una primera versión de la pelea

El pedido debe indicar el estilo, los participantes, las posturas y los efectos. Un prompt es el siguiente: “Crear una ilustración de acción estilo anime. Tres guerreras K-pop inspiradas en las referencias visuales luchan contra Naruto, Sasuke y Sakura en una arena destruida. Ubicar a las guerreras a la izquierda y al equipo 7 a la derecha. Mostrar un plano panorámico, movimiento, escombros, destellos de energía y expresiones de combate”.

Después se pueden sumar detalles para separar los ataques. Por ejemplo: “Naruto sostiene una esfera azul de energía en la mano; Sasuke concentra rayos azules alrededor de su brazo y empuña una espada; Sakura avanza con el puño levantado”.

Cómo ajustar los errores de la imagen generada con IA

La primera creación de la IA debe revisarse por partes. Es común que una imagen con inteligencia artificial presente manos con dedos adicionales, accesorios repetidos, ojos desalineados, armas deformadas o personajes que no respetan su ubicación.

Dibujo lineal en blanco y negro con seis personajes de estilo anime enfrentados en posturas de combate sobre un terreno rocoso
Es posible recrear ilustraciones para colorear, útil para los más pequeños. (Foto: Gemini)

Las correcciones funcionan mejor cuando son breves y específicas. Se puede solicitar: “Mantener tres guerreras”, “corregir la mano derecha de Naruto”, “eliminar el arma duplicada”, “poner a Sakura detrás de Sasuke” o “hacer que el escudo violeta esté frente a la guerrera de cabello trenzado”.

Qué hacer antes de descargar y compartir el resultado

Una vez elegida la versión final, el archivo puede descargarse desde la misma conversación. Antes de publicarlo en redes sociales, enviarlo por mensajes o incluirlo en una nota, corresponde identificarlo como una imagen creada con IA. Esa aclaración lo distingue de una pieza de Netflix o de los titulares de derechos de Naruto.

El material debe presentarse como una recreación hecha por usuarios y sin vínculo oficial con las producciones originales. Conviene evitar usos que induzcan a error sobre su origen o que lo hagan pasar por una imagen promocional auténtica.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popNarutoImágenes de Las Guerreras K-popPelículaNetflixTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Las propuestas incluyen zombis con habilidades modificables, fábricas llenas de amenazas, rituales psicológicos y escenarios posapocalípticos que combinan exploración, gestión y combate

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este día

WhatsApp desarrolla un navegador propio para abrir links sin salir del chat en iPhone

La función experimental ampliará una alternativa anterior limitada a ciertos sitios comerciales y ofrecerá compatibilidad con vínculos enviados por empresas, contactos y grupos

WhatsApp desarrolla un navegador propio para abrir links sin salir del chat en iPhone

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 19 de octubre de 2026: gana diamantes gratis

Los diamantes son uno de los premios más buscados en el juego de Garena, porque permiten adquirir pases, accesorios, trajes y otros artículos de la tienda virtual

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 19 de octubre de 2026: gana diamantes gratis

DEPORTES

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

TELESHOW

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

El doble festejo de Nicole Neumann: los 18 años de Indiana y el Día de la Madre en una celebración junto a su familia

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Afines a Evo Morales anuncian manifestaciones en rechazo a las medidas económicas del Gobierno

La crisis eléctrica en Ecuador eleva el consumo de diésel y encarece la generación de energía

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, asegura que Francia podría resolver su crisis de seguridad en una semana

“Bloqueamos el mayor museo del mundo”: el Louvre cierra sus puertas por una protesta estudiantil