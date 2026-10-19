Guatemala

“Una consulta oportuna y rápida puede cambiar la historia de la enfermedad”, oncóloga guatemalteca recomienda ampliamente la prevención

La especialista del Hospital Roosevelt de Guatemala abordó los factores de riesgo, los controles preventivos y el seguimiento tras el tratamiento

Ilustración en acuarela de una mujer indígena sentada frente a una médica con bata blanca y carpeta de notas en un consultorio.
La especialista Agatha Reyes señala que la lactancia materna y la actividad física actúan como factores protectores frente al cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La médico oncóloga Agatha Reyes recomendó conocer los factores de riesgo, realizar controles preventivos y consultar ante cambios en las mamas. También pidió no postergar la atención por miedo o inseguridad: “Una consulta oportuna y rápida puede cambiar la historia de la enfermedad”.

Factores de riesgo y medidas de prevención

Reyes señaló que la prevención comienza por conocer los factores de riesgo modificables y los que no pueden cambiarse.

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Entre las medidas que las pacientes sí pueden adoptar, recomendó una alimentación adecuada, actividad física, evitar el alcohol y el tabaco, y no prolongar el uso de terapias hormonales.

La oncóloga explicó que los antecedentes genéticos no se pueden modificar. También incluyó en este grupo haber tenido la primera menstruación a los nueve o diez años y una menopausia tardía.

“Lo primero que diría es tratar de manejar o conocer los factores de riesgo de estas enfermedades”, sostuvo Reyes.

Controles, autoexamen y señales de alerta

—¿Cuándo deben iniciarse los controles preventivos?

—A partir de los cuarenta años debemos empezar a llevar un control preventivo de la enfermedad, con mamografía y ultrasonido.

—¿Por qué se recomiendan ambos estudios?

—Van de la mano porque hay lesiones que se llaman microcalcificaciones, que reflejan una enfermedad premaligna y se pueden identificar en una mamografía, pero no en un ultrasonido. En un ultrasonido podemos definir lesiones que en la mamografía no, entonces al final son complementarias.

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—¿Qué ocurre si existen antecedentes familiares?

—Si tengo una familiar con antecedente de cáncer de mama. Mamá, hermana o abuela, tengo que identificar las edades en que ellas presentaron la enfermedad y, dependiendo de eso, empezar controles de manera más temprana.

—¿Cuándo conviene hacer la palpación mamaria?

Después de siete días del ciclo menstrual. Es muy importante conocer nuestras mamas, ver en el espejo si no hay cambios en la piel, si no hay hundimientos y palparnos conforme a la orientación de las agujas del reloj.

—¿Cuáles son las señales de alerta?

Engrosamiento en la piel, eritema, hundimiento en la mama, secreción del pezón y palpar una lesión. Todos esos son signos de alerta.

¿El dolor es una señal suficiente?

—Muchas veces se puede ver una lesión sin necesidad de dolor. Ya cuando hay dolor, puede venir asociado a otras causas, a veces también causas infecciosas.

Los antecedentes genéticos familiares y la primera menstruación a temprana edad constituyen factores de riesgo no modificables. (Imagen de cortesía)
Los antecedentes genéticos familiares y la primera menstruación a temprana edad constituyen factores de riesgo no modificables. (Imagen de cortesía)

Recomendaciones tras el diagnóstico y durante el tratamiento

—¿Qué debe hacer una paciente cuando recibe un diagnóstico?

—Lo primero que les digo es que busquen un especialista en el área. Es muy importante que se sientan con confianza y tranquilas con el especialista que las vaya a tratar.

—¿Por qué es necesario seguir la orientación del especialista?

—Muchas veces están con el especialista, pero oyen a la amiga, a la prima y otras historias. Al final, cada historia y cada paciente es diferente.

—¿Qué recomendaciones da durante el tratamiento?

—Todo lo que coman debe ser cocido, hecho en casa y sin cáscara, porque las defensas bajan y puede haber infecciones.

—¿Qué lugar tiene la alimentación?

—En general, recomiendo una alimentación balanceada. Si tienen un tratamiento oncológico, es fundamental tener una nutricionista de la mano.

Las mujeres deben iniciar controles preventivos anuales con mamografía y ultrasonido a partir de los cuarenta años. (Imagen de cortesía)
Las mujeres deben iniciar controles preventivos anuales con mamografía y ultrasonido a partir de los cuarenta años. (Imagen de cortesía)

Cirugía, tratamientos y acompañamiento emocional

—¿Cuándo puede indicarse una cirugía?

—Lo ideal es identificar muy temprano una lesión muy pequeña y empezar con una cirugía. Esto también va a depender del subtipo y de qué tipo de enfermedad es: hormonal, luminal o triple negativo.

—¿La cirugía es necesaria en todos los casos?

—La cirugía es fundamental en el tratamiento. No se puede obviar.

—¿La quimioterapia y la radioterapia siempre son necesarias?

—La radioterapia depende del tipo de cirugía y de la etapa clínica en la que estamos. La quimioterapia también podría no ser necesaria, dependiendo de la etapa en que se diagnosticó.

—¿Qué apoyo se recomienda para una paciente que duda de continuar el tratamiento?

—Trabajo mucho al lado de especialistas de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, con los cuales podemos dar apoyo emocional a los pacientes para que entiendan la importancia de los tratamientos.

—¿Qué necesita saber la paciente sobre su atención?

—Lo más importante es hablar el mismo idioma con el paciente para que tenga claro qué estamos haciendo y hacia dónde vamos.

Ilustración en acuarela de una médica y una paciente sentadas en un consultorio con un cartel sobre detección temprana de mama.
La indicación de quimioterapia o radioterapia depende de la etapa clínica del tumor y del subtipo de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguimiento médico y diagnóstico oportuno en Guatemala

Después del tratamiento, Reyes indicó que las pacientes deben mantener una vigilancia estricta durante diez años.

Durante los primeros dos años, recomendó controles cada tres meses. A partir del tercer año, las consultas pueden realizarse cada cuatro meses.

Luego del cuarto año, el seguimiento puede ser cada seis meses. Después de cinco años, puede pasar a ser anual.

La oncóloga aclaró que no existe un momento específico en el que pueda reaparecer la enfermedad. El riesgo cambia según el tipo de cáncer de mama, su agresividad y los riesgos de recurrencia.

Reyes explicó que existen cánceres de mama hormonales, HER2 y triple negativos. “Son diferentes enfermedades con un mismo nombre, que se llama cáncer de mama, pero se tratan diferente”.

En el Hospital Roosevelt, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia entre los tipos de cáncer, según la especialista. También afirmó que los diagnósticos aparecen a edades cada vez más tempranas.

“La mayoría de los casos son localmente avanzados”, señaló. Añadió que disminuyeron los casos que se presentan inicialmente con enfermedad metastásica en otras partes del cuerpo y que empiezan a observarse diagnósticos más tempranos.

Para Reyes, una consulta rápida ante un cambio en las mamas puede modificar el curso de la enfermedad. “Estas enfermedades diagnosticadas a tiempo se curan”.

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