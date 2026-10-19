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La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El DT español fue consultado sobre ambos futbolistas en la previa al duelo entre Barcelona y PSG por Champions League

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París se prepara para un choque de titanes. En la previa del trascendental duelo de la UEFA Champions League entre el París Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona por la tercera fecha de la fase de liga, el entrenador asturiano Luis Enrique compareció ante los medios en el Parque de los Príncipes. El técnico del conjunto parisino dejó una de las reflexiones más tajantes de la jornada al abordar las constantes analogías entre la joven estrella azulgrana, Lamine Yamal, y el astro argentino Lionel Messi.

Al ser consultado sobre el impacto mediático del extremo del Barcelona y las comparaciones con el considerado por muchos como el mejor de la historia, Luis Enrique —quien dirigió a Messi en una época dorada en el club catalán— no dudó en poner paños fríos a la situación.

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El entrenador afirmó que lo que Lamine está haciendo muy bien es que quiere ser él mismo y mejorar sus propios aspectos de juego, advirtiendo que comparar a cualquier futbolista con Messi es una batalla perdida. Además, elogió la inteligencia del juvenil al mantenerse enfocado en construir su propio camino sin dejarse llevar por el ruido exterior.

“Lo que está haciendo muy bien Lamine, y lo que le escuché siempre decir, es que él quiere ser Lamine Yamal. Lo está haciendo muy bien, está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador... ahí no va a ganar nadie. Quizás en el futuro podamos hablar, ahora mismo creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine Yamal, pero mejor no compararse a Leo Messi”, sentenció el técnico español.

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El DT español habló de las comparaciones entre Messi y Yamal (Reuters)
El DT español habló de las comparaciones entre Messi y Yamal (Reuters)

Cabe destacar que durante su exitosa etapa en el banco del FC Barcelona, el director técnico Luis Enrique dirigió a Lionel Messi durante tres temporadas completas, abarcando desde mediados de 2014 hasta mayo de 2017. A lo largo de este ciclo de tres años (las campañas 2014/15, 2015/16 y 2016/17), el estratega asturiano y el astro argentino consolidaron una de las épocas más gloriosas en la historia reciente de la institución catalana, conquistando un total de ocho títulos oficiales.

Para el compromiso europeo, el técnico español analizó que el peligro del conjunto catalán no pasa por un solo nombre propio. Aun así, desveló cuál considera la fórmula más efectiva para neutralizar a la joya de La Masía, asegurando que la mejor manera de defender a Lamine es tener el balón. Según el director técnico, si el PSG domina la posesión, el panorama se mantendrá calmado y tranquilo, aunque reconoció que aplicarlo ante este Barcelona será un enorme desafío colectivo.

El cruce de la Champions League llega cargado de condimentos emocionales y deportivos. Por un lado, significa el reencuentro de Luis Enrique con el equipo donde conquistó el histórico triplete de 2015. Por el otro, representa un duelo con aires de final temprana en el que ambos planteles llegan como firmes candidatos a pelear el torneo continental.

Las declaraciones de Luis Enrique no son casualidad y responden al momento de gracia absoluta que atraviesa el atacante del Barça en la actual temporada. Tras consagrarse campeón del mundo en la final del Mundial 2026 que disputaron las selecciones de Argentina y España, el joven de 19 años es una pieza indispensable en el conjunto de Hansi Flick. Hasta el momento, es el tercer máximo goleador de la liga española con 8 tantos en 9 partidos, por detrás de su compañero Rapinha con 12 y Kylian Mbappé con 9. En la Champions, en tanto, acumula un grito en dos encuentros disputados.

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