Economía

El Gobierno prorrogó el régimen que permite a 50.000 trabajadores rurales el cobro de planes sociales

La medida extiende hasta septiembre de 2027 la compatibilidad entre el empleo registrado temporario y determinadas prestaciones sociales

Los avances incluyen nuevos puestos de trabajo, la plantación de millones de árboles y financiamiento para organizaciones de zonas rurales.
El esquema permite que los titulares de determinados programas y prestaciones sociales puedan conservar esos beneficios cuando acceden a un empleo registrado. Foto: difusión
Guardar

El Gobierno nacional prorrogó por un año la vigencia del régimen que permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales acceder a un empleo registrado sin perder determinados programas y prestaciones sociales.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1204/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y extiende la aplicación de la norma hasta el 1 de septiembre de 2027.

PUBLICIDAD

La continuidad del esquema se confirmó un mes y medio después del vencimiento de la prórroga anterior, en un contexto de reclamos por parte del sector agropecuario y sindical.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) habían advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la falta de renovación de la compatibilidad con los planes sociales.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”, había planteado el gremio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las estimaciones oficiales, aproximadamente 50.000 trabajadores rurales serían beneficiarios de esta medida, que brinda cobertura a unos 83.000 hijos de trabajadores aportantes.

Dos personas, un hombre y una mujer, realizan trabajo de campo en un vasto pastizal con hierbas altas, bajo un cielo parcialmente nublado
El gremio había advertido riesgos en el empleo si no se renovaba la compatibilidad (eBird Argentina)

“Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”, agregó.

La medida extiende el Decreto 514/21, establecido durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de promover el empleo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores rurales que se desempeñan en actividades temporales y estacionales, así como para sus grupos familiares.

Uno de los puntos centrales del régimen es que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades contempladas en la norma no pueden ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social, de acuerdo con las condiciones previstas en la reglamentación.

Además, el esquema permite que los titulares de determinados programas y prestaciones sociales puedan conservar esos beneficios cuando acceden a un empleo registrado bajo las modalidades alcanzadas por el decreto.

De esta manera, la incorporación al trabajo formal no implica, por sí sola, la pérdida de la asistencia social compatible con el régimen.

La incorporación al trabajo formal no implica, por sí sola, la pérdida de la asistencia social compatible con el régimen. REUTERS/Martin Cossarini
La incorporación al trabajo formal no implica, por sí sola, la pérdida de la asistencia social compatible con el régimen. REUTERS/Martin Cossarini

Entre las prestaciones que pueden mantenerse durante la contratación se encuentran las asignaciones familiares y, según las condiciones de cada programa, la Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo. El esquema también contempla beneficios para los empleadores, entre ellos una reducción de las contribuciones patronales.

Los argumentos del Gobierno para extender el régimen

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que distintos representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y productores habían planteado la conveniencia de mantener la medida para consolidar los resultados alcanzados.

El Gobierno sostuvo, además, que el régimen contribuyó a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus familias. Sobre esa base, consideró necesario extender su vigencia para garantizar la continuidad de los objetivos de la política.

La normativa había sido prorrogada en 2023 por dos años y, posteriormente, en 2025, por un año a partir del 1 de septiembre de ese año. Con la nueva disposición, el Ejecutivo volvió a extender el esquema por otros 12 meses, contados desde el 1 de septiembre de 2026.

El régimen alcanza a quienes son contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan actividades agropecuarias mediante contratos de trabajo eventual.

La normativa también contempla a los trabajadores rurales comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. Además, establece que, cuando la prestación laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, determinados beneficios monetarios de programas sociales y de empleo —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pueden computarse a cuenta del salario.

Temas Relacionados

trabajo ruralplanes socialesAUHúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un laboratorio del partido bonaerense de Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores

Valmax, pionera de las monodosis en la Argentina, tiene 196 cheques rechazados, salarios fraccionados y una audiencia clave el lunes en el Ministerio de Trabajo bonaerense

Un laboratorio del partido bonaerense de Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores

Cuántos empleos estatales se eliminaron en lo que va del Gobierno de Milei

Los datos oficiales muestran cómo evolucionó la dotación del sector público nacional desde diciembre de 2023, mientras el Ejecutivo habilitó un nuevo régimen de retiros voluntarios para la administración nacional

Cuántos empleos estatales se eliminaron en lo que va del Gobierno de Milei

Caen los bonos argentinos y el riesgo país sube a un nuevo máximo en lo que va de 2026

Los títulos Globales ceden 0,5% en Wall Street. El indicador de JP Morgan avanza a los 675 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre del año pasado

Caen los bonos argentinos y el riesgo país sube a un nuevo máximo en lo que va de 2026

El Gobierno aprobó tres proyectos RIGI por más de USD 15.400 millones para producir petróleo y gas de Vaca Muerta

Además del desarrollo de Pluspetrol en Vaca Muerta, el Comité Evaluador aprobó dos iniciativas de TGS para tratar, transportar y exportar líquidos del gas natural desde Neuquén hacia Bahía Blanca. Las obras prevén miles de empleos y mayores exportaciones

El Gobierno aprobó tres proyectos RIGI por más de USD 15.400 millones para producir petróleo y gas de Vaca Muerta

Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

Los montos promedio son 4,4 veces mayores que los pagados en el régimen general de la Anses. Representan el 3,7% de los beneficiarios pero se llevan más del 14% del gasto

Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

DEPORTES

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

TELESHOW

"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

INFOBAE AMÉRICA

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Nasry Asfura viajará a Italia para buscar inversiones y cooperación para Honduras

Comunidades indígenas de Costa Rica pierden sus cultivos por inundaciones y sequías: mujeres recurren al trueque de semillas para sobrevivir

Canal de Panamá es punto de riesgo para cadenas de suministro globales, según informe

Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos