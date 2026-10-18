Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

Cómo preparar un celular Android antes de devolverlo a su estado inicial

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Restablecer la configuración de fábrica de un celular Android borra todos los datos almacenados en el dispositivo, un paso necesario antes de venderlo, entregarlo a otra persona o empezar de nuevo con una configuración limpia. El proceso también recibe los nombres de formateo o reinicio forzado y devuelve el teléfono a un estado inicial.

La medida requiere preparación. Al eliminar el contenido guardado, desaparecen las aplicaciones y su información, además de los demás datos presentes en el equipo. Los elementos almacenados en la Cuenta de Google pueden restaurarse después, pero conviene comprobar que la copia de seguridad esté disponible antes de iniciar el procedimiento.

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El restablecimiento de fábrica elimina los datos del equipo y exige una preparación previa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de estas indicaciones funcionan únicamente con Android 14 y versiones posteriores. Antes de comenzar, es recomendable revisar la versión instalada y, si corresponde, actualizar el sistema operativo. Si el objetivo es resolver un error de funcionamiento, la sugerencia es probar primero las demás alternativas de solución disponibles para Android.

La cuenta de Google y el bloqueo de pantalla son datos imprescindibles

Antes de realizar un restablecimiento de fábrica, es necesario conocer el nombre de usuario y la contraseña de la Cuenta de Google asociada al teléfono. Cuando el proceso termina, Android solicita esta información de seguridad para demostrar que el restablecimiento fue realizado por el propietario o por una persona de confianza.

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Para comprobar si hay una cuenta registrada, se debe abrir la aplicación Configuración y entrar en el apartado “Cuentas”. Si esa opción no aparece, será necesario solicitar ayuda al fabricante del dispositivo. Dentro de ese menú debe figurar el nombre de usuario de una Cuenta de Google.

También es importante confirmar la contraseña. Una forma de hacerlo consiste en acceder a esa cuenta desde otro teléfono, una tableta o un ordenador. Si la contraseña no está disponible, es necesario recuperar el acceso antes de continuar.

Antes de comenzar, conviene confirmar la identidad asociada, guardar archivos esenciales, disponer del método de desbloqueo, cargar suficientemente el aparato y asegurar el acceso a internet durante la configuración posterior del sistema - GOOGLE

El usuario debe saber, además, el PIN, el patrón o la contraseña de bloqueo de pantalla. No conocer el método de desbloqueo puede impedir completar el procedimiento. Si no se puede abrir el teléfono, se debe buscar información específica para solucionar ese problema.

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Existe otra advertencia: si la contraseña de la Cuenta de Google cambió hace poco, es necesario esperar 24 horas antes de ejecutar el restablecimiento de fábrica.

La copia de seguridad evita perder datos importantes

La operación elimina los datos del teléfono. Por este motivo, Android recomienda guardar previamente la información en la Cuenta de Google. Tras el reinicio, será posible recuperar los elementos que estén respaldados, aunque las aplicaciones y sus datos se desinstalarán del dispositivo.

Antes de borrar el contenido, conviene comprobar que las fotografías, contactos, archivos y demás información necesaria formen parte de la copia de seguridad. El restablecimiento no conserva en el teléfono los datos que no se hayan guardado antes.

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Android ofrece a las billeteras digitales la posibilidad de respaldar tarjetas de transporte público con saldo. En los dispositivos con Android 15 o versiones posteriores, la billetera que utilice esta función mostrará un recordatorio antes de realizar el formateo.

La cuenta de Google será necesaria después de borrar un celular Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese aviso permite crear una copia de seguridad de las tarjetas de transporte público con fondos. Para conocer los detalles de esta opción, será necesario consultar al proveedor de la billetera utilizada en el teléfono.

El teléfono debe tener batería y conexión

El restablecimiento de fábrica puede tardar hasta una hora. Por ello, antes de iniciarlo se debe cargar el celular hasta, al menos, el 70% de batería. Esta precaución reduce el riesgo de que el dispositivo se apague durante el proceso.

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También es necesario conectar el teléfono a una red Wi-Fi o móvil. Tras completar el restablecimiento, Android exige una conexión para acceder a la Cuenta de Google y continuar con la configuración del equipo.

Estos dos requisitos deben estar listos antes de eliminar la información. La carga y la conexión forman parte de la preparación previa, junto con la verificación de la cuenta, el bloqueo de pantalla y la copia de seguridad.

Cómo iniciar el restablecimiento desde Configuración

La mayoría de los teléfonos Android permiten restablecer la configuración de fábrica desde la aplicación Configuración. Desde allí, el usuario debe localizar las opciones disponibles para borrar el contenido y devolver el dispositivo a su estado inicial.

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La ubicación exacta de los menús puede variar según el fabricante. Por esa razón, si existen dudas sobre los pasos específicos del modelo, se debe consultar el sitio de asistencia de la marca.

Si no es posible abrir la aplicación Configuración, Android permite realizar el proceso con los botones de encendido y volumen. Este método sirve cuando el dispositivo no responde o cuando no se puede acceder al sistema de forma habitual.

El procedimiento con botones también depende del modelo. Por tanto, la referencia del fabricante resulta necesaria para conocer la combinación correcta y completar el formateo del celular Android antes de venderlo.

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