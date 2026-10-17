Día de la Madre: 60 frases cortas y originales para enviar por WhatsApp en Argentina

La celebración del Día de la Madre está próxima en Argentina y muchas personas buscan saludos breves y diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Día de la Madre en Argentina se acerca y es posible que estés pensando en frases cortas y originales para enviarle a esa persona tan especial a través de WhatsApp u otra red social.

A continuación 60 mensajes que puedes enviar, solo tienes que copiar y pegar.

PUBLICIDAD

Frases cortas y originales para el Día de la Madre

Feliz Día, mamá: eres mi lugar seguro.

Gracias por ser abrazo, fuerza y hogar.

Mamá, tu amor hace todo más lindo.

Feliz día a la reina de la familia.

Eres mi ejemplo todos los días.

Gracias por enseñarme a no rendirme.

Mamá, no hay nadie como tú.

Tu amor es mi mejor herencia.

Feliz Día de la Madre, querida mamá.

Gracias por estar incluso sin que te llame.

Eres el corazón de esta familia.

Mamá: paciencia infinita, amor eterno.

La lista reúne 60 opciones listas para compartir por WhatsApp sin necesidad de modificarlas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué suerte tenerte como mamá.

Gracias por tus consejos y tus comidas.

Tu abrazo sigue siendo mi favorito.

Feliz día a mi primera gran amiga.

Mamá, eres pura magia cotidiana.

Tu amor siempre me encuentra.

Gracias por cuidar hasta lo que no se ve.

Eres mi orgullo más grande.

Mamá, contigo todo parece posible.

Feliz día a la mujer que nunca se rinde.

Gracias por tanto amor sin medida.

Eres mi casa, esté donde esté.

Mamá, tu risa mejora cualquier día.

Gracias por apoyarme siempre.

Tu fuerza inspira más de lo que imaginas.

Feliz día a mi persona favorita.

Mamá, eres irrepetible.

Gracias por darlo todo con amor.

Tu presencia es un regalo enorme.

Para elaborar un saludo personalizado con IA es importante ser claro con el pedido y proteger los datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mamá, siempre has sido mi mejor equipo.

Feliz día a quien hace familia de verdad.

Gracias por enseñarme a querer bien.

Eres la razón de tantas cosas lindas.

Mamá, tu amor no tiene comparación.

Gracias por cada gesto, grande o pequeño.

Feliz día a la dueña de los mejores abrazos.

Eres mi refugio favorito.

Mamá, tu cariño es mi superpoder.

Gracias por estar en cada etapa.

Feliz día a la más valiente de todas.

Mamá, eres mi orgullo y mi alegría.

Tu amor deja huella en todo.

Gracias por quererme tal como soy.

Eres la mejor mamá del mundo.

Feliz día, mamá: te quiero infinito.

Mamá, tu ternura es mi calma.

Es recomendable definir el tono, la extensión y el medio en el que se compartirá el mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias por hacer tanto sin pedir nada.

Eres la persona que más admiro.

Feliz día a mi guía de siempre.

Mamá, tu amor es mi fortuna.

Gracias por convertir días comunes en recuerdos.

Contigo, la palabra hogar tiene sentido.

Feliz día a la mujer que puede con todo.

Mamá, gracias por ser mi raíz y mis alas.

Tu amor es el mejor regalo de la vida.

Feliz día, mamá: mereces el mundo.

Gracias por ser tan única y tan enorme.

Te quiero hoy, mañana y toda la vida, mamá.

Acompaña los mensajes con emojis para que el mensaje se vea más cálido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo crear un mensaje personalizado para mamá con IA

Crear un mensaje personalizado para mamá con inteligencia artificial requiere dar instrucciones y cuidar la información compartida.

El primer paso es ingresar a una herramienta de IA, como ChatGPT, Meta AI, Grok o Claude, y pedir un mensaje de felicitación por el Día de la Madre. Conviene indicar si se busca un texto breve, emotivo, divertido, formal o pensado para una tarjeta, WhatsApp o una publicación.

Para que el resultado tenga un tono personal, se pueden mencionar algunos detalles de la madre: sus gustos, una costumbre familiar, una enseñanza que haya dejado o una cualidad que se quiera destacar.

PUBLICIDAD

Primero se debe acceder a una plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT, Meta AI, Grok o Claude. REUTERS/Dado Ruvic

No es necesario incluir datos privados, direcciones, documentos, contraseñas, problemas de salud ni información confidencial. La idea es aportar referencias afectivas para que la felicitación no parezca genérica.

Por último, hay que explicarle a la IA el enfoque deseado. Por ejemplo, se puede pedir que el mensaje transmita gratitud, humor, admiración o cercanía; que incluya un recuerdo compartido sin inventarlo; o que evite frases solemnes.

Después, hay que revisar el resultado, ajustar las palabras que no representen la relación y añadir una despedida. Así, la herramienta funciona como un punto de partida, mientras que el mensaje conserva una voz personal.

PUBLICIDAD