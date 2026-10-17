Tecno

Día de la Madre: 60 frases cortas y originales para enviar por WhatsApp en Argentina

Algunos mensajes destacados son se “tu amor es mi mejor herencia”, “eres mi casa, esté donde esté” o “tu ternura es mi calma”

Una mujer sentada ante una mesa de madera sostiene un teléfono inteligente que exhibe una aplicación de mensajería instantánea.
La celebración del Día de la Madre está próxima en Argentina y muchas personas buscan saludos breves y diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Día de la Madre en Argentina se acerca y es posible que estés pensando en frases cortas y originales para enviarle a esa persona tan especial a través de WhatsApp u otra red social.

A continuación 60 mensajes que puedes enviar, solo tienes que copiar y pegar.

PUBLICIDAD

Frases cortas y originales para el Día de la Madre

  • Feliz Día, mamá: eres mi lugar seguro.
  • Gracias por ser abrazo, fuerza y hogar.
  • Mamá, tu amor hace todo más lindo.
  • Feliz día a la reina de la familia.
  • Eres mi ejemplo todos los días.
  • Gracias por enseñarme a no rendirme.
  • Mamá, no hay nadie como tú.
  • Tu amor es mi mejor herencia.
  • Feliz Día de la Madre, querida mamá.
  • Gracias por estar incluso sin que te llame.
  • Eres el corazón de esta familia.
  • Mamá: paciencia infinita, amor eterno.
La lista reúne 60 opciones listas para compartir por WhatsApp sin necesidad de modificarlas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La lista reúne 60 opciones listas para compartir por WhatsApp sin necesidad de modificarlas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Qué suerte tenerte como mamá.
  • Gracias por tus consejos y tus comidas.
  • Tu abrazo sigue siendo mi favorito.
  • Feliz día a mi primera gran amiga.
  • Mamá, eres pura magia cotidiana.
  • Tu amor siempre me encuentra.
  • Gracias por cuidar hasta lo que no se ve.
  • Eres mi orgullo más grande.
  • Mamá, contigo todo parece posible.
  • Feliz día a la mujer que nunca se rinde.
  • Gracias por tanto amor sin medida.
  • Eres mi casa, esté donde esté.
  • Mamá, tu risa mejora cualquier día.
  • Gracias por apoyarme siempre.
  • Tu fuerza inspira más de lo que imaginas.
  • Feliz día a mi persona favorita.
  • Mamá, eres irrepetible.
  • Gracias por darlo todo con amor.
  • Tu presencia es un regalo enorme.
Una mujer de cabello rizado sostiene una taza blanca y mira la pantalla de un teléfono móvil que muestra un mensaje junto a una ventana.
Para elaborar un saludo personalizado con IA es importante ser claro con el pedido y proteger los datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mamá, siempre has sido mi mejor equipo.
  • Feliz día a quien hace familia de verdad.
  • Gracias por enseñarme a querer bien.
  • Eres la razón de tantas cosas lindas.
  • Mamá, tu amor no tiene comparación.
  • Gracias por cada gesto, grande o pequeño.
  • Feliz día a la dueña de los mejores abrazos.
  • Eres mi refugio favorito.
  • Mamá, tu cariño es mi superpoder.
  • Gracias por estar en cada etapa.
  • Feliz día a la más valiente de todas.
  • Mamá, eres mi orgullo y mi alegría.
  • Tu amor deja huella en todo.
  • Gracias por quererme tal como soy.
  • Eres la mejor mamá del mundo.
  • Feliz día, mamá: te quiero infinito.
  • Mamá, tu ternura es mi calma.
Mujer sentada en un sillón en un balcón con plantas mientras sostiene un teléfono móvil que exhibe un mensaje de texto en la pantalla.
Es recomendable definir el tono, la extensión y el medio en el que se compartirá el mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Gracias por hacer tanto sin pedir nada.
  • Eres la persona que más admiro.
  • Feliz día a mi guía de siempre.
  • Mamá, tu amor es mi fortuna.
  • Gracias por convertir días comunes en recuerdos.
  • Contigo, la palabra hogar tiene sentido.
  • Feliz día a la mujer que puede con todo.
  • Mamá, gracias por ser mi raíz y mis alas.
  • Tu amor es el mejor regalo de la vida.
  • Feliz día, mamá: mereces el mundo.
  • Gracias por ser tan única y tan enorme.
  • Te quiero hoy, mañana y toda la vida, mamá.
Acompaña los mensajes con emojis para que el mensaje se vea más cálido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Acompaña los mensajes con emojis para que el mensaje se vea más cálido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo crear un mensaje personalizado para mamá con IA

Crear un mensaje personalizado para mamá con inteligencia artificial requiere dar instrucciones y cuidar la información compartida.

El primer paso es ingresar a una herramienta de IA, como ChatGPT, Meta AI, Grok o Claude, y pedir un mensaje de felicitación por el Día de la Madre. Conviene indicar si se busca un texto breve, emotivo, divertido, formal o pensado para una tarjeta, WhatsApp o una publicación.

Para que el resultado tenga un tono personal, se pueden mencionar algunos detalles de la madre: sus gustos, una costumbre familiar, una enseñanza que haya dejado o una cualidad que se quiera destacar.

PUBLICIDAD

Primero se debe acceder a una plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT, Meta AI, Grok o Claude. REUTERS/Dado Ruvic
Primero se debe acceder a una plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT, Meta AI, Grok o Claude. REUTERS/Dado Ruvic

No es necesario incluir datos privados, direcciones, documentos, contraseñas, problemas de salud ni información confidencial. La idea es aportar referencias afectivas para que la felicitación no parezca genérica.

Por último, hay que explicarle a la IA el enfoque deseado. Por ejemplo, se puede pedir que el mensaje transmita gratitud, humor, admiración o cercanía; que incluya un recuerdo compartido sin inventarlo; o que evite frases solemnes.

Después, hay que revisar el resultado, ajustar las palabras que no representen la relación y añadir una despedida. Así, la herramienta funciona como un punto de partida, mientras que el mensaje conserva una voz personal.

Temas Relacionados

Día de la MadreWhatsAppFrasesArgentinaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bill Gates inicia la construcción de un reactor nuclear: dará energía a 400.000 hogares

La iniciativa cuenta con una inversión estimada de USD 4.000 millones y tiene previsto comenzar a operar en 2030

Bill Gates inicia la construcción de un reactor nuclear: dará energía a 400.000 hogares

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

El modelo con capacidad de vuelo es el Rocket, equipado con propulsores de gas frío. Tesla prevé comercializarlo únicamente por invitación

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

OpenAI admitió que sus modelos de IA vulneraron sitios y gastaron fondos de una billetera cripto ajena

La tarea asignada inicialmente a los agentes consistía en actualizar una app de comercio de criptomonedas. Sin embargo, los modelos encontraron canales de comunicación no previstos

OpenAI admitió que sus modelos de IA vulneraron sitios y gastaron fondos de una billetera cripto ajena

DEPORTES

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

“Le pido disculpas a mi novia porque esas cosas no se hacen”: la particular declaración de la promesa de Boca Juniors Leo Flores tras una controversia

TELESHOW

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Hace 75 años nacía la televisión argentina y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

INFOBAE AMÉRICA

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

Sector turístico de Costa Rica presiona por aprobación de ley eléctrica y advierte sobre impacto en inversiones y empleo

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad