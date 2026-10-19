WhatsApp desarrolla un navegador propio para abrir links sin salir del chat en iPhone

WhatsApp prepara un navegador integrado para abrir enlaces en el iPhone - (Meta)

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WhatsApp desarrolla un navegador integrado para iPhone que permitirá abrir cualquier enlace compartido en un chat sin abandonar la aplicación. La función se encuentra en preparación dentro de la beta para iOS y ampliará una opción previa, limitada a determinados enlaces comerciales que cumplían requisitos técnicos.

El cambio puede resultar útil para quienes reciben o envían varios links durante una conversación, ya que evitará el salto automático a Safari, Chrome u otro navegador instalado en el dispositivo. La navegación quedará separada del chat, de modo que el usuario podrá consultar una página y regresar a la conversación sin interrumpirla.

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La novedad fue detectada en la actualización 26.41.10.72 de WhatsApp beta para iOS, disponible mediante TestFlight. Por ahora, la herramienta continúa en desarrollo: no está lista para su lanzamiento general y WhatsApp no ha comunicado una fecha para habilitarla entre el público.

WhatsApp ampliará la navegación interna a todos los enlaces compartidos - (EFE)

La función supera la limitación de los enlaces comerciales

WhatsApp ya introdujo una opción para abrir enlaces comerciales dentro de la aplicación. Esa herramienta apareció en la actualización 25.14.10.72 de la beta de iOS y permitió consultar ciertas páginas de empresas sin cambiar a Safari.

Sin embargo, aquella versión estaba restringida a vínculos que cumplían condiciones concretas. El sitio web debía utilizar HTTPS, un requisito técnico destinado a asegurar la conexión. Por esa razón, gran parte de los enlaces compartidos habitualmente en las conversaciones no podía abrirse dentro de WhatsApp.

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El nuevo navegador integrado de WhatsApp elimina esa limitación. La compañía trabaja en un sistema compatible con cualquier enlace enviado o recibido dentro de la pantalla de chat, sin importar si procede de una empresa o de otro contacto.

La propuesta mantendrá una alternativa para quienes prefieran usar el navegador habitual. Desde el menú de tres puntos será posible elegir la opción para abrir la página en Safari, Chrome o cualquier otra aplicación definida como navegador predeterminado.

El iPhone podrá abrir cualquier enlace sin salir de la aplicación de mensajería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación se realizará desde los ajustes de WhatsApp

La herramienta no se activará de forma automática. WhatsApp añadirá una nueva opción llamada “Navegador integrado” dentro de los ajustes de la aplicación. Allí, cada usuario podrá decidir si desea abrir los enlaces directamente en la pantalla de conversación.

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Cuando esta opción se active por primera vez, aparecerá una hoja inferior con una explicación sobre su funcionamiento. El aviso indicará que los vínculos pueden consultarse sin salir de WhatsApp, en lugar de abrirse en el navegador predeterminado del iPhone.

Los usuarios podrán volver al navegador predeterminado en cualquier momento. Esa posibilidad permite alternar entre la navegación interna de WhatsApp y Safari, Chrome u otras aplicaciones instaladas en el dispositivo.

El navegador integrado funcionará en todos los chats y con cualquier enlace compartido. La amplitud de esa compatibilidad constituye la principal diferencia respecto a la herramienta anterior, que se limitaba a ciertos vínculos comerciales.

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La herramienta permitirá consultar páginas web desde una sesión independiente, regresar al chat sin interrupciones y elegir posteriormente Safari, Chrome u otro programa instalado - REUTERS/Dado Ruvic

La sesión de navegación no afectará la conversación

Al abrir un enlace con el navegador integrado, la navegación se realizará en una sesión separada del chat. El usuario podrá desplazarse por el sitio web sin alterar el contenido de la conversación que dejó abierta.

El sistema también incluirá opciones para administrar la información almacenada durante la navegación. La pantalla de configuración contará con una sección destinada a gestionar datos, desde la que se podrán borrar las cookies y la caché de los sitios visitados dentro de WhatsApp.

Los datos de navegación se almacenarán localmente en el dispositivo, con un funcionamiento comparable al de Safari. WhatsApp no podrá ver los enlaces compartidos en la conversación ni cuáles abren los usuarios. Apple tampoco podrá acceder a esa información, de acuerdo con la explicación de la función.

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TestFlight permite probar la beta en iPhone

El acceso a las versiones beta de WhatsApp para iOS se realiza mediante TestFlight, la plataforma oficial de Apple para probar aplicaciones en desarrollo. El proceso comienza con la descarga de TestFlight desde la App Store y su instalación en el iPhone.

Después, es necesario abrir desde el dispositivo el enlace oficial de invitación de la beta de WhatsApp. Si hay espacio disponible, se mostrará la ficha del programa en TestFlight. El usuario deberá aceptar las condiciones e instalar la versión de prueba, que reemplazará temporalmente la aplicación estable.

El principal obstáculo es la disponibilidad de plazas. Apple establece un número máximo de probadores por aplicación, por lo que el programa suele aparecer como completo. Para conseguir un cupo, es necesario revisar periódicamente el enlace o seguir los avisos sobre vacantes.

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Las versiones beta pueden presentar errores, cierres inesperados, fallos en las notificaciones o un consumo mayor de batería. Antes de salir del programa o desinstalar la aplicación para regresar a la versión oficial, es fundamental crear una copia de seguridad de los chats para evitar la pérdida de información.