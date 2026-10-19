Tecno

WhatsApp desarrolla un navegador propio para abrir links sin salir del chat en iPhone

La función experimental ampliará una alternativa anterior limitada a ciertos sitios comerciales y ofrecerá compatibilidad con vínculos enviados por empresas, contactos y grupos

Qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil de WhatsApp.
WhatsApp prepara un navegador integrado para abrir enlaces en el iPhone - (Meta)
Guardar

WhatsApp desarrolla un navegador integrado para iPhone que permitirá abrir cualquier enlace compartido en un chat sin abandonar la aplicación. La función se encuentra en preparación dentro de la beta para iOS y ampliará una opción previa, limitada a determinados enlaces comerciales que cumplían requisitos técnicos.

El cambio puede resultar útil para quienes reciben o envían varios links durante una conversación, ya que evitará el salto automático a Safari, Chrome u otro navegador instalado en el dispositivo. La navegación quedará separada del chat, de modo que el usuario podrá consultar una página y regresar a la conversación sin interrumpirla.

PUBLICIDAD

La novedad fue detectada en la actualización 26.41.10.72 de WhatsApp beta para iOS, disponible mediante TestFlight. Por ahora, la herramienta continúa en desarrollo: no está lista para su lanzamiento general y WhatsApp no ha comunicado una fecha para habilitarla entre el público.

WhatsApp
WhatsApp ampliará la navegación interna a todos los enlaces compartidos - (EFE)

La función supera la limitación de los enlaces comerciales

WhatsApp ya introdujo una opción para abrir enlaces comerciales dentro de la aplicación. Esa herramienta apareció en la actualización 25.14.10.72 de la beta de iOS y permitió consultar ciertas páginas de empresas sin cambiar a Safari.

Sin embargo, aquella versión estaba restringida a vínculos que cumplían condiciones concretas. El sitio web debía utilizar HTTPS, un requisito técnico destinado a asegurar la conexión. Por esa razón, gran parte de los enlaces compartidos habitualmente en las conversaciones no podía abrirse dentro de WhatsApp.

PUBLICIDAD

El nuevo navegador integrado de WhatsApp elimina esa limitación. La compañía trabaja en un sistema compatible con cualquier enlace enviado o recibido dentro de la pantalla de chat, sin importar si procede de una empresa o de otro contacto.

La propuesta mantendrá una alternativa para quienes prefieran usar el navegador habitual. Desde el menú de tres puntos será posible elegir la opción para abrir la página en Safari, Chrome o cualquier otra aplicación definida como navegador predeterminado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El iPhone podrá abrir cualquier enlace sin salir de la aplicación de mensajería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación se realizará desde los ajustes de WhatsApp

La herramienta no se activará de forma automática. WhatsApp añadirá una nueva opción llamada “Navegador integrado” dentro de los ajustes de la aplicación. Allí, cada usuario podrá decidir si desea abrir los enlaces directamente en la pantalla de conversación.

Cuando esta opción se active por primera vez, aparecerá una hoja inferior con una explicación sobre su funcionamiento. El aviso indicará que los vínculos pueden consultarse sin salir de WhatsApp, en lugar de abrirse en el navegador predeterminado del iPhone.

Los usuarios podrán volver al navegador predeterminado en cualquier momento. Esa posibilidad permite alternar entre la navegación interna de WhatsApp y Safari, Chrome u otras aplicaciones instaladas en el dispositivo.

El navegador integrado funcionará en todos los chats y con cualquier enlace compartido. La amplitud de esa compatibilidad constituye la principal diferencia respecto a la herramienta anterior, que se limitaba a ciertos vínculos comerciales.

La herramienta permitirá consultar páginas web desde una sesión independiente, regresar al chat sin interrupciones y elegir posteriormente Safari, Chrome u otro programa instalado - REUTERS/Dado Ruvic
La herramienta permitirá consultar páginas web desde una sesión independiente, regresar al chat sin interrupciones y elegir posteriormente Safari, Chrome u otro programa instalado - REUTERS/Dado Ruvic

La sesión de navegación no afectará la conversación

Al abrir un enlace con el navegador integrado, la navegación se realizará en una sesión separada del chat. El usuario podrá desplazarse por el sitio web sin alterar el contenido de la conversación que dejó abierta.

El sistema también incluirá opciones para administrar la información almacenada durante la navegación. La pantalla de configuración contará con una sección destinada a gestionar datos, desde la que se podrán borrar las cookies y la caché de los sitios visitados dentro de WhatsApp.

Los datos de navegación se almacenarán localmente en el dispositivo, con un funcionamiento comparable al de Safari. WhatsApp no podrá ver los enlaces compartidos en la conversación ni cuáles abren los usuarios. Apple tampoco podrá acceder a esa información, de acuerdo con la explicación de la función.

TestFlight permite probar la beta en iPhone

El acceso a las versiones beta de WhatsApp para iOS se realiza mediante TestFlight, la plataforma oficial de Apple para probar aplicaciones en desarrollo. El proceso comienza con la descarga de TestFlight desde la App Store y su instalación en el iPhone.

Después, es necesario abrir desde el dispositivo el enlace oficial de invitación de la beta de WhatsApp. Si hay espacio disponible, se mostrará la ficha del programa en TestFlight. El usuario deberá aceptar las condiciones e instalar la versión de prueba, que reemplazará temporalmente la aplicación estable.

El principal obstáculo es la disponibilidad de plazas. Apple establece un número máximo de probadores por aplicación, por lo que el programa suele aparecer como completo. Para conseguir un cupo, es necesario revisar periódicamente el enlace o seguir los avisos sobre vacantes.

Las versiones beta pueden presentar errores, cierres inesperados, fallos en las notificaciones o un consumo mayor de batería. Antes de salir del programa o desinstalar la aplicación para regresar a la versión oficial, es fundamental crear una copia de seguridad de los chats para evitar la pérdida de información.

Temas Relacionados

WhatsAppiPhoneChatsLinksNavegadorTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

La herramienta de administración de archivos permite detectar fotos, videos, audios y documentos que ocupan memoria en el celular sin afectar los mensajes guardados en la aplicación

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

La pérdida repentina de velocidad, el gasto inusual de datos y las interrupciones inesperadas son señales que justifican una comprobación mediante el administrador de la infraestructura doméstica

Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Las propuestas incluyen zombis con habilidades modificables, fábricas llenas de amenazas, rituales psicológicos y escenarios posapocalípticos que combinan exploración, gestión y combate

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

No es necesario descargar aplicaciones peligrosas para fusionar el universo de la película de Netflix con personajes de animes populares

Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

DEPORTES

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

TELESHOW

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

INFOBAE AMÉRICA

La educación superior en Nicaragua enfrenta desafíos de financiamiento, docencia y empleo

La educación superior en Nicaragua enfrenta desafíos de financiamiento, docencia y empleo

El 90% de los casos de extorsión en Honduras no llega a los cabecillas, según organismo local

Autoridades migratorias detectaron cerca de 700 migrantes irregulares en fincas de República Dominicana, entre ellos 80 haitianos

Guatemala envió un nuevo contingente militar a Haití, mientras cuatro salvadoreños siguen desaparecidos tras una emboscada en el país caribeño

Cómo funciona la mamografía sin radiación y sin dolor que se aplica en clínicas salvadoreñas