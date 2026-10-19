Cómo funciona la mamografía sin radiación y sin dolor que se aplica en clínicas salvadoreñas

En El Salvador, tres centros privados incorporaron la mamografía por electroimpedancia computarizada, conocida como MEIK, como un estudio complementario en la detección del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En El Salvador existe un método sin radiación y sin dolor que puede servir en la prevención del cáncer de mama: la mamografía por electroimpedancia computarizada, conocida como MEIK, que es un estudio complementario para identificar alteraciones en el tejido mamario.

El método apunta a ampliar las opciones de evaluación, aunque sus resultados requieren una correlación con ecografía, mamografía convencional y de biopsia ante una sospecha de cáncer.

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La tecnología se utiliza en tres centros privados en el país (Be Pink Medic, Centro Médico Familiar y Clínica de Especialidades Médicas Israel), según explicó el médico René Molina, quien aseguró que introdujo ese equipo en el país alrededor de 2012, tras conocer su uso en Europa del Este.

El especialista relató que su interés por este sistema aumentó cuando su madre recibió un diagnóstico de cáncer de mama. “Empezamos a hacerlo con la mamografía por electroimpedancia MEIK”, afirmó al referirse a los controles posteriores al tratamiento oncológico de su familiar, quien sobrevivió a la enfermedad y actualmente tiene más de 80 años de edad.

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Cómo funciona el examen que mide diferencias eléctricas en el tejido mamario

La mamografía por electroimpedancia computarizada se basa en la medición de la resistencia que ponen los tejidos al paso de una corriente eléctrica de muy baja intensidad. El objetivo es detectar patrones que podrían requerir una evaluación posterior. El doctor Molina describió el método como una herramienta de tamizaje.

En la clínica, una consulta completa puede tomar hasta 45 minutos e incluye una entrevista, una evaluación física y luego la toma de imágenes. Según explicó la enfermera Lisbeth Monterrosa, la fase de cada captura de imágenes dura menos de 35 segundos.

Tanto el médico como la enfermera explicaron que la principal diferencia con la mamografía convencional es que el examen por electroimpedancia no emplea rayos X ni exige la compresión de la mama, por lo que no hay dolor. El doctor Molina indicó que puede utilizarse, siempre bajo indicación médica, en pacientes con implantes mamarios, durante el embarazo o la lactancia y en mujeres jóvenes.

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En El Salvador, tres centros privados incorporaron la mamografía por electroimpedancia computarizada, conocida como MEIK, como un estudio complementario en la detección del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el propio profesional subrayó que un resultado sospechoso no confirma un cáncer de mama. “Quien determina si es cáncer es el patólogo cuando tenemos un reporte de biopsia. Mientras no tengamos el reporte de la biopsia, todo es una sospecha”, afirmó. Molina explicó que, cuando el estudio identifica una anomalía, la clínica indica una ecografía de correlación diagnóstica. Si los hallazgos coinciden, el caso queda en manos de un ginecólogo, mastólogo u otro especialista, que define los siguientes pasos a seguir por la paciente.

La evidencia científica ubica a la electroimpedancia como un complemento

El doctor Molina afirmó que el equipo que utiliza su clínica cuenta con una sensibilidad de 92% y una especificidad de 96%, aunque esos valores corresponden a la experiencia y la información técnica informadas por el centro médico.

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Pero hay estudios disponibles sobre imagen mamaria por impedancia eléctrica que muestran resultados variables. Una investigación publicada en la revista BMC Cancer, que evaluó a 1,200 mujeres de entre 25 y 70 años, informó una sensibilidad de 85% y una especificidad de 96% para un sistema de electroimpedancia monofrecuencia.

Otra revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó 12 estudios y 5,487 pacientes, estimó una sensibilidad combinada de 75.88% y una especificidad de 82.04%. Los autores concluyeron que la técnica puede tener utilidad junto con otros estudios, pero señalaron que aún se necesitan investigaciones de mayor escala. De hecho, las guías internacionales mantienen a la mamografía como la herramienta de cribado con mayor respaldo para la población general.

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La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda que las mujeres de riesgo promedio tengan la opción de iniciar mamografías anuales entre los 40 y 44 años; entre los 45 y 54 años, aconseja un estudio cada año. Desde los 55 años, pueden continuar cada año o hacerlo cada dos años, según la evaluación médica. Para mujeres con antecedentes familiares relevantes, mutaciones genéticas u otros factores de alto riesgo, los controles pueden requerir resonancia magnética y mamografía desde edades más tempranas.

Entrevista con el Dr. René Molina, especialista en medicina general, biológica, ortomolecular, homeopática y en biorresonancia cuántica. - Clínica integral de la mujer El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las anomalías detectadas no equivalen a un diagnóstico oncológico

El médico salvadoreño indicó que reciben alrededor de diez pacientes por día para realizarse ese tipo de estudio. De ese grupo, aseguró que entre tres y cuatro suelen presentar alguna anomalía que justifica análisis adicionales con otros especialistas. Ese hallazgo puede corresponder a múltiples causas, entre ellas quistes, fibroadenomas, procesos inflamatorios o cambios benignos, indicó. Por eso, los especialistas insisten en que ningún equipo de tamizaje puede sustituir a la biopsia cuando las imágenes generan una sospecha de malignidad.

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La detección temprana puede reducir la necesidad de tratamientos más agresivos y mejorar las posibilidades de control de un cáncer de mama. También la autoobservación puede ayudar a que una mujer identifique cambios, pero no reemplaza los estudios de detección recomendados según edad y riesgo.

El cáncer de mama representa una preocupación sanitaria creciente en el país

El cáncer de mama fue el tumor más frecuente entre las mujeres de El Salvador en 2024, con una estimación de 1,061 nuevos casos, según datos del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN). La enfermedad concentró el 19.4% de los diagnósticos oncológicos femeninos y ocupó el segundo lugar entre todos los tipos de cáncer en el país, al considerar ambos sexos.

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Durante ese año se calcularon 290 muertes asociadas al cáncer de mama. La enfermedad fue la tercera causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres salvadoreñas, detrás de los tumores de cuello uterino y estómago. La tasa de mortalidad estandarizada por edad fue de 7.2 muertes por cada 100,000 mujeres.

Además, unas 2,740 personas vivían con un diagnóstico de cáncer de mama realizado durante los cinco años previos. La tasa de incidencia estandarizada por edad alcanzó los 26.5 casos por cada 100,000 mujeres, mientras que el riesgo acumulado de recibir este diagnóstico antes de los 75 años fue de 2.6%.

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Una infografía con datos de GLOBOCAN detalla que El Salvador registrará 1.061 nuevos casos y 290 muertes por cáncer de mama en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones planteadas por el médico salvadoreño

Molina propuso una serie de medidas para la prevención y el seguimiento de la salud mamaria. Algunas corresponden a hábitos generales de salud y otras deben conversarse con un especialista, sobre todo en pacientes con antecedentes familiares, síntomas o diagnóstico de cáncer.

Consultar ante cualquier cambio en la mama, el pezón o la axila, sin esperar a que aparezca dolor.

Conocer los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario u otros tumores y comunicarlos al médico.

Cumplir el esquema de mamografías, ecografías u otros estudios que indique el especialista según la edad y el nivel de riesgo.

Realizar una observación habitual de las mamas para reconocer cambios de aspecto, textura o secreciones.

Mantener actividad física regular y una alimentación basada en alimentos frescos, frutas, verduras y fibras.

Limitar la exposición a alcohol y evitar el tabaco.

Consultar antes de iniciar suplementos, sueroterapia o tratamientos complementarios durante quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia.

En la clínica Be Pink Womedic aplican una sueroterapia a una paciente. Estas terapias se las aplican tanto a mujeres que tienen cáncer de mama o cualquier otro tipo, así como a mujeres que buscan prevenir la enfermedad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La vitamina D, los suplementos intravenosos y sus límites comprobados

El médico también vinculó la exposición solar, el contacto con la naturaleza y el aumento de vitamina D con una menor vulnerabilidad frente al cáncer. No obstante, las recomendaciones médicas para prevenir cáncer de mama no establecen la exposición al sol como una medida de prevención comprobada.

Durante la entrevista también mencionó las infusiones intravenosas de vitaminas, vitamina C y glutatión como apoyo para pacientes bajo tratamientos oncológicos. Estas intervenciones no curan el cáncer ni reemplazan a la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia o las terapias hormonales, sino que podrían ayudar a aminorar efectos de dichas terapias con radiación, indicó.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que la vitamina C intravenosa continúa bajo investigación y que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no la aprobó como tratamiento contra el cáncer. Su uso debe evaluarse con el oncólogo tratante por posibles riesgos, contraindicaciones e interacciones.