Hasta 3.199 dólares se necesita para tener un iPhone Duo, el plegable de Apple que ya está disponible

Apple abrió la preventa del iPhone Duo, su primer modelo plegable, con valores que van de USD 1.999 a USD 3.199. REUTERS/Carlos Barria

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Apple ha iniciado la preventa del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con precios de entre USD 1.999 y USD 3.199, según la capacidad de almacenamiento.

Tim Cook, exCEO de Apple y actual presidente ejecutivo del consejo de administración, celebró el inicio de la preventa en X, antes Twitter. Varios usuarios respondieron a la publicación con quejas porque sus teléfonos podrían llegar en diciembre de 2026.

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El usuario @vibewithsnehal respondió a Cook con una captura de pantalla que indica que su iPhone llegaría entre el 15 y el 22 de diciembre de 2026.

Algunos compradores expresaron su malestar porque las fechas estimadas de entrega se extienden hasta diciembre de 2026. (X)

Omaid Razzaq publicó otra captura en la que se señala que el celular llegaría entre el 1 y el 8 de diciembre de 2026. Por su parte, SocaGod compartió que recibiría el dispositivo entre el 16 y el 23 de noviembre de 2026.

La venta general del teléfono plegable de Apple comenzará el 23 de octubre de 2026.

Apple no ha ofrecido explicaciones sobre la demora en las entregas durante la preventa.

SocaGod indicó que recibiría el teléfono plegable entre el 16 y el 23 de noviembre de 2026. (X)

Cuáles son los precios del iPhone Duo según su almacenamiento

Según el almacenamiento del celular, los precios del iPhone Duo son:

256 GB: USD 1.999.

512 GB: USD 2.199.

1 TB: USD 2.599.

2 TB: USD 3.199.

Qué características tiene el iPhone Duo

El iPhone Duo, primer plegable de Apple, combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y un panel interior de 7,6 pulgadas.

Cerrado, su pantalla externa ofrece el 90% de la superficie del iPhone 18 Pro en un formato compacto; abierto, amplía el espacio para ver contenido, jugar y utilizar varias aplicaciones simultáneamente.

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Apple no explicó los retrasos informados por usuarios que participaron de la preventa. (Apple)

Ambas pantallas Super Retina XDR comparten relación de aspecto y conservan las proporciones del contenido al plegar o desplegar el dispositivo.

Incorporan ProMotion, función de pantalla siempre activa y 3.000 nits en exteriores. El panel interior suma acabado nanotexturizado que reduce reflejos y la visibilidad del pliegue.

El teléfono está fabricado con titanio de grado 5, Ceramic Shield posterior y Ceramic Shield 2 frontal. Cuenta con certificación IP68 contra agua, salpicaduras y polvo, y una bisagra de más de 100 piezas que controla la apertura y refuerza la estructura.

Integra cámara Fusion principal de 48 MP, teleobjetivo óptico de 2x y cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP para fotografías amplias y macro.

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El iPhone Duo combina una pantalla externa de 5,4 pulgadas con un panel interno plegable de 7,6 pulgadas. (Apple)

Incorpora cámara frontal Center Stage, grabación 4K Dolby Vision a 120 fps, Touch ID lateral, Control de la Cámara, chip A20 Pro, cámara de vapor, dos baterías y Split View en iOS 27.

iPhone Duo, escogido como el mejor invento de 2026 por Time

El iPhone Duo de Apple fue elegido por la revista Time como el mejor invento de 2026. El primer teléfono plegable de la compañía se pliega para caber en un bolsillo y, al abrirse, ofrece una pantalla similar a la de una tableta.

La distinción llega mientras Apple acelera su estrategia de IA. John Ternus, director ejecutivo, afirmó que los dispositivos físicos seguirán vigentes. Ternus fue portada de la revista y posó con el iPhone Duo.

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Time eligió al iPhone Duo como el mejor invento de 2026, en una distinción que coincidió con la aceleración de la estrategia de inteligencia artificial de Apple. (Time)

Cuáles son los últimos productos que lanzó Apple

Apple Home Collection, la nueva línea de accesorios para hogares inteligentes de Apple, incluye cámaras, timbres con cámara, cerraduras inteligentes, termostatos y sensores de temperatura y humedad desarrollados junto con LG Electronics y Schneider Electric.

Las cámaras de LG, disponibles para interiores y exteriores, graban video en resolución de hasta 2,5K e identifican personas, rostros conocidos, mascotas, vehículos y paquetes.

Los equipos ofrecen hasta 10 días de historial de video mediante planes compatibles de iCloud+ y almacenamiento local ante interrupciones de la conexión WiFi.

Apple también presentó Apple Home Collection, una línea para hogares inteligentes con cámaras, timbres con cámara, cerraduras, termostatos y sensores. REUTERS/Shannon Stapleton

La cerradura Smart Deadbolt Lock de LG utiliza tecnología de banda ultraancha para detectar la proximidad del usuario. Puede desbloquearse con una llave de casa almacenada en un iPhone o Apple Watch compatible, además de incluir teclado numérico y llave física de respaldo.

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Los termostatos inteligentes de LG y Schneider Electric ajustan la temperatura según la presencia de personas, los horarios de descanso o la ausencia de residentes. Los sensores adicionales miden la temperatura y la humedad en distintas habitaciones.