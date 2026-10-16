Costa Rica y Guatemala como modelos regionales: la estrategia que la CEPAL propone para transformar el comercio exterior centroamericano

Cajas de exportación con destinos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana se apilan en una moderna nave industrial, donde líneas de ensamblaje automatizadas operan frente a un mapa de Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Costa Rica aparece en el más reciente informe sobre el comercio exterior de la subregión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, como la experiencia más avanzada de la subregión en servicios basados en conocimiento e inversión extranjera.

Guatemala también figura con potencial en externalización de procesos empresariales, economía creativa y servicios tecnológicos: dos países que la CEPAL señala como referencia para el resto de sus vecinos.

PUBLICIDAD

El sector de equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6.399 millones, según cifras de PROCOMER. Crédito: ForJ Medical CR

Frente a esas limitaciones estructurales, la CEPAL propone que las economías centroamericanas avancen hacia una estrategia basada en servicios modernos: tecnologías de la información, externalización de procesos empresariales, ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial, entre otros rubros.

La hoja de ruta que plantea el organismo se apoya en tres pilares: promoción especializada de exportaciones de servicios, atracción de inversión extranjera que no dependa solo de incentivos fiscales y desarrollo de talento humano en idiomas, competencias digitales y certificaciones laborales.

Panamá a la baja en exportaciones

El documento, divulgado este jueves, reporta la caída de 23% en las exportaciones panameñas durante el primer semestre de 2026 y explica que esto, no responde a un solo motivo.

PUBLICIDAD

El retroceso combina dos factores: el cierre de la operación de cobre más importante del país y el efecto estadístico de compararse contra cifras previas inusualmente altas.

La mina de cobre a cielo abierto en Donoso se extiende junto a la vegetación tropical y la costa en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yacimiento de Cobre operado por la canadiense First Quantum Minerals, permanece suspendido desde noviembre de 2023. Ese año, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley que había aprobado su contrato de concesión, tras una ola de protestas sociales.

El complejo llegó a representar 75% de las exportaciones del país y 5% de su producto interno bruto. La paralización dejó sin empleo a más de 6,000 trabajadores directos y 30.000 indirectos, un golpe que todavía se refleja en las estadísticas de comercio exterior que releva la CEPAL.

PUBLICIDAD

El panorama empezó a moverse este año. Una comisión interministerial panameña recomendó el 30 de septiembre abrir negociaciones formales con First Quantum para evaluar un esquema de “cierre autofinanciado”, que contemplaría una eventual puesta en marcha parcial del complejo durante varios años antes de su desmantelamiento definitivo.

El presidente José Raúl Mulino señaló que estudiará con detalle esas recomendaciones antes de resolver el futuro del yacimiento. First Quantum, por su parte, indicó que está dispuesta a participar en un proceso “liderado por el Gobierno” panameño para definir un nuevo marco legal.

Honduras, entre el segundo lugar en exportaciones y el peor dato regional

Honduras protagoniza una de las paradojas del semestre. Sus ventas externas crecieron 11%, el segundo mejor desempeño exportador de Centroamérica.

Sin embargo, el país enfrentaría en 2026 un deterioro de 10% en sus términos de intercambio, el peor registro de toda la subregión. El resto de Centroamérica, en cambio, mejoraría ese indicador en torno a 5%, según la proyección de la CEPAL.

PUBLICIDAD

Costa Rica apenas avanzaría 1% en términos de intercambio y Guatemala rondaría 2%. Las diferencias responden a la combinación específica de productos que exporta e importa cada economía, más que a un patrón regional uniforme.

Los empresarios hondureños abogan por acuerdos que fortalezcan el papel de la agroindustria y la maquila en la economía nacional. (Foto: Destacada)

El resto de la subregión, por debajo del promedio

El Salvador, Costa Rica y Guatemala quedaron por debajo del promedio regional en crecimiento exportador del primer semestre, con subas de entre 4% y 6%. De los tres, Guatemala proyecta el mayor avance para todo el año, con 8%.

La CEPAL calcula para el conjunto de Centroamérica un alza de 7% en las exportaciones de bienes durante 2026, impulsada sobre todo por los precios internacionales y, en menor medida, por el volumen vendido.

PUBLICIDAD

La cifra queda muy por debajo del 20% que registró el conjunto de América Latina en el primer semestre, una brecha que el organismo atribuye a la escasa participación centroamericana en minerales críticos, petróleo y metales.

El turismo traccionó las exportaciones de servicios

Las exportaciones de servicios de la subregión aumentarían 12% durante 2026, frente a un alza de 9% en las importaciones del mismo rubro. El turismo explica buena parte de ese dinamismo: las llegadas de visitantes internacionales a Centroamérica crecieron 18% en el primer trimestre del año.

Un fotomontaje ilustra la diversidad turística de Guatemala y la procedencia de los visitantes de El Salvador, Estados Unidos y Belice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala registró un salto de 43% en la llegada de turistas internacionales durante el primer trimestre, el mayor incremento de la subregión. Costa Rica lideró el crecimiento en exportaciones de servicios durante el primer semestre con 14%, seguida de El Salvador con 13%.

PUBLICIDAD

Dentro de ese panorama regional, un dato sobresale: Nicaragua registró el mayor crecimiento exportador de bienes de Centroamérica en el primer semestre, con 33%, aunque el país también anotó el mayor aumento en importaciones de servicios de la subregión, con 31%.

Estados Unidos, el socio comercial que define a la región

La CEPAL describe a Centroamérica como una subregión fuertemente integrada a las cadenas manufactureras vinculadas con Estados Unidos, además de su peso en exportaciones agroindustriales, dispositivos médicos y centros de contacto. Esa integración sostiene buena parte de la demanda externa de la subregión.

El organismo identifica, sin embargo, un desplazamiento más amplio en América Latina y el Caribe: las exportaciones hacia países asiáticos distintos de China crecerían 32% en 2026, por encima del 24% proyectado hacia Estados Unidos y del 19% hacia China. El comercio intrarregional, en contraste, apenas subiría 8%.

PUBLICIDAD

Ese escenario plantea un desafío concreto para los países centroamericanos: diversificar mercados sin debilitar el vínculo productivo con Norteamérica, la base histórica de su inserción comercial.