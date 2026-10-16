El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1

El neerlandés se llevó puesto al argentino en la práctica del GT World Challenge Europe

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Iban apenas los primeros tres minutos de la práctica libre 1 del GT World Challenge Europe cuando Max Verstappen protagonizó un curioso incidente con el piloto argentino Ezequiel Pérez Companc. En los primeros movimientos en pista, el neerlandés que aprovechó el fin de semana libre en la Fórmula 1 para correr en Portimao se llevó puesto al representante de Sainteloc Racing.

El Mercedes-AMG del Team Verstappen Racing con el número 3 se metió de lleno en la curva 3 y tocó con la trompa la parte trasera del Audi con el 25 que comanda el corredor argentino de 32 años. El coche de Pérez Companc quedó dado vuelta y debió girar por fuera de los límites del trazado para poder retornar, al mismo tiempo que Max hacía señas de quejas desde el interior de su vehículo.

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El documento oficial de la categoría indició que los comisarios decidieron imponerle una amonestación y un punto de sanción a Verstappen tras revisar las pruebas en video y entrevistar a los corredores. “El piloto del coche 25 declaró que estaba concentrado en los coches que tenía delante y que no pudo ver al coche 3 a su derecha. Consideró el suceso como un incidente de carrera desafortunado. El piloto del coche 3 explicó que intentó realizar un adelantamiento, esperando que el coche 25 se mantuviera hacia el exterior de la curva, y que se vio sorprendido cuando el coche 25 giró hacia el interior”, fue el detalle que difundieron en el documento oficial del incidente.

“Tras analizar el asunto detenidamente, los comisarios determinaron que el coche 3 provocó una colisión evitable con el coche 25 en la curva 3, siendo el único responsable del incidente. Los comisarios tuvieron en cuenta, como factores atenuantes, que el incidente ocurrió en la primera vuelta de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y que la fila de coches situada delante del coche 25 afectó a su trazada”, argumentaron. Según especificó el portal especializado RacingNews365, en caso de recibir tres puntos de suspensión el corredor es penalizado con cinco lugares en la grilla de largada.

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Más allá de su reconocida actividad empresarial, la familia Pérez Companc tiene un vínculo estrecho con el mundo motor. Gregorio fue el que le transmitió el amor por el automovilismo a sus hijos. Jorge y Luis siguieron el legado, a punto tal que corrieron juntos el Rally Dakar. Jorge también estuvo en esa cita con uno de sus hijos, Cristóbal. Y Ezequiel es otro de los herederos de Jorge que sigue con la pasión fierrera. Eze, con participación activa en distintas categorías del automovilismo europeo desde 2013, fundó en los últimos años el Madpanda Motorsport con un taller en Barcelona.

Años atrás, Ezequiel dio una entrevista con Endurance Live FR donde contó la influencia familiar en su pasión por los autos: “Descubrí el automovilismo desde muy pequeño. A mi padre, mi tío, mi abuelo... A todos les encantaban los coches: los de carrera, los clásicos, todo tipo de coches. Así que desde muy joven estuve en contacto con este mundo y me encantó. A los cuatro o cinco años empecé en karting como hobby. Mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí a conducir kartings. La pasión ya estaba ahí. Luego, a los 12 o 13 años, me lo empecé a tomar de forma más profesional”.

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Verstappen desembarcó este fin de semana en el reconocido trazado portugués de Portimao aprovechando la fecha libre en la Fórmula 1. Max viene de sumar su segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Singapur luego de triunfar en el GP de Baréin que se celebró en Malasia. La Máxima tendrá una nueva jornada del viernes 23 de octubre al domingo 25 en el Circuito de las Américas que albergará el Gran Premio de Estados Unidos en Texas.

“Tener ahora esta primera oportunidad en el GT World es realmente emocionante. En el GT World el nivel es muy alto. A algunos pilotos ya me he enfrentado en el pasado, cuando éramos más jóvenes. Otros son un poco mayores que yo, pero han logrado grandes resultados en todo el mundo. Creo que este nivel explica por qué hay tantos coches en la parrilla: todos quieren competir en uno de los campeonatos GT de mayor perfil. En consecuencia, los márgenes son realmente mínimos. Conducir este tipo de coche me saca un poco de mi ‘zona de confort’, pero me entusiasma. Me encanta competir en cualquier categoría”, analizó el neerlandés de 29 años según replicó Motorsport.

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“El objetivo para este fin de semana es divertirse, obviamente; pero también está el espíritu competitivo que te empuja a querer hacerlo bien, ¿no? Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese”, aclaró.

Max compartirá el Mercedes Benz GTR con los británicos Ben Barnicoat y Chris Lulham. Pérez Companc, por su parte, comandará un AudiR8 en compañía del francés Etienne Cheli y del ucraniano Ivan Klymenko.