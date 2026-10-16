La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

Leito Silva, organizador de una olla popular en Monte Chingolo, relató los detalles del encuentro con el futbolista de Boca Juniors, las críticas que debió enfrentar por un malentendido y su mensaje para el capitán xeneize (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Leonel “Leito” Silva, el influencer que organiza ollas populares en Monte Chingolo, pasó en cuestión de horas de recibir críticas en redes sociales a convertirse en protagonista de una historia de agradecimiento, después de que la visita de Leo Flores a su comedor barrial fuera malinterpretada como una salida nocturna del futbolista un día después de la derrota de Boca ante Vasco da Gama. En diálogo con Infobae, Silva reconstruyó los detalles de la jornada, el episodio de críticas que atravesó y el vínculo que lo llevó a cruzarse con el delantero de 19 años.

La olla popular que organiza Silva funciona todos los miércoles desde hace dos años en el barrio Santa María, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Desde hace un año, el influencer incorporó la modalidad de invitar cada 15 días a alguna figura conocida para sumar entretenimiento a la propuesta. “Hace 3 años estoy en las redes, hoy en día estoy rodeado de mucha gente y artistas, estoy con el proyecto este que es traer a los que más pueda y se saquen las fotos con sus figuras”, explicó.

PUBLICIDAD

Un encuentro que surgió por un vínculo personal

El extremo de la Selección Argentina se acercó a un club de futsal para acompañar a un amigo influencer, repartió comida y compartió fotos y autógrafos con los vecinos del lugar

El contacto con Leo Flores no se dio de manera directa, sino a través de su pareja, Cami Espinosa. “Se lo agradecí a los dos, más a Cami, lo conocí por ella”, relató Silva, quien remarcó que la joven fue, en sus palabras, la “invitada especial” de la jornada. El influencer acostumbra publicar un flyer un día antes de cada edición para anunciar quién lo visitará, pero en esta ocasión el propio futbolista le pidió discreción.

“Me dijo que no ponga nada porque se puede correr todo”, recordó Silva sobre el pedido de Flores, que buscaba evitar que la noticia de su presencia generara una convocatoria descontrolada antes de la actividad. El organizador respetó esa decisión y esperó hasta el día del evento para confirmar la visita, que terminó por concretarse sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

El trato de Flores sorprendió a todos en el barrio

Leonel Flores firmó camisetas y se tomó fotografías con los presentes en la olla popular

Según la descripción de Silva, el delantero de Boca Juniors se comportó con una naturalidad que no esperaba. “Leo vino como si nada, como si me conociera de hace tiempo, un amigo de toda la vida, me abrazó, compartió algo con mi viejo”, señaló. El influencer destacó en particular la paciencia del jugador ante la cantidad de personas que se acercaron a saludarlo: “La humildad de que lo colapsen, no tuvo drama con todos, le firmó la camiseta a todos, un gesto enorme, estoy súper agradecido”.

La llegada de Flores generó una repercusión inmediata en el barrio, a diferencia de visitas anteriores de otras figuras conocidas. Silva comparó la convocatoria con la de otros invitados previos, como el streamer Errejota, Diamante Ayala y Marianito. “Cuando Leo y Cami vinieron no había nadie. Entonces subo la historia y ahí fue una locura total, llegaron de todos los barrios corriendo, en bici, en moto...”, describió.

PUBLICIDAD

El deseo de Silva de sumar a Leandro Paredes

Leandro Paredes, capitán y líder de Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

Silva también dejó un mensaje dirigido a otro referente del plantel de Boca Juniors. “Leandro Paredes es mi ídolo, no pierdo la fe”, expresó el organizador, quien manifestó su deseo de que el capitán xeneize se sume en el futuro a alguna de sus jornadas solidarias en Monte Chingolo. La ilusión de Silva se suma a la lista de artistas y futbolistas que ya visitaron la olla popular desde que incorporó la modalidad de invitados especiales, hace un año.

Las críticas llegaron antes de que se conociera la verdadera historia

La publicación de las fotos y videos del encuentro, que Silva difundió recién después de que Flores se retirara del lugar, generó una ola de críticas en las redes sociales. El organizador explicó que las imágenes subidas cerca de las 23:30 fueron interpretadas de manera errónea: muchos usuarios pensaron que esa era la hora real del encuentro y cuestionaron al futbolista por no estar concentrado, un día después de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

El extremo de la Selección Argentina se acercó a un club de futsal para acompañar a un amigo influencer, repartió comida y compartió fotos y autógrafos con los vecinos del lugar

“Me levanté 10:30 y me atacaban a mí, porque subí historias de él una vez terminada la olla, 11 y media de la noche, subí los videos y fotos. La gente pensó que era esa hora cuando tiene que estar concentrado”, relató Silva. El influencer, que aseguró no utilizar Twitter de manera habitual, se enteró del episodio a través de su hermana. “Me dice, te están funando en Twitter”, recordó.

Silva remarcó que las críticas se dieron sin que los usuarios conocieran el verdadero contexto del encuentro. “Todos me funaron sin saber por qué estaba ahí, qué acto hacíamos nosotros”, afirmó. Según su relato, el respaldo llegó rápido desde su propia comunidad de seguidores, que salieron a explicar la situación y a defenderlo en las redes. “La gente me apoya, mis seguidores me tiraron la buena, etiquetándome. Nada que ver”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El comedor barrial de Leito Silva se realiza todos los miércoles

La controversia se diluyó una vez que se conocieron los detalles reales de la actividad solidaria, y el episodio terminó por transformarse en una muestra de reconocimiento hacia el gesto del futbolista. Silva remarcó que no tiene filiación política y que su iniciativa responde exclusivamente a una motivación personal. “No me gusta la política, me sale de corazón”, dijo.

Una iniciativa sostenida con recursos propios desde hace dos años

La olla popular que organiza Silva funciona sin apoyo institucional ni económico externo. “Yo me hago cargo de todos los gastos, yo y nadie más. Yo hago el fuego, corto las verduras, me fijo las comidas de la gente, salgo a buscar todo”, detalló. El influencer explicó que el dinero sale de lo que genera a través de sus redes sociales y que necesita como mínimo 60.000 pesos por edición para comprar los alimentos, que incluyen tomate, fideos, arroz y carne, en lugar de pollo.

PUBLICIDAD

El joven de 29 años que se volvió viral tras la visita de la joya de Boca Juniors, Leo Flores, brinda ollas populares en Lanús para la gente más necesitada

En la jornada en la que participó Flores, unas 200 personas recibieron su firma y 40 familias se llevaron viandas en recipientes. “Se llevaron su tupper, su olla o una fuente grandota. Muchos son solos y otros llevan para alimentar a sus familias”, explicó Silva sobre los vecinos que asisten a la propuesta semanal. El organizador señaló que le gustaría ampliar la frecuencia del evento a dos veces por semana, pero que los recursos disponibles no se lo permiten por el momento.

El vínculo con el club de barrio y una cábala personal

Silva también se refirió al Club Santa María, el espacio de futsal donde él juega al futsal, pero que no es el que realizó la olla popular, sino que el comedor que organiza es en su casa y que lleva el mismo nombre que su barrio. El influencer jugó en ese club durante su infancia y, cuando se retiró, su padre continuó vinculado a la institución. Juntos armaron después una fundación bajo el nombre “Real Santa María”, con la que participan en un campeonato de futsal. “El club no tiene nada que ver, una vez les di una mano con la olla popular, y el club quedó muy agradecido conmigo”, aclaró.

PUBLICIDAD

Leito Silva organiza ollas populares en Monte Chingolo, Lanús

La bandera que aparece en las fotos de la visita, con la frase “ustedes son de club, nosotros de barrio”, corresponde a esa agrupación y funciona, según Silva, como un amuleto personal. “Es mi cábala esa bandera”, señaló. El influencer remarcó además la emoción que le generó la reacción de su padre, hincha de Boca, al conocer a Flores. “Verle la alegría a él con una foto es lo máximo”, dijo.

Silva, de 24 años, vive junto a sus padres, cuatro hermanas menores y un hermano de un año. Al cierre de la entrevista, resumió con una frase el sentido que le da a la iniciativa que sostiene desde hace dos años en su barrio: “Damos más de lo que tenemos, y eso nos hace diferente”.

PUBLICIDAD

La joya de Boca Juniors presenció el acto solidario junto a su novia y un amigo del barrio de Lanús (Imagen Ilustrativa Infobae)