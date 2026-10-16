Victoria’s Secret Fashion Show 2026: horario, dónde ver y qué modelos y artistas participarán

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebrará el domingo 18 de octubre en California. (REUTERS/Brendan McDermid)

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El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebrará este domingo 18 de octubre en California, con la participación de modelos reconocidas y artistas invitadas. La transmisión estará disponible en plataformas digitales.

La edición de este año contará con figuras como Adriana Lima, Gigi Hadid y Candice Swanepoel, además de presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE.

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El desfile también incluirá una nueva edición de Angels Among Us, la serie vinculada a la búsqueda de una nueva ángel de la marca.

Horarios de inicio según zona horaria en Estados Unidos

La pasarela comenzará a las 19:30, hora del Este, el domingo 18 de octubre. Estos son los horarios de inicio según las principales zonas horarias del país:

Costa este: 19:30.

Zona central: 18:30.

Zona de montaña: 17:30.

Costa del Pacífico: 16:30.

En la zona central se encuentran ciudades como Chicago, Dallas y Houston, mientras que Colorado y Utah forman parte de la zona de montaña.

El desfile se transmitirá de forma gratuita a través del canal verificado de Victoria’s Secret en YouTube. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cómo seguir la previa y el espectáculo completo

La programación comenzará con el Pink Carpet, la previa del desfile que incluirá entrevistas y contenido sobre los invitados. Esta etapa empezará a las 19:00, hora del Este (ET), y a las 16:00, hora del Pacífico (PT), y estará conducida por Scott Evans y Zanna Roberts Rassi.

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El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 comenzará media hora después, a las 19:30 ET y 16:30 PT. Quienes quieran seguir toda la cobertura deberán conectarse desde la previa, mientras que quienes estén interesados únicamente en las pasarelas y las presentaciones musicales podrán hacerlo desde el inicio del espectáculo principal.

Dónde y cómo ver el desfile

El canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube será la principal vía para ver el evento sin pagar una suscripción. La marca también anunció emisiones a través de sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok.

La transmisión podrá seguirse desde computadoras, teléfonos, tabletas y televisores inteligentes compatibles con estas plataformas. Para encontrarla, los usuarios pueden ingresar al canal verificado de la empresa o buscar el nombre del desfile en YouTube.

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La elección de esta plataforma supone un cambio respecto de las ediciones de 2024 y 2025, que se emitieron mediante Amazon Live. La compañía mantendrá sus redes sociales como canales adicionales para compartir contenido relacionado con la gala.

Otra alternativa será asistir a una función especial en alguno de los diez complejos seleccionados de AMC en Estados Unidos.

La propuesta musical del evento reunirá géneros como el hip hop, el pop y el country con artistas como Megan Thee Stallion. (ANGELA WEISS / AFP)

La sede: Sony Pictures Studios, en Culver City

El espectáculo tendrá lugar en Sony Pictures Studios, en Culver City, una ciudad del área metropolitana de Los Ángeles. La producción regresa a California después de las ediciones de 2024 y 2025, celebradas en Nueva York.

El traslado responde a las necesidades de producción del evento. En declaraciones recogidas por People, el director creativo de Victoria’s Secret, Adam Selman, explicó que encontrar un espacio adecuado en Nueva York había resultado complicado para el formato que buscaban desarrollar.

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Los Ángeles ya había sido sede del desfile en 2007. La edición de este año conservará la combinación de pasarela y presentaciones musicales, con una distribución pensada para su difusión digital.

La sede también servirá como escenario para anunciar a la ganadora de Angels Among Us. La competencia forma parte de la programación vinculada con el desfile y cuenta con una serie documental que muestra el proceso de selección de las aspirantes.

Las modelos confirmadas

Entre las modelos anunciadas figuran Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani y Paloma Elsesser. La convocatoria también incluye a Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion, Devyn Garcia, Grace Elizabeth, Joan Smalls y Liu Wen.

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La lista reúne figuras asociadas con distintas etapas de la marca. Lima y Swanepoel desfilaron para la marca en ediciones anteriores, mientras que Hadid, Graham, Consani y Elsesser forman parte de las modelos que han tenido presencia en ediciones recientes.

Modelos de distintas etapas de la marca como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Gigi Hadid se reunirán en la pasarela. (REUTERS/Brendan McDermid)

Artistas invitadas de hip hop, pop y country

La programación musical estará integrada por Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, con propuestas que abarcan el hip hop, el pop y el country.

Megan Thee Stallion, rapera estadounidense conocida por temas como Savage y Hiss, formará parte de las actuaciones en directo. Su participación incorporará el hip hop a una gala que combina música y moda.

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Tate McRae, cantante y bailarina canadiense, aportará su repertorio pop. Megan Moroney representará al country con canciones como Tennessee Orange, mientras que KATSEYE sumará una propuesta de pop internacional.

El grupo KATSEYE surgió del programa de competencia The Debut: Dream Academy, desarrollado por HYBE y Geffen Records. Su participación en el desfile coincide con la difusión de contenidos audiovisuales relacionados con la marca, aunque no supone una conexión directa con el concurso de modelos.

La organización no ha detallado el orden de las actuaciones ni qué presentaciones acompañarán a cada segmento de la pasarela. Esos elementos se conocerán durante la emisión.

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Angels Among Us, la competencia para elegir a una nueva modelo

Angels Among Us es una serie documental que sigue el proceso para seleccionar a una nueva modelo de Victoria’s Secret. La producción muestra las audiciones y distintas etapas de evaluación previas a la elección, que se anunciará durante el espectáculo del 18 de octubre.

Según Women’s Wear Daily, la convocatoria recibió más de 100.000 solicitudes. El proceso incluyó castings en Chicago, Houston, Miami y Los Ángeles, con participación de representantes de la industria del modelaje.

Las tres finalistas son Andreína Martínez Fournier, Solange Omon y Tatyana Tinsley. Una de ellas obtendrá un contrato con IMG Models, agencia internacional que representa a modelos y otras figuras del entretenimiento, además de la oportunidad de debutar en la pasarela de la marca.

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A diferencia de una convocatoria tradicional, el público puede seguir parte del proceso mediante los episodios publicados en YouTube. La serie funciona como contenido previo al desfile y permite conocer a las aspirantes antes del anuncio final.