Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

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El futbolista Diego Maradona sostiene en el aire a su pequeña hija Gianinna Maradona en un predio deportivo.

Después de 45 audiencias del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona compartió una extensa carta en sus redes sociales. La hija del exfutbolista describió el impacto que le provocó asistir al debate oral, agradeció al equipo jurídico encabezado por Fernando Burlando y sostuvo que espera una condena para quienes estuvieron a cargo de la atención médica de su padre.

“Siento que me pasó un camión con acoplado por encima, pero los hombros se sienten más livianos”, escribió al comienzo de su publicación. Luego explicó que, pese al final de los alegatos de las querellas, la pérdida de su papá sigue presente: “El corazón sigue destrozado; no todo tiene explicación”.

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La publicación llegó después de la exposición de Burlando ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde el abogado de Dalma y Gianinna pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 para la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. A los tres les atribuyó el delito de homicidio simple con dolo eventual y solicitó que se los inhabilite para ejercer sus profesiones en caso de que reciban una condena.

El letrado también requirió cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años y seis meses para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni, por homicidio culposo. En cambio, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no había pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente.

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Gianinna Maradona expresa sus reflexiones y agradecimientos a su equipo legal tras la conclusión de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona.

En su descargo, Gianinna destacó la elección del equipo que representa a ella y a su hermana Dalma. “Qué orgullo haber elegido a Fernando Burlando y su equipo para defender nuestros pensamientos, ideología y sentimientos”, expresó.

La hija de Maradona mencionó de forma individual a integrantes de la querella, entre ellos Silvia Petroff, Fabián Améndola, Eduardo “Bauti” Baute y otros abogados a quienes definió como parte de una etapa que marcó su vida. “Este juicio nos marcó a fuego para siempre”, señaló.

También recordó la presencia de su familia en el proceso. En uno de los posteos, acompañado por una foto de Diego Maradona junto a una niña, escribió: “Tu fuerza, la resiliencia de mamá y la incondicionalidad de mi medio limón. Mi familia, mi a todo o nada, mi espalda con espalda o todos de la mano, pero jamás del otro lado”.

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En ese mensaje, Gianinna ratificó su reclamo: “No vamos a parar, vas a tener la justicia que te merecés. Tenías una vida por delante”. Además, sostuvo que sentía que la vida le había dado a su padre “otra oportunidad”, aunque cuestionó el modo en que transcurrieron sus últimos días.

Gianinna Maradona a su salida ne una de las jornadas del juicio por la muerte de su padre (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Uno de los pasajes centrales de la carta estuvo dirigido a los acusados. Sin mencionarlos por sus nombres, Gianinna escribió: “Son culpables todos: los que hicieron y los que no hicieron también. El archivo ya los condenó, ahora esperamos que la Justicia haga lo suyo”.

En otra parte de su publicación hizo alusión a las conversaciones que se reprodujeron en el marco del proceso judicial. “A ellos ya los condenaron sus propios audios, lo que hicieron y lo que no. Me aniquila tu agonía. Me parte al medio”, manifestó.

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Durante su alegato, Burlando pidió que se volvieran a escuchar audios de Luque, Cosachov y Forlini que ya habían sido incorporados al debate. El abogado afirmó que Maradona fue abandonado por quienes tenían responsabilidades sobre su salud y cuestionó la atención que recibió durante la internación domiciliaria en Tigre.

La querella de Dalma y Gianinna sostiene que los profesionales conocían los riesgos que atravesaba el exfutbolista y que no actuaron ante señales que, según su postura, requerían una respuesta médica. Esa acusación deberá ser analizada por el tribunal junto con las exposiciones de las defensas y el resto de las pruebas reunidas durante el juicio.

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Gianinna Maradona volcó sus sentimientos en una extensa carta abierta (Captura de video)

Gianinna también relató cómo atravesó cada jornada en los tribunales. “Fueron 45 audiencias. A algunas fui acompañada, a otras fui sola con mi termo y mi mate”, escribió. En ese recorrido, recordó momentos de llanto, bronca y tensión por los testimonios y las imágenes que se expusieron durante el debate.

“En algunas lloré desconsolada, me mordí la boca de bronca, me quise arrancar los oídos y también la cabeza”, expresó. Luego hizo referencia a la autopsia de su padre, una de las situaciones que más dolor le causó desde la muerte del ídolo, el 25 de noviembre de 2020.

“Quise cerrar los ojos muchas veces y que se me borre para siempre la imagen de la autopsia de mi papá”, contó. Según relató, la acompañó una psicóloga mientras la Policía realizaba las tareas correspondientes aquel día.

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La diseñadora también habló del momento posterior a las audiencias, cuando volvía a su casa. “Grité profundamente cada vez que subí al auto porque no puedo convertir la tristeza en enfermedad. No me lo puedo permitir tampoco”, sostuvo.

Gianinna Maradona y su abogado, Fernando Burlando (REUTERS/Cristina Sille)

Al final de su carta, Gianinna volvió sobre la dimensión familiar de la ausencia de Diego Maradona. “Desde aquel 25 de noviembre de 2020 la vida de muchas personas no es la misma”, escribió.

“A mí me robaron el corazón y a él la posibilidad de seguir disfrutando el amor de sus hijos, sus nietos y todo un pueblo que hoy no olvida y exige Justicia”, agregó.

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Con los alegatos de la Fiscalía y de las querellas ya finalizados, el proceso judicial continuará con las exposiciones de las defensas de los imputados. Luego, los jueces deberán resolver la situación de los profesionales acusados por la muerte del exfutbolista.