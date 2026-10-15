Aumentan los ingresos de Anthropic en 45%: apunta a superar a SpaceX como la mayor salida a bolsa de la historia

Anthropic informó ingresos por 16.800 millones de dólares en el tercer trimestre, un 45% más que en el período anterior. (Reuters)

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Los ingresos de Anthropic aumentaron un 45% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 16.800 millones de dólares, según informaron directivos de la compañía a un grupo de inversores reunidos el miércoles en San Francisco. El encuentro, previo a la esperada salida a bolsa de la empresa, tenía como objetivo familiarizar a los posibles inversores con sus cifras financieras antes de lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

La compañía, creadora del chatbot Claude, informó a los asistentes que fue rentable en términos ajustados durante el tercer trimestre, aunque esta cifra no refleja el resultado neto final. También señaló que su margen bruto —los ingresos menos los costos directos asociados a su generación— fue del 85% tras realizar ciertos ajustes.

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La progresión trimestral muestra una aceleración sostenida

Según una fuente de Reuters presente en la reunión, los ingresos del primer trimestre del año fueron de 4.700 millones de dólares, cifra que escaló a 11.600 millones en el segundo trimestre antes de alcanzar los 16.800 millones en el tercero.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, encabezó la presentación ante inversores en la sede de la empresa en San Francisco. (Reuters)

Este ritmo de crecimiento se produce un año después de que los ingresos anuales de la compañía se multiplicaran por doce, hasta casi 4.600 millones de dólares, pese a pérdidas operativas superiores a los 8.000 millones de dólares —excluidas las amortizaciones vinculadas a captaciones de fondos anteriores—, según había informado la agencia de noticias el mes pasado.

Anthropic, que presentó su solicitud para cotizar en bolsa en junio, aún no ha hecho pública su prospecto, el documento que detalla su desempeño financiero. El miércoles fue la primera oportunidad oficial para que los potenciales inversores de la OPI accedieran a estas cifras, que podrían dar indicios sobre la salud de la industria de la inteligencia artificial en general y ayudarán a determinar la valoración que obtendrá la empresa en su debut bursátil.

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La valoración objetivo superaría los dos billones de dólares

Los bancos encargados de la operación han señalado que Anthropic podría intentar recaudar más de 100.000 millones de dólares en su oferta pública, lo que la valoraría en más de 2 billones de dólares. De concretarse, esa cifra superaría la valoración de 1,77 billones de dólares que alcanzó SpaceX, la empresa de Elon Musk, cuando salió a bolsa en junio, y convertiría a Anthropic en la mayor oferta pública inicial del mundo. Se espera que la compañía comience a cotizar tan pronto como el mes próximo.

La compañía, creadora del chatbot Claude, prepara su debut en bolsa con el objetivo de superar a SpaceX como la mayor OPI registrada. (Europa Press)

Para sostener ese objetivo de valoración, Anthropic busca convencer a los inversores de que su acelerado crecimiento de ingresos puede, con el tiempo, compensar los elevados costos de construir y operar sistemas de inteligencia artificial. La empresa ha comprometido al menos 518.000 millones de dólares durante una década para servicios de computación en la nube e infraestructura.

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El contexto de mercado complica el camino hacia la cotización

La operación se produce en un escenario donde el alza de las tasas de interés ha enfriado el mercado de ofertas públicas iniciales, mientras la compañía enfrenta cuestionamientos sobre la sostenibilidad del financiamiento basado en deuda que caracteriza la expansión de la industria de la inteligencia artificial.

Una OPI exitosa de Anthropic podría reabrir la puerta a otras cotizaciones y transmitir confianza al sector; una recepción deficiente, en cambio, podría cerrar esa puerta y afectar al mercado bursátil en general. Su competidora OpenAI también ha presentado su solicitud para cotizar en bolsa, probablemente el año próximo.

La empresa comprometió más de 518.000 millones de dólares en servicios de nube e infraestructura para la próxima década. (Europa Press)

Entre los inversores de Anthropic figuran gestoras como Fidelity Investments y T. Rowe Price, dos de los mayores participantes en ofertas públicas, lo que según banqueros consultados podría darle a la compañía una base de respaldo previa. Algunos inversores han manifestado interés en comprender mejor cómo define la empresa el ritmo de desarrollo de sus tecnologías más avanzadas, además de seguir de cerca el posible impacto de modelos de IA de código abierto más económicos procedentes de China, que podrían restarle parte de su negocio.

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