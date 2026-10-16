Estos son los mejores inventos de 2026, según TIME: del iPhone Duo a Claude Code y el taxi volador

Entre los dispositivos distinguidos hay un televisor inalámbrico, un taxi aéreo y herramientas de inteligencia artificial. (Apple / Joby Aviation / LG)

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La revista Time publicó su selección de los mejores inventos de 2026 y ubicó al iPhone Duo de Apple en el primer puesto.

El dispositivo inaugura la apuesta de la compañía por los teléfonos plegables, con una pantalla que permite pasar de un formato compacto a otro similar al de una tableta.

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La lista reúne productos y desarrollos de áreas como inteligencia artificial, robótica, accesibilidad, transporte, entretenimiento, dispositivos para el hogar, entre otros.

Entre los elegidos aparecen un televisor inalámbrico, una pulsera que genera vibraciones para personas con discapacidad visual, un taxi aéreo eléctrico y herramientas diseñadas para identificar contenidos creados con inteligencia artificial.

El iPhone Duo combina el tamaño de un celular de bolsillo con una pantalla similar a la de una tableta. (TIME)

Cuál fue el mejor invento

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple y fue distinguido como el mejor invento de la lista de Time.

El equipo tiene un precio inicial de USD 1.999 y se pliega para caber en un bolsillo, pero al abrirse ofrece una pantalla más amplia para ver películas, navegar por dos sitios web en simultáneo, jugar o realizar videollamadas.

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Apple desarrolló una bisagra con más de 100 componentes de precisión y una superficie fabricada con un polímero personalizado.

Según la compañía, ese diseño reduce al mínimo la marca que suele quedar en el centro de las pantallas plegables. Además, el teléfono cuenta con un nuevo motor de pantalla que permite transiciones entre los paneles interno y externo.

El teléfono plegable de Apple parte de un precio de USD 1.999. (Apple)

Apple trasladó las principales funciones desde la parte inferior hacia el lateral derecho de la interfaz, con el objetivo de facilitar el acceso con el pulgar. El Duo permite, además, utilizar dos cámaras para mostrar a la vez al usuario y aquello que observa durante una llamada por FaceTime.

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El segundo lugar de la selección de Time fue para MPC Live III, de Akai Pro, una estación portátil para producir música electrónica sin necesidad de una computadora. El equipo integra pantalla táctil, micrófono, parlante, separación de pistas en el dispositivo y 16 pads sensibles al tacto.

En el tercer puesto quedó la Mission 1 Pro ILS, de GoPro, presentada como la cámara de cine 8K más pequeña disponible. El modelo incluye una montura Micro Four Thirds, que permite utilizar lentes de cámaras tradicionales, y fue diseñado con aportes recogidos en producciones como Game of Thrones.

Este televisor elimina los cables y tiene un base transparente. (LG)

Qué otros inventos se mencionaron

Otros inventos mencionados en la lista son:

LG OLED Evo AI W6.

Un televisor que busca eliminar parte del cableado habitual de los equipos inteligentes.

La compañía aumentó el grosor del modelo en cuatro milímetros para incorporar componentes compatibles con la Zero Connect Box, una caja inalámbrica que puede ubicarse hasta a 10 metros de distancia de la pantalla.

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Aleye, de HapWare.

Una pulsera háptica que transmite señales no verbales —como una sonrisa o un saludo— mediante vibraciones. El dispositivo funciona junto con anteojos inteligentes de Meta y está orientado a personas con discapacidad visual o neurodivergentes.

Por ahora, ofrece más de 25 patrones hápticos que los usuarios pueden aprender para interpretar esas señales.

Aleye, de HapWare, transforma gestos y señales no verbales en vibraciones para usuarios con discapacidad visual. (HapWare)

El avión eléctrico de Joby Aviation.

Un taxi aéreo para cuatro pasajeros que aún espera la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La aeronave tiene seis hélices orientables: puede despegar y aterrizar como un helicóptero, y avanzar como un avión. En una prueba realizada en Nueva York, completó el trayecto entre Midtown Manhattan y el aeropuerto John F. Kennedy en 10 minutos.

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Claude Code, de Anthropic.

Una plataforma de desarrollo de software que opera de forma autónoma y solo solicita aprobación humana antes de realizar una acción irreversible o destructiva.

Claude Code, de Anthropic, fue incluido entre los mejores inventos de 2026 por su capacidad para desarrollar software de manera autónoma. (Anthropic)

SynthID, de Google DeepMind.

Una marca de agua digital incorporada a contenidos creados con inteligencia artificial para facilitar su identificación.

Walking Mode, de WeWard.

Una función que bloquea determinadas aplicaciones del teléfono hasta que el usuario alcanza una meta de pasos.

La plataforma asegura que más de 30 millones de personas caminaron, en promedio, 25% más después de instalarla. La herramienta permite convertir los pasos en recompensas, como dinero o donaciones a organizaciones benéficas.

Esta herramienta de Google permite a los usuarios identificar si un contenido fue generado por IA de forma gratuita. (Google)

NEO, de 1X.

Un robot humanoide para el hogar que puede buscar objetos, ordenar superficies y cargar compras. Pesa 30 kilogramos (66 libras), puede levantar más de 68 kilogramos (150 libras) y transportar hasta 25 kilogramos (55 libras).

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Para tareas más complejas, como doblar ropa o vaciar un lavavajillas, requiere un modo de control remoto operado por un empleado de la empresa.

NEO, de 1X, es un robot humanoide doméstico capaz de transportar compras y ordenar superficies. (1X)

Honor Robot Phone.

Un teléfono que incorpora una cámara con estabilizador giratorio de 360 grados.

Steam Machine, de Valve.

Una computadora cúbica de seis pulgadas pensada para ejecutar videojuegos exigentes en el hogar.