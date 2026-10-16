Sociedad

“Mi mamá lo único que quiere es que vuelva”: el drama de la familia del argentino detenido en Venezuela

Germán Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela

Germán Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela
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El segundo Día de la Madre desde la detención de Germán Giuliani encuentra a su familia pendiente de cada llamada y sin una fecha cierta para su regreso. El argentino permanece privado de la libertad en Venezuela desde el 22 de mayo de 2025 y sus allegados reclaman su liberación inmediata. “Mi mamá lo único que quiere es que vuelva”, resumió la hermana del detenido.

Vanesa Giuliani, hermana de Germán, dice que el paso del tiempo no trajo explicaciones sobre el caso. “La impunidad es total”, afirmó en Infobae A las Nueve al describir la incertidumbre que atraviesa la familia desde que su hermano fue detenido, en la antesala de elecciones en Venezuela.

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Según su reconstrucción, aquella jornada hubo una redada en la que fueron arrestadas unas 80 personas. “En ese día detuvieron a ochenta personas, entre ellos varios extranjeros”, relató Vanesa, quien vincula el caso de Germán con el clima político que se vivía entonces en el país.

La familia se sumará a una movilización organizada por la diáspora venezolana para pedir por la liberación de más de trescientos presos políticos (Captura de video)
La familia se sumará a una movilización organizada por la diáspora venezolana para pedir por la liberación de más de trescientos presos políticos (Captura de video)

La familia sostiene que Germán Giuliani fue arrestado cuando las autoridades advirtieron que era argentino. “A mi hermano lo llevan detenido cuando escucharon su acento argentino”, aseguró Vanesa sobre una detención que, según denunció, fue arbitraria.

Germán había viajado a Venezuela por razones laborales. “Fue por trabajo”, señaló su hermana, quien remarcó que ese motivo no alteró la situación que enfrenta desde hace más de un año.

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Para la familia, no hubo elementos que justificaran el arresto. “Él no hizo nada, no es un delincuente”, sostuvo Vanesa Giuliani, y agregó que las autoridades le “armaron una causa”.

El contexto, explicó, pesaba sobre los extranjeros que estaban en el país. “Ser argentino en Venezuela en ese momento era bastante riesgoso”, expresó Giuliani al referirse a los días previos a los comicios.

Germán Giuliani permanece privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad de Venezuela desde mayo de 2025 (Captura de video)
Germán Giuliani permanece privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad de Venezuela desde mayo de 2025 (Captura de video)

Entre los elementos que, según la familia, fueron usados en su contra figuran imágenes que Germán había publicado durante su estadía. “Esas fotos son motivo de detención en Venezuela”, afirmó su hermana sobre fotografías tomadas frente a locales del país.

Las medidas cautelares de la CIDH cambiaron el contacto con la familia

Hasta abril de 2026, las noticias sobre Germán llegaban de forma breve y espaciada. Vanesa Giuliani relató que la situación se modificó después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares para el detenido. “Eso cambió mucho su situación”, dijo.

Antes de esa resolución, los contactos se reducían a pocas palabras. “Eran llamadas de dos minutos cada quince días”, contó la hermana de Giuliani. “Era como una fe de vida que teníamos”.

La familia sostiene que las autoridades venezolanas arrestaron al ciudadano argentino de forma arbitraria debido a su acento (Captura de video)
La familia sostiene que las autoridades venezolanas arrestaron al ciudadano argentino de forma arbitraria debido a su acento (Captura de video)

Esas comunicaciones, aun limitadas, eran el único modo de saber de él. “No tener una imagen, hablar dos minutos a las corridas, era tortuoso”, señaló Vanesa, al recordar el impacto que tuvo esa falta de información en su familia.

Germán Giuliani continúa alojado en una cárcel de máxima seguridad, de acuerdo con el relato de sus allegados. “No tiene un proceso transparente”, cuestionó su hermana sobre la causa judicial abierta en Venezuela.

La familia denuncia torturas y un accidente dentro del penal

Vanesa Giuliani asegura que su hermano comparte un módulo con otras personas detenidas por razones políticas. “No está con delincuentes comunes, está con presos políticos”, afirmó al describir las condiciones en las que permanece recluido.

En ese espacio, según dijo, hay profesionales de distintas áreas que siguen a la espera de una definición. “Son personas que todavía están esperando”, señaló sobre abogados, ingenieros, médicos y profesores que estarían detenidos junto con Germán.

La familia también denunció malos tratos durante el encierro. “Mi hermano fue torturado”, dijo Giuliani, sin ofrecer durante la entrevista detalles sobre las circunstancias ni los responsables de esos hechos.

La familia denunció que el detenido sufrió episodios de tortura y un reciente accidente por una descarga eléctrica dentro del penal (Captura de video)
La familia denunció que el detenido sufrió episodios de tortura y un reciente accidente por una descarga eléctrica dentro del penal (Captura de video)

Durante el último mes, agregó, Germán sufrió un accidente mientras realizaba una tarea dentro del penal. “Se cayó de altura porque le agarró una descarga eléctrica limpiando un tanque de agua”, relató Vanesa Giuliani.

Tras ese episodio, la familia logró saber que se encontraba en buen estado. “Hoy está bien, o sabemos que está bien”, expresó su hermana, aunque advirtió que la caída pudo haber tenido consecuencias graves.

Mayor presión diplomática para lograr la liberación

Con ese escenario de fondo, los Giuliani reclaman gestiones políticas que impulsen una salida. “Hay una presión política que no existe”, afirmó Vanesa, quien considera que la situación de su hermano exige una intervención diplomática más intensa.

También cuestionó la ausencia de acompañamiento de entidades argentinas dedicadas a la defensa de derechos humanos. “Ninguna organización de derechos humanos argentina se me acercó o me llamó”, sostuvo.

Sí destacó el respaldo de dos instituciones profesionales. “El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de San Isidro dijeron que no lo iban a abandonar”, afirmó Giuliani.

De acuerdo con la familia, ambas entidades presentaron planteos para exigir la libertad de Germán. “Ya es demasiado el tiempo de detención y hay que solucionarlo”, señaló Vanesa sobre una causa que lleva más de un año sin una resolución conocida.

El reclamo también apunta a una mediación de Washington. “Es un pedido al Gobierno de Estados Unidos, a Marco Rubio”, expresó la hermana del detenido, al pedir gestiones ante la administración estadounidense.

Vanesa Giuliani anticipó que se sumará a una movilización convocada por la diáspora venezolana. “Voy a estar pidiendo por la libertad de mi hermano”, dijo.

La convocatoria buscará visibilizar además la situación de otros detenidos. “Más de trescientos presos políticos aún están esperando ser liberados”, afirmó Giuliani.

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