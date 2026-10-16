El embajador de la Unión Europea analizó el escenario económico argentino y destacó el RIGI: “Crea cierta previsibilidad a largo plazo”

El Embajador de la Unión Europea en Argentina, Eric Horg, analizó las vastas oportunidades económicas y estratégicas entre Argentina y la UE

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El vínculo entre Argentina y la Unión Europea atraviesa una etapa en la que el comercio, la energía y los minerales críticos volvieron a quedar en el centro de la conversación. Con el acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur vigente desde el 1 de mayo, se abrió una nueva instancia para ampliar exportaciones argentinas, atraer capitales europeos y apuntalar proyectos energéticos y mineros. La rebaja de aranceles y la mejora de cuotas comerciales conforman el marco de esa expectativa, aunque las decisiones de inversión siguen atadas a la infraestructura, las regulaciones y la previsibilidad de la economía local.

En ese escenario, Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, describió el entendimiento como una oportunidad para ambos lados. “Nos está dando un empuje muy fuerte a nuestras exportaciones”, afirmó durante una entrevista en los estudios de Infobae, al repasar el efecto que espera del convenio en el intercambio bilateral.

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El interés europeo tiene una razón adicional desde que la guerra de Rusia contra Ucrania alteró los planes de abastecimiento del continente. “La Unión Europea necesita diversificar”, expresó el diplomático, al explicar por qué Europa procura sumar proveedores de energía y materias primas fuera de sus circuitos tradicionales.

Las ventas argentinas encuentran espacio en el mercado europeo

Ese cambio ya se refleja, según Høeg, en sectores de la producción argentina que ganaron lugar en el mercado del bloque. “Hay miel de Entre Ríos que va a la Unión Europea”, señaló, y remarcó que Argentina completó la cuota disponible para ese producto.

La lista, añadió, incluye huevos, pescado, mariscos y cítricos. “Hay mucho producto donde vemos una muerte fuerte de la exportación”, afirmó; esa expresión figura de forma textual en la transcripción de la entrevista.

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El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur impulsó el incremento de las exportaciones argentinas de miel, mariscos y cítricos

Mientras los alimentos amplían su presencia, la mirada europea también se detiene en el desarrollo energético del país. “Lo energético, obviamente con desarrollo muy dinámico en sector Vaca Muerta”, sostuvo Høeg, quien mencionó a la vez las posibilidades de las fuentes renovables.

Para la Unión Europea, el gas argentino puede ocupar un lugar en el período de transición hacia una matriz menos dependiente de combustibles fósiles. “El gas natural argentino puede tener un papel muy importante”, afirmó el embajador al hablar de la necesidad de asegurar suministro durante los próximos 25 años.

Ese horizonte no modifica el objetivo de descarbonización que Europa se fijó para 2050. “Para nosotros, a largo plazo, el futuro son las renovables”, dijo Høeg, aunque entendió que el gas conservará una función mientras avance ese proceso.

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La minería completa el mapa de actividades que despiertan atención en el bloque. “Hay empresas europeas que están invirtiendo en litio, en cobre”, señaló el diplomático sobre los proyectos asociados a minerales que la Unión Europea busca incorporar a sus cadenas de abastecimiento.

El capital europeo evalúa reglas estables antes de avanzar

La relación no parte de cero. Høeg estimó que la presencia de empresas del bloque ya tiene un peso considerable en el país: “De todo el stock de inversión directa del mundo en la Argentina, cuarenta por cien es de la Unión Europea”, dijo.

Pero al momento de decidir nuevos desembolsos, las compañías revisan la estabilidad macroeconómica, el marco regulatorio y las condiciones de previsibilidad. “El riesgo país ha sido alto”, expresó el embajador durante la conversación con los periodistas.

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A su juicio, el acuerdo de libre comercio puede despejar parte de esas dudas. “El acuerdo que tenemos ahora de libre comercio sí crea un marco de confiabilidad”, afirmó Høeg al referirse al respaldo que el entendimiento puede aportar a los inversores europeos.

El gas de Vaca Muerta y las fuentes renovables posicionan a Argentina como un aliado en la transición energética europea (Jaime Olivos)

En esa misma línea, el diplomático aludió a la aspiración de Argentina de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “La Argentina está encaminada para ser miembro de la OCT”, dijo Høeg, según la transcripción de la entrevista.

La falta de obras sigue siendo, sin embargo, un límite concreto para la llegada de proyectos. “Hay falta de infraestructura en parte del país”, afirmó, antes de enumerar necesidades de energía, carreteras, puertos, trenes y vías para trasladar producción.

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Ese déficit se vuelve visible en provincias mineras como Catamarca y Jujuy, donde se concentran iniciativas vinculadas al litio y al cobre. “Falta suministro de electricidad a cierta zona”, sostuvo Høeg sobre los territorios que requieren mejores condiciones para sostener la actividad.

Las empresas miran las elecciones y el horizonte de largo plazo

La agenda electoral forma parte de los factores que las compañías extranjeras siguen de cerca antes de comprometer fondos. “Todos están mirando”, afirmó el embajador, quien advirtió que cada elección incorpora interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas.

La cautela responde a la extensión de los proyectos en sectores como minería y energía. “Muchas de esas inversiones son inversiones no a cinco años, son diez, veinte, treinta años”, explicó Høeg, al describir la escala temporal con la que trabajan las empresas.

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Por eso, dijo, los inversores necesitan reglas que se mantengan en el tiempo y resguarden los desembolsos. “Que tenga una cancha bien definida”, planteó al referirse a un marco legal estable para las iniciativas de litio, cobre y energía.

El embajador consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) va en esa dirección. “Una iniciativa como RIGI es útil porque sí crea cierta previsibilidad a largo plazo”, afirmó al evaluar el alcance de esa herramienta.

Høeg observó una mejora en variables de la economía local, entre ellas la inflación y el déficit fiscal. “Se ve como un país que obviamente tiene más estabilidad macroeconómica”, dijo sobre la situación de Argentina.

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Aun así, señaló que persisten obstáculos para la actividad. “Todavía hay problema de demanda interna, hay problema regulatorio todavía”, afirmó, y sumó la infraestructura, la propiedad intelectual y el riesgo país a la lista de asuntos pendientes.

Las empresas del bloque europeo destinan inversiones a proyectos de litio y cobre para abastecer sus cadenas de producción

Ucrania reordenó la búsqueda europea de proveedores

La lectura sobre los recursos argentinos está atravesada por el contexto geopolítico. “La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” modificó las estrategias de abastecimiento de la Unión Europea, afirmó Høeg.

Dentro de ese panorama, el embajador situó a Argentina y al Cono Sur como una región con condiciones distintas de las que atraviesan los principales focos de conflicto. “Argentina y el cono sur están en otro lugar”, dijo al referirse a la distancia de la zona respecto de las guerras.

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Al recordar la anexión de Crimea en 2014, el diplomático sostuvo que aquel episodio anticipó las ambiciones territoriales de Moscú. “Realmente es una invasión”, afirmó Høeg sobre la acción del gobierno ruso.

La Unión Europea regula la inteligencia artificial

La conversación también pasó por la inteligencia artificial, un ámbito en el que Europa ya aprobó una norma específica. “Nosotros fuimos el primer parlamento del mundo que reguló la IA”, dijo Høeg al aludir al Parlamento Europeo.

La normativa, explicó, clasifica los usos de esa tecnología según distintos niveles de riesgo y fija límites para algunos de ellos. “No queremos que se pueda identificar personas de manera en tiempo real”, afirmó sobre el empleo de biometría en espacios públicos.

El criterio que guía esa regulación apunta a preservar garantías individuales, según el embajador. “Los derechos humanos sean respetados, nuestra privacidad sea respetada”, afirmó Høeg, al resumir el principio con el que la Unión Europea busca ordenar el uso de la inteligencia artificial.

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