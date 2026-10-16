Zoe Gotusso: su nuevo espectáculo, la relación con su novia y el desafío de dejar el trabajo afuera de casa

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Zoe Gotusso pasó por Infobae al Amanecer, el ciclo conducido por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, donde anticipó sus próximos conciertos, explicó cómo enfrenta el proceso creativo y se refirió a su vínculo sentimental y artístico con María Wolff, su pareja. La cantante contó cómo comparten la música en la intimidad, los aprendizajes que surgen de trabajar juntas y la dificultad de separar la vida cotidiana de las exigencias de la profesión.

La artista cerrará el año con dos funciones de Un día de verano en el Teatro Coliseo. El recital del 17 de diciembre ya agotó sus localidades, mientras que todavía quedaban entradas disponibles para la presentación del 18. Para Gotusso, ambas fechas funcionarán como el cierre de un año de actividad constante sobre los escenarios.

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Durante la entrevista, la cantante, de 29 años, hizo un balance de su presente profesional y destacó que ya lleva una década dedicada a la música. “Es un camino largo, será más largo, pero estoy en un momento de mi vida en el que estoy contenta”, expresó.

La propuesta llevará el nombre de Un día de verano y contará con músicos, bailarines y una puesta escénica. Gotusso explicó que suele pensar sus conciertos en Buenos Aires como encuentros anuales con el público, aunque el año pasado sostuvo una residencia de 18 funciones llamada Pequeños conciertos.

Zoe Gotusso pasó por el estudio de Infobae al Amanecer y habló de sus próximos shows en el Teatro Coliseo

En aquella oportunidad, las presentaciones tuvieron una escenografía particular y una propuesta que combinó música y danza. Esta vez, la artista retomará parte de esa idea en una escala diferente y en uno de los teatros tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

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“En Buenos Aires es como que nos vemos una vez al año”, resumió. La intérprete agradeció a quienes agotaron las localidades para la primera función y convocó a su público a acompañarla en la segunda fecha.

Antes de entrar de lleno en los proyectos que prepara para el escenario, Gotusso también habló del inicio de su jornada. La visita al programa implicó una rutina distinta para ella, quien reconoció que no acostumbra a levantarse tan temprano. Sin embargo, celebró el cambio de horario luego de preparar un mate a primera hora. “Esto es espectacular”, comentó entre risas.

Consultada por el origen de sus canciones, rechazó la idea de que la composición dependa únicamente de un momento de inspiración. Para ella, escribir también forma parte de un oficio que requiere constancia, práctica y disposición para sentarse frente a una hoja en blanco aun cuando no aparezca una idea de inmediato.

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La cantante contó que cerrará el año con dos funciones de Un día de verano, previstas para el 17 y 18 de diciembre

“La inspiración te tiene que encontrar trabajando”, afirmó, en alusión a una frase de María Elena Walsh. La cordobesa contó que aprendió a encarar el proceso creativo como un juego, aunque también como una tarea profesional: “Yo soy trabajadora, más allá de cantante y todo”.

Durante la charla, Girón le propuso una situación hipotética: reunirse con una guitarra, unos mates y una consigna para escribir una canción. Gotusso respondió que ese método forma parte de su manera de componer. Puede partir de una conversación, una melodía, un acorde o cualquier tema que aparezca como disparador.

“Nosotros podemos rellenar ese espacio y terminarlo”, sostuvo al referirse a la posibilidad de crear aun cuando el resultado no responda a una expectativa previa. Según planteó, el valor está en animarse a desarrollar una idea hasta darle forma.

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La cantante tomó una guitarra en el estudio y compartió un fragmento de una composición nacida a partir de un ejercicio. En ese caso, buscó salir de las canciones centradas en el “yo” y el “vos” para narrar una historia en tercera persona. Así nació la figura de una “señora señorona” con arrugas, problemas de memoria y un cuaderno con recetas.

Con guitarra en mano, la artista interpretó un fragmento de una canción inspirada en su abuela y en los recuerdos familiares

La imagen remitía a su abuela y a la cocina como un espacio afectivo. “Tiene un superpoder en las manos que nos da de comer”, cantó Gotusso, antes de explicar que esa línea se vinculaba con la capacidad de las abuelas para transmitir cariño a través de la comida.

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Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Luciana Rubinska le preguntó por su relación con María Wolff, su pareja, quien también desarrolla su carrera artística. Gotusso habló de los beneficios de compartir ese aspecto de la vi da, pero no omitió los desafíos que plantea convivir con alguien que atraviesa preocupaciones, expectativas y procesos laborales similares.

“Lo más bueno es compartir una pasión”, aseguró. Según relató, la música ocupa muchas de sus noches: tocan la guitarra, intercambian ideas, revisan canciones y se acompañan en decisiones vinculadas con sus carreras.

María prepara su primer show en el Primavera Sound, una experiencia que Gotusso vive de cerca. “La empujo. Le digo: ‘Che, ¿sacamos tus temas y tocamos?’”, contó sobre la manera en la que intenta acompañarla. También explicó que comparten melodías, conversan sobre presentaciones que salieron bien y analizan los motivos detrás de cada experiencia.

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“Estamos conteniéndonos mucho”, definió Gotusso al describir uno de los aspectos que más valora de la pareja. Aun así, señaló que la convivencia entre dos artistas puede generar momentos de tensión, sobre todo porque ambos llegan a casa con inquietudes propias del trabajo.

Zoe Gotusso habló de María, su pareja, y del modo en que ambas comparten la música y la vida cotidiana

La cantante reconoció que en algunas ocasiones le gustaría que la música no ingresara al hogar. “Llegás a tu casa y empezás a desplegar estas cosas que te pasan, y ella también. A veces no hay lugar para las cosas”, explicó.

Para Gotusso, ese escenario responde al carácter intenso y apasionado que suelen tener quienes trabajan en el ambiente artístico. “Los artistas tenemos ego, un ego importante”, dijo, y añadió que esa condición vuelve necesarias las conversaciones, los acuerdos y la capacidad de escuchar al otro.

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A pesar de esa complejidad, la artista fue clara al definir lo que representa para ella el vínculo: “Compartir lo que me gusta con la persona es un regalo de la vida”. La pareja todavía no llevó esa sociedad artística al escenario ni lanzó canciones en conjunto, aunque la música ocupa un lugar permanente en su casa.

María produjo además Detalles, el disco de reversiones de canciones de Roberto Carlos que Gotusso lanzó con una impronta romántica. La cantante describió ese proceso como un trabajo que demandó diálogo y esfuerzo durante cerca de un año. “Hay que hacer un esfuerzo, hay que hablar, hay que decir”, detalló.

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En la convivencia, según contó, hay lugar para conversaciones sobre música, política, psicología, amistades y también para las discusiones. “Se habla de todo. Se pelea, se abraza”, resumió Gotusso antes de volver a la guitarra, el instrumento que atravesó buena parte de su paso por el estudio.

La intérprete contó que María produjo Detalles, su disco de reversiones de canciones de Roberto Carlos

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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