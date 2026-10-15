John Ternus, CEO de Apple, es portada de la revista Time con el iPhone Duo como uno de los mejores inventos de 2026

El director general de Apple, John Ternus, sostiene el iPhone Duo el miércoles 9 de septiembre de 2026, en las instalaciones de Apple en Cupertino, California. (AP Foto/Jeff Chiu)

Guardar

John Ternus, director ejecutivo de Apple, protagoniza la portada de la revista TIME junto al iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, en una edición dedicada a los mejores inventos de 2026.

La publicación destaca el dispositivo como parte de una nueva etapa para la empresa tecnológica, que busca reforzar su apuesta por el diseño y el hardware mientras enfrenta el desafío de competir en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

En una entrevista con TIME, Ternus defendió la importancia de los dispositivos físicos en un escenario marcado por el avance de los sistemas inteligentes. El ejecutivo, que asumió el cargo de CEO el 1 de septiembre, sostuvo que los teléfonos y otros productos de Apple seguirán siendo relevantes incluso si la IA transforma la manera en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información.

John Ternus junto al iPhone Duo protagonizan la portada de la revista Time sobre los mejores inventos de 2026. (TIME)

“La gente quiere cosas físicas”, afirmó Ternus a la revista. Como ejemplo, mencionó actividades cotidianas como hablar, ver imágenes de seres queridos y tomar fotografías. “No veo un escenario en el que, de repente, nuestros dispositivos desaparezcan y ya no necesitemos un iPhone”, añadió.

PUBLICIDAD

iPhone Duo: la apuesta de Apple por los teléfonos plegables

El iPhone Duo representa uno de los cambios de diseño más importantes para Apple desde el lanzamiento del primer iPhone en 2007. Según el reportaje de TIME, la compañía llevaba años explorando la tecnología necesaria para desarrollar un dispositivo plegable que mantuviera los estándares de diseño, resistencia y facilidad de uso que busca ofrecer a sus clientes.

Ternus recordó que en 2011 presentó, junto con otros ingenieros, una solicitud de patente relacionada con dispositivos electrónicos plegables. En aquel momento, el equipo investigaba los requisitos de componentes como las baterías y las placas de circuitos para hacer viable el concepto.

PUBLICIDAD

“Tenía claro que, tarde o temprano, llegaríamos a un punto en el que las pantallas OLED serían flexibles”, señaló el ejecutivo.

El iPhone Duo es el nuevo dispositivo plegable de Apple. (Apple)

El dispositivo está concebido para funcionar como un teléfono compacto que, al desplegarse, ofrece una superficie similar a la de una tableta. Apple trabajó en la bisagra, los materiales de la pantalla y la integración entre el hardware y el sistema operativo para reducir la visibilidad del pliegue y facilitar la transición entre ambas pantallas.

Sin embargo, su recepción comercial todavía es incierta. El precio previsto, superior a los 2.000 dólares, podría limitar el número de compradores, aunque el interés por los teléfonos plegables de otros fabricantes indica que existe un mercado para esta categoría.

PUBLICIDAD

John Ternus defiende la estrategia de Apple frente a la inteligencia artificial

La entrevista también aborda el lugar de Apple en la carrera por la IA, en la que participan empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI y Anthropic. A diferencia de sus competidores, Apple ha apostado por integrar estas capacidades en sus dispositivos y servicios, con especial atención a la privacidad y al contexto personal de cada usuario.

La nueva versión de Siri, presentada en Estados Unidos en septiembre, combina modelos propios de Apple con tecnología Gemini de Google. Esta colaboración evidencia que la empresa depende de un rival para una parte importante de su estrategia de inteligencia artificial.

John Ternus lidera la transformación de Apple. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Ternus rechazó que recurrir a proveedores externos implique abandonar la filosofía de integración de Apple. “No tenemos como objetivo fabricar absolutamente todo en un producto”, explicó. “Fabricamos aquello que realmente nos permite marcar la diferencia”.

PUBLICIDAD

El CEO sostiene que el valor de la IA no depende únicamente de la potencia de los modelos, sino también del dispositivo y de la información a la que pueden acceder con autorización del usuario. En el caso de Siri, la compañía busca conectar datos de mensajes, correos electrónicos, calendarios y documentos para facilitar tareas cotidianas.

“Todo en tu vida está en tu teléfono”, dijo Ternus. Según explicó, la IA puede aprovechar esa información para ayudar a las personas a realizar tareas, aprender y resolver problemas.

John Ternus afirma que Apple no busca competir directamente con las grandes compañías en el desarrollo de la IA. REUTERS/Jeenah Moon

El nuevo CEO busca mantener el enfoque en los productos

Ternus pasó cerca de 25 años en Apple antes de asumir la dirección ejecutiva. Su trayectoria se desarrolló principalmente en ingeniería y desarrollo de hardware, una experiencia que la compañía considera central para mantener su cultura de diseño.

PUBLICIDAD

A diferencia de Steve Jobs, reconocido por su visión de producto, y de Tim Cook, cuyo liderazgo estuvo marcado por la gestión de operaciones y relaciones internacionales, Ternus llega al puesto con un perfil técnico y reservado.

El reportaje de TIME también señala los desafíos que deberá afrontar: el aumento de los costos de los componentes, las tensiones geopolíticas, la seguridad infantil y la necesidad de acelerar el desarrollo de IA. En ese contexto, el iPhone Duo simboliza la apuesta de Apple por seguir diferenciándose a través de sus dispositivos.