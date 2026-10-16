ChatGPT ya puede leer y controlar las pestañas abiertas en Chrome

ChatGPT ahora puede controlar y leer las pestañas abiertas de Google Chrome. (OpenAI - Google)

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OpenAI actualizó la extensión de ChatGPT para Google Chrome y le dio la capacidad de leer y controlar varias pestañas abiertas a la vez, no solo la que el usuario tiene activa en pantalla.

Con la extensión instalada, basta con mencionar a Chrome dentro de la aplicación web o de escritorio de ChatGPT para que el asistente use el contenido de esas pestañas como contexto.

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En el modo Chat, ChatGPT puede recorrer las páginas abiertas y resumir o comparar la información que encuentra. En el modo Work, además puede operar directamente sobre esas pestañas: enviar mensajes, completar formularios o descargar archivos.

ChatGPT ahora puede usar las pestañas de Google Chrome. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía publicó un video de demostración en el que un usuario le pide al asistente comparar tres pestañas con sofás que está evaluando antes de una compra.

“Es un gran salto para los usuarios de Chrome. Llevamos el poder del uso de computadora a cualquiera que use Chrome”, escribió la cuenta oficial de ChatGPT en X al anunciar la actualización.

Ejemplos de uso y controles

Entre los ejemplos que la compañía ofreció para la nueva función figuran completar un formulario de registro a partir de los datos de otra pestaña, volcar en una planilla de comparación los precios y características de varios proveedores que el usuario tiene abiertos, y redactar un correo tras revisar servicios de contratistas en distintas pestañas.

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También se actualizó el panel lateral de ChatGPT dentro del navegador. Según la documentación oficial de OpenAI, ese panel ahora ofrece el historial completo de conversaciones en los modos Chat y Work sin necesidad de salir de la página que se está viendo.

Los usuarios necesitan tener instalada la aplicación de ChatGPT en su escritorio para poder usar su nueva herramienta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La disponibilidad del panel lateral varía según el navegador. Chrome, Edge, Brave y Vivaldi lo admiten, mientras que Opera solo permite mencionar pestañas y controlar el navegador desde la aplicación de escritorio, de acuerdo con la misma documentación.

OpenAI aclaró además que la extensión pide permiso explícito antes de acceder al historial de navegación, dado que esos datos pueden incluir información sensible como búsquedas o direcciones internas de trabajo.

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El reemplazo del navegador propio

La actualización llega después de que OpenAI discontinuara Atlas, el navegador independiente que la empresa había lanzado meses antes. Según las notas de versión oficiales de ChatGPT, Atlas dejó de funcionar el 9 de agosto de 2026.

En ese momento, la compañía explicó que construiría “una experiencia de navegación más capaz” dentro de ChatGPT y de Codex, su herramienta de programación, en lugar de mantener un navegador aparte. Las funciones de pestañas múltiples que hoy llegan a Chrome son parte de ese traspaso.

La nueva actualización de ChatGPT llega luego que surgieran rumores de una descontinuación de Atlas, el navegador de OpenAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa con Gemini

El movimiento acerca a ChatGPT a una función que Google ya ofrece con Gemini en Chrome, que puede trabajar sobre varias pestañas a la vez y conectarse con Gmail, Google Calendar y Google Drive, entre otras aplicaciones de la empresa.

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El despliegue de la nueva función de ChatGPT es gradual: OpenAI indicó que la disponibilidad depende del plan contratado, la región y el dispositivo de cada usuario.