Panamá

Avanza en Panamá proyecto que inicia el cultivo de cannabis en interiores para fines médicos

Una primera etapa está orientada a un semillero agronómico controlado y a la posterior manufactura para la elaboración de medicamentos

Cannabis - Colombia
Se han establecido requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de Cannabis sativa L. destinada a la siembra de cannabis medicinal. - crédito EFE
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Una mesa interinstitucional supervisará y dará seguimiento al proyecto que inicia formalmente en Panamá los cultivos de cannabis en interiores.

El Consorcio Panamericana de Cannabis presentó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) los avances en su infraestructura, proyección y en la solicitud de importación de semilla para el inicio de cultivos en el área de Panamá Pacífico.

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Representantes de la empresa expusieron que el proyecto contempla una primera etapa orientada a un semillero agronómico controlado y una posterior manufactura destinada a la elaboración de medicamentos.

Detallaron que las operaciones en Panamá Pacífico cuentan actualmente con 11 colaboradores y operan bajo altos estándares de calidad y tecnología.

El marco regulatorio panameño sobre cannabis medicinal ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo de alta trazabilidad y control estatal.

Representantes de la empresa Consorcio Panamericana de Cannabis expusieron que el proyecto contempla una primera etapa orientada a un semillero agronómico controlado. (MIDA)
Representantes de la empresa Consorcio Panamericana de Cannabis expusieron que el proyecto contempla una primera etapa orientada a un semillero agronómico controlado. (MIDA)

La misma articula de forma estrecha las competencias del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras autoridades de seguridad y control de alimentos, especialmente en lo referente a la importación de semillas destinadas al cultivo de cannabis para fines médicos y científicos.

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En este contexto, el Consorcio Panamericana de Cannabis ha sido identificado por el Ministerio de Salud como una de las empresas seleccionadas para optar por una Licencia de Fabricación de Derivados de Cannabis Medicinal.

Esta licencia constituye, conforme a la Ley 242 de 13 de octubre de 2021 y su reglamentación, la puerta de entrada para desarrollar toda la cadena de valor, incluyendo el cultivo a partir de semilla importada.

El 15 de enero de 2024 las autoridades notificaron que el Consorcio Panamericana de Cannabis había sido seleccionado en el grupo de empresas que superaron la fase de evaluación inicial y que, por tanto, se encontraba en posición de avanzar hacia la obtención efectiva de una de las siete licencias previstas.

Una resolución detalla que, además de las empresas preseleccionadas, existía un segundo grupo de propuestas que quedaron habilitadas para participar en futuras convocatorias o procesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se destacó la importancia de agilizar los procesos y conocer de primera mano esta nueva industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un resumen técnico de la normativa explica que se requiere un sistema de seguimiento electrónico accesible a la autoridad competente, que incluya la trazabilidad de las semillas y plantas utilizables en cualquier etapa de desarrollo.

De igual manera, se incluye el monitoreo de los derivados desde la importación y la etapa de cosecha hasta el procesamiento, fabricación, almacenamiento, transporte, exportación y comercialización.

Este principio general de trazabilidad condiciona de forma directa los requisitos para importar semilla, asegurando que todo material de propagación esté vinculado a un licenciatario autorizado y a un circuito de destino legítimo, que puede ser terapéutico o de investigación científica.

Paralelamente, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha establecido requisitos fitosanitarios específicos para la importación de semilla de Cannabis sativa L. destinada a la siembra de cannabis medicinal.

La normativa se inserta sobre una base normativa general definida por la Ley 47 de 1996 y por los procedimientos ordinarios de análisis de riesgo de plagas y licencias fito‑zoosanitarias.

Todo material de propagación debe estar vinculado a un licenciatario autorizado y a un circuito de destino legítimo, que puede ser terapéutico o de investigación científica. - crédito Freepik
Todo material de propagación debe estar vinculado a un licenciatario autorizado y a un circuito de destino legítimo, que puede ser terapéutico o de investigación científica. - crédito Freepik

Durante el encuentro, los representantes de la empresa Consorcio Panamericana de Cannabis expusieron que el proyecto contempla una primera etapa orientada a un semillero agronómico controlado y a la posterior manufactura destinada a la elaboración de medicamentos.

Por su parte, funcionarios del MIDA destacaron la importancia de agilizar los procesos y conocer de primera mano esta nueva industria, a través de una capacitación del equipo técnico de la entidad, a fin de iniciar el trabajo del Consejo Asesor Agronómico de Cannabis Medicinal.

De igual manera, se abordó la relevancia de obtener las licencias y los certificados fitosanitarios requeridos para la importación de la semilla, así como las inspecciones necesarias a las instalaciones, con el apoyo institucional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

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