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Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

El conductor despidió al especialista del clima con quien compartió años de trabajo, destacó sus proyectos recientes y abrazó a su esposa y sus hijas

El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi (Video: TN)
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La muerte de Fernando Confessore, histórico meteorólogo de Todo Noticias (TN) impactó entre sus compañeros de tantos años en la señal. Al comunicar la noticia al aire, Mario Massaccesi recordó al profesional que durante tres décadas llevó el pronóstico a las pantallas del canal, habló de su reserva fuera de cámara y envió un abrazo a su esposa y sus tres hijas.

“La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó Massaccesi durante la emisión de la mañana.

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Fernando Confessore

El conductor sostuvo que la pérdida sorprendió al equipo, que hasta el día anterior había compartido momentos cotidianos con el meteorólogo en el canal. “Todos estamos en estado de shock. No podemos creer”, afirmó al referirse a la repercusión que tuvo la noticia entre colegas y televidentes.

Confessore había ingresado a TN en diciembre de 1995

Massaccesi repasó parte del recorrido profesional de Confessore, quien tenía 58 años. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, dijo. Antes de sumarse a la señal, había trabajado durante dos años en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante su extensa presencia en TN, Confessore se convirtió en una de las caras asociadas a los pronósticos y las alertas. Massaccesi remarcó que su labor se desarrollaba frente a una disciplina marcada por modificaciones permanentes. “Al servicio siempre de estos vaivenes que siempre tiene la meteorología, que no da tregua nunca y siempre te genera alguna sorpresa”, señaló.

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Dos hombres de pie en un estudio. El de la izquierda señala al de la derecha, quien sostiene un teléfono móvil y una tableta
Fernando Confessore

El periodista también recordó escenas de los últimos tiempos junto a sus compañeros de pantalla. “Mucha gente me está escribiendo recordando, sobre todo ahora en este último tiempo con Roxy y todo el equipo de la tarde, el baile que hacía”, comentó, mientras se exhibían imágenes de Confessore en el aire.

Más allá de la tarea que el público conocía, Massaccesi se detuvo en el costado privado de su compañero. “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, expresó.

Un hombre con camisa clara estampada y un auricular en el oído está sentado frente a una ventana con vista a una autopista y edificios
El meteorólogo Fernando Confessore se presenta en un estudio de televisión con un paisaje urbano de fondo.

“Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, agregó. “Un tipo familiar, sencillo, de un perfil bajísimo”, sostuvo el conductor. Según explicó, esa reserva tenía que ver con su vínculo con la exposición pública y no con el trato dentro de la redacción. Con el correr del tiempo, algunos posteos permitieron que sus compañeros y seguidores conocieran más aspectos de su vida familiar.

“Todos nos quedamos sorprendidos, sobre todo en este último tiempo, de algunos posteos donde él hablaba del amor de toda la vida con su mujer y la mamá de sus tres hijas, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, un beso enorme”, manifestó Massaccesi.

La familia confirmó el fallecimiento y pidió reserva en las primeras horas

Un hombre joven con chaqueta gris y suéter azul junto a una mujer de abrigo oscuro en un recinto interior
Fernando Confessore

El conductor precisó que la confirmación llegó desde el entorno de Confessore. “La noticia fue confirmada por su familia, confirmando que fue un infarto detalló Massaccessi”.

Una vez que se difundió la información, comenzaron a llegar mensajes al canal. “En nombre de Todo Noticias queremos agradecer la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. La noticia ya está en las redes sociales, ya está en tn.com.ar. Estamos recibiendo muchísimos mensajes”, expresó.

Massaccesi relató que la cercanía temporal con los últimos encuentros en el trabajo profundizó la sorpresa entre sus compañeros. “Hasta ayer muchos de nuestros compañeros estuvieron con él en una terraza donde salimos siempre a tomar un poquito de aire, donde nos cruzamos a las apuradas. Estaba contento, estaba feliz. Hablaba de proyectos”, contó.

Fernando Confessore viste camisa blanca y sonríe frente a un panel del pronóstico del tiempo en una publicación de redes sociales
Fernando Confessore

Entre esas iniciativas, mencionó un interés que el meteorólogo había compartido con el personal del canal. “Recién me contaban las chicas de maquillaje que, entre otras cosas, quería empezar o saber un poco más sobre electricidad. Estaba copado con el tema de la electricidad y ahí tenía pequeños grandes proyectos que tenían que ver con su vida privada”, relató.

Además de sus palabras al aire, Mario Massaccesi publicó un mensaje dedicado a Fernando Confessore. El texto aludió a las jornadas compartidas en el canal, entre la dinámica informativa, las tareas de producción y las salidas frente a cámara.

Te vamos a extrañar Fer, por muchísimas razones, por tantísimos momentos entre cámaras, computadoras, noticias urgentes. ¡Hasta siempre!”, escribió el conductor en su despedida.

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