Lista de novedades para iPhone que llegarían con la actualización iOS 27.2

Apple liberó la tercera beta pública de iOS 27.2 apenas un mes después del debut de iOS 27 en todos los dispositivos compatibles. (Europa Press)

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Apple liberó la tercera beta pública de iOS 27.2, apenas un mes después del lanzamiento general de iOS 27. La nueva versión de prueba incluye la expansión de Siri AI a otros idiomas, junto con mejoras en aplicaciones como FaceTime, Apple Music, Podcasts y Apple TV.

La compañía no confirmó una fecha exacta para el lanzamiento general de iOS 27.2, aunque se espera que llegue a los iPhone durante las próximas semanas. Al tratarse de una versión beta, se recomienda instalarla únicamente en un equipo secundario, ya que puede presentar errores y afectar la duración de la batería. Además, es posible que Apple incorpore funciones adicionales antes de la publicación definitiva.

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Siri AI se expande a cinco idiomas adicionales

En iOS 27, Siri AI solo estaba disponible en inglés. La beta de iOS 27.2 amplía su alcance a francés, japonés, coreano, portugués y español. Esta actualización confirma un anuncio previo de la empresa, que había adelantado planes para extender el asistente a más mercados lingüísticos.

Siri AI, disponible solo en inglés desde su llegada con iOS 27, suma ahora francés, japonés, coreano, portugués y español. (Apple)

FaceTime permite usar ambas cámaras al mismo tiempo

La nueva beta habilita el uso simultáneo de la cámara frontal y la trasera durante las llamadas de FaceTime. La función facilita las videollamadas grupales, ya que evita la necesidad de encuadrar a todos los participantes en un solo plano. Para que funcione, todos los usuarios de la llamada deben contar con iOS 27 o una versión posterior.

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Apple Music cambia su esquema de color

La aplicación Apple Music recibió un rediseño visual. El ícono pasó de un tono rojizo a una combinación de blanco y negro, mientras que los menús internos de la app incorporaron un nuevo color azul en reemplazo de la paleta anterior.

Código interno revela una función antirrobo

Según el sitio especializado 9to5Mac, el código de la beta de iOS 27.2 contiene referencias a una función llamada AutoLock, orientada a bloquear el dispositivo ante un posible robo. El sistema podría activarse si detecta una aceleración brusca, como la de un arrebato físico, o si el teléfono permanece desbloqueado durante un período prolongado.

Se detectó en el código de la beta referencias a AutoLock, una función antirrobo que aún no es visible para los usuarios. (Reuters)

Esta función no está disponible como opción visible para el usuario en la beta actual. El hallazgo corresponde a código interno detectado por 9to5Mac, por lo que no hay certeza de que la función se active en la versión final de octubre.

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Podcasts suma nuevas secciones en la pantalla de inicio

La aplicación Podcasts incorpora dos filas nuevas en la pestaña de inicio: “Nuevos episodios” y “Continuar reproduciendo”. El cambio permite distinguir con mayor facilidad el contenido reciente del que quedó pendiente de finalizar.

Apple TV incorpora perfiles de usuario

La beta introduce la posibilidad de crear perfiles dentro de la aplicación Apple TV. La función permite asignar un perfil a un hijo u otro miembro del hogar, de modo que las recomendaciones y el historial de cada persona no se mezclen con los del resto de la familia.

Apple TV sumó perfiles personalizados por usuario y la función Multiview, que permite ver hasta cuatro transmisiones deportivas en simultáneo. (Europa Press)

Apple TV suma la opción de ver cuatro transmisiones a la vez

Otra novedad para Apple TV es la función Multiview, que permite a los suscriptores del servicio observar hasta cuatro transmisiones deportivas en vivo de manera simultánea, incluidas competencias de la Major League Soccer y de Fórmula 1. La herramienta está disponible para desarrolladores y usuarios de la beta.

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El rediseño de la app Salud desaparece de esta beta

La versión renovada de la aplicación Salud, que en betas anteriores incluía una pestaña de longevidad y un indicador de edad biológica, fue retirada en esta tercera beta pública. El rediseño estaba previsto para su lanzamiento en algún momento de este año, por lo que su ausencia en esta versión no implica necesariamente su cancelación. Es habitual que Apple incluya funciones en versiones tempranas de sus betas y luego las modifique o retire antes del lanzamiento definitivo.