La emotiva despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Matías Bertolotti habló sobre Fernando Confessore. “Fue mi mentor”

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La muerte de Fernando Confessore, conocida en las primeras horas del viernes, sacudió al mundo de la televisión y a la audiencia que lo acompañó durante tres décadas. El meteorólogo de TN, con más de 30 años en la señal, se convirtió en un referente de la disciplina en los medios argentinos y en formador de nuevas camadas de profesionales del clima. Tal es el caso de Matías Bertolotti, otro de los meteorólogos del canal, quien compartió sus sensaciones minutos después de conocerse la noticia.

Bertolotti lo recordó con la voz quebrada, mientras la pantalla partida mostraba diferentes momentos de Confessore en la señal de noticias y sus anécdotas ayudaban a conocer un poco más al personaje. “Eran las once de la mañana y vos lo veías ingresar. A veces yo estaba al aire, me miraba de costado y decía: ‘De arriba para abajo llueve, ¿no?’”, relató entre risas.

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También evocó otra de sus frases recurrentes: “Venía encabronado diciendo: ‘Hace frío y es invierno. Y me hacen hablar de que hace frío en invierno. Lo ilógico sería que haga calor, ahí tendríamos que hablar’. Tenía esas salidas que eran únicas”.

Pero más allá de las anécdotas, Bertolotti subrayó el rol fundacional que tuvo Confessore en la forma de comunicar el clima en la televisión argentina. “¿Cuántas personas de mi edad o más chicos han estudiado meteorología por él? La meteorología en los medios hoy es muy rutinaria, pero en los tiempos que estaba Fer, no. Había muy pocos, o únicos, o él”, señaló.

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Bertolotti publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales junto a una fotografía con su colega en los estudios del canal

Para el meteorólogo, su colega fue quien entendió antes que nadie cómo traducir la información técnica al lenguaje cotidiano. “Él sabía bajar eso a lo habitual, a que entre en tu casa. Y no tenía alguien que le enseñe o que haya visto. Era él y arrancar. Y a partir de él, después decantamos todos”, reconoció.

“Un mentor absoluto. Un amigo, un colega, un profesional y una enorme persona”, cerró Bertolotti en una despedida que condensó el sentir de toda una generación de comunicadores del tiempo formados a la sombra de Confessore.

Minutos después de sus palabras al aire, el meteorólogo compartió en sus redes sociales una foto junto a Confessore en los estudios de TN acompañada de un mensaje que reflejó la incredulidad del momento: “Aún no caigo. El gran mentor de todos nosotros y aún mejor compañero... no puedo caer en esta noticia... hasta siempre querido amigo y cuidame a mi viejita allá arriba”.

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El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi

Confessore tenía 58 años y falleció en su domicilio del barrio porteño de Versailles tras sufrir un infarto en su casa del barrio de Versailles. La noticia fue confirmada por la familia del meteorólogo al canal donde trabajó toda su carrera. Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, fue el encargado de comunicarlo al aire: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”.

El periodista ensayó una breve semblanza de su compañero: “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

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Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se formó primero en aviación como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario y ese mismo año ingresó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales.

En diciembre de 1995 se incorporó a Artear y comenzó a aparecer en la pantalla de Todo Noticias. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en la franja de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece. También estuvo al frente del segmento climático de TN Agro, donde acercó información meteorológica vinculada con la actividad productiva.

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