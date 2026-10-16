Cómo poner ‘Las Guerreras K-pop’ en la TV usando el celular, paso a paso

Las Guerreras K-pop es una de las películas más exitosas de Netflix. (Netflix)

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‘Las Guerreras K-pop’ se convirtió en uno de los fenómenos de entretenimiento más comentados desde su estreno en 2025. La película de Netflix trascendió la pantalla gracias a su música, sus coreografías y la popularidad de HUNTR/X, el grupo ficticio que protagoniza la historia.

Para quienes desean disfrutar de la producción en familia o con amigos, existe una alternativa sencilla: transmitir la película desde el celular hasta un televisor compatible.

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La opción más directa es utilizar la aplicación de Netflix y conectar el teléfono con un dispositivo compatible. Sin embargo, el procedimiento depende de las funciones del televisor y de los equipos disponibles en casa.

En algunos casos, es posible utilizar la función de transmisión inalámbrica; en otros, conviene recurrir a las aplicaciones instaladas en el propio televisor o a un dispositivo de streaming.

Tres personajes de la película animada KPop Demon Hunters caminan tomadas de la mano con trajes blancos y detalles dorados. (Foto: Netflix)

Dónde ver ‘Las Guerreras K-pop’ en español latino

Netflix es la plataforma oficial para ver ‘Las Guerreras K-pop’. La película está disponible en su catálogo y ofrece opciones de audio y subtítulos, según la configuración regional y la disponibilidad del título.

Antes de comenzar, es recomendable comprobar que la cuenta tenga acceso a la película y que el televisor esté conectado a internet. También conviene actualizar la aplicación de Netflix en el celular y en el televisor para evitar problemas de compatibilidad.

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Utilizar servicios oficiales permite acceder al contenido con las opciones de reproducción disponibles en la plataforma. En cambio, las páginas no autorizadas pueden exponer a los usuarios a anuncios engañosos, programas maliciosos y posibles intentos de robo de datos personales.

La película de Las Guerreras K-pop se encuentra disponible en Netflix. (Netflix)

Cómo transmitir la película del celular al televisor

Para llevar ‘Las Guerreras K-pop’ a la pantalla grande, primero hay que identificar qué tecnología admite el televisor. Si es compatible con la transmisión desde el celular, se pueden seguir estos pasos:

1. Conectar los dispositivos a la red Wi-Fi. Comprueba que el teléfono y el televisor, o el dispositivo de streaming, estén conectados a la misma red inalámbrica cuando el sistema lo requiera.

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2. Abrir Netflix en el celular. Inicia sesión y busca ‘Las Guerreras K-pop’ en el catálogo. Selecciona la película para acceder a su ficha.

3. Revisar las opciones de reproducción. Si aparece el ícono de transmisión, identificado habitualmente por una pantalla con ondas, púlsalo para consultar los dispositivos disponibles. La disponibilidad de esta opción depende del equipo y de las funciones que admita Netflix.

La película de Las Guerreras K-pop puede ser transmitida en cualquier televisor con Netflix. (Netflix)

4. Seleccionar el dispositivo compatible. Elige el televisor o el dispositivo de streaming que aparezca en la lista. Si no figura, comprueba la conexión a internet y la compatibilidad del equipo.

5. Iniciar la reproducción. Cuando se establezca la conexión, comienza a reproducir la película. Si el sistema lo permite, podrás controlar la reproducción desde el teléfono y ajustar el audio o los subtítulos.

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Si no aparece la opción de transmisión, una alternativa es abrir Netflix directamente desde el televisor e iniciar sesión. También se puede utilizar un dispositivo de streaming compatible o conectar el celular mediante un adaptador de video, siempre que el teléfono y el televisor admitan esa conexión.

Qué hacer si el celular no se conecta al televisor

Si el televisor no aparece en la lista, comprueba que ambos equipos estén conectados a la red correcta y reinicia la aplicación. También puedes reiniciar el televisor o el dispositivo de streaming y verificar si existen actualizaciones pendientes.

Es importante tener en cuenta que no todos los televisores admiten las mismas funciones inalámbricas. Además, la posibilidad de transmitir directamente desde Netflix puede variar según el dispositivo y la versión de la aplicación.

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En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Por qué ‘Las Guerreras K-pop’ sigue generando interés

El éxito de la película se apoya en la combinación de animación, música y cultura digital. HUNTR/X, integrado por Rumi, Mira y Zoey, conecta la historia con canciones como ‘Golden’, que alcanzó una amplia popularidad en plataformas musicales y redes sociales.

Las coreografías, los fragmentos de la banda sonora y los contenidos creados por los seguidores ayudaron a extender el fenómeno más allá de Netflix. Ver la película en un televisor permite compartir esa experiencia en una pantalla más grande, sin necesidad de depender únicamente del celular.