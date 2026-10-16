Teleshow

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

Meses antes de morir, el meteorólogo relató el vínculo con su pareja. El rol que tuvo en su formación y el orgullo por la familia que construyeron

Un hombre y una mujer jóvenes posan de pie en un espacio interior con una mesa de tenis de mesa al frente
El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa Paula Franco en una fotografía de archivo personal.
Guardar

La muerte de Fernando Confessore, a los 58 años, reavivó una publicación que hace sólo unos meses el meteorólogo había dedicado a su esposa, Paula Franco. Allí reconstruyó el camino que recorrió desde que recibió su diploma de técnico en Meteorología, en junio de 1992, y definió a su pareja como una presencia decisiva durante sus años de estudio y trabajo.

En ese mensaje, el profesional de TN y El Trece recordó una fotografía de aquel momento y explicó que el título representaba un esfuerzo compartido. “Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

PUBLICIDAD

Confessore publicó la imagen tomada cuando obtuvo su diploma de técnico en Meteorología. Junto a ella, repasó las dificultades de una etapa en la que tuvo que combinar la formación con el trabajo.

Un hombre y una mujer posan de pie junto al tronco de un árbol en un parque arbolado
Fernando Confessore y Paula Franco posan juntos abrazados junto a un árbol en un entorno natural.

Según relató, Paula fue quien lo alentó en los períodos de mayor exigencia. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

El meteorólogo también afirmó que su esposa lo impulsó a continuar su formación y a sostener el interés por la disciplina que luego se transformaría en el eje de su carrera en los medios.

PUBLICIDAD

“Me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos”, agregó en el texto.

Un hombre, una mujer y tres jóvenes sonríen en un patio con sillas de terraza, plantas y un arco de ladrillo al fondo
Fernando Confessore y Paula Franco posan en un patio junto a sus tres hijas, Julieta, Candela y Jimena

Para el especialista, el reconocimiento académico de junio de 1992 estaba ligado al acompañamiento que recibió de Paula. En su reflexión, sostuvo la compañía incondicional de su esposa. “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, señaló. “Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.

El conductor agradeció a su mujer por estar presente en los momentos felices y en los difíciles. “Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”, manifestó.

Tres personas posan de pie junto a un muro de piedra; la mujer del centro sostiene un diploma desplegado
El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa y su Julieta, quien sostiene su título de la Universidad Tecnológica Nacional.

La publicación volvió a circular tras conocerse la muerte del meteorólogo. Su contenido contrastó con el tono humorístico que había usado poco antes durante una conversación al aire en TN.

Consultado por Roxy Vázquez acerca del secreto para sostener un matrimonio de 40 años, Confessore respondió entre risas: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

El mensaje que había dirigido a Paula Franco mostró otra dimensión de esa relación. “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, escribió al final de la publicación.

Un hombre arrodillado y tres mujeres de pie posan en la orilla del mar debajo de los pilares de madera de un muelle
El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa y dos de sus hijas en la orilla del mar

Fernando y Paula, fueron padres de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. La mayor exposición pública la tuvo Julieta, quien a los 30 años obtuvo el título de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En paralelo a su formación académica, desarrolló una carrera deportiva en el vóley y se consolidó como integrante del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield.

Un hombre, una mujer y una joven sonríen junto a un perro de pelaje blanco y castaño en un primer plano
El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa, una de sus hijas y su perro.

Durante sus años de cursada, combinó las exigencias de la universidad con los entrenamientos y las competencias. Como parte de “Las Fortineras”, consiguió varios títulos en la disciplina. Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La menor de las tres hermanas es Jimena, con un perfil más bajo

La muerte de Fernando Confessore dejó sin una de sus voces más reconocidas a la meteorología televisiva argentina. Con una carrera de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios de comunicación, construyó una presencia sostenida en la pantalla y acompañó a distintas generaciones de televidentes con sus informes sobre las condiciones climáticas.

El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su familia a la señal con la que mantuvo un vínculo histórico. Según informaron al canal, el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes.

El encargado de transmitir la información al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10 y compañero de Confessore. Lo hizo atravesado por la conmoción que provocó la pérdida dentro del equipo periodístico, luego de años de trabajo compartido en la pantalla.

Con su muerte, la meteorología en la televisión argentina pierde a un profesional que formó parte de una etapa central de los canales de noticias y que mantuvo una presencia constante en el seguimiento de la actualidad climática.

Temas Relacionados

Fernando Confessore

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

El conductor despidió al especialista del clima con quien compartió años de trabajo, destacó sus proyectos recientes y abrazó a su esposa y sus hijas

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

El pronosticador y divulgador científico trabajó durante más de tres décadas en medios y fue una figura habitual de la señal de noticias

Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

Durante una charla en Otro día perdido, el campeón de Roland Garros relató cómo perdió la noción del tiempo tras arribar a la ciudad estadounidense

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

La bailarina habló desde Corrientes sobre su presente sentimental y dejó abierta la puerta a un nuevo vínculo, luego de confirmar que el desgaste con el productor venía de hace años

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

La modelo elogió el pantalón que usó la conductora en la primera gala del premio de la música. El diseño de tiro bajo, recortes y cristales que le fascinó

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

AMÉRICA

Daniel Giménez Cacho y la pelea del cine contra los discursos hegemónicos: “No puedo ser obligado a solo consumir el Hombre Araña”

Daniel Giménez Cacho y la pelea del cine contra los discursos hegemónicos: “No puedo ser obligado a solo consumir el Hombre Araña”

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

El papa León XIV envió un mensaje a la ONU contra el hambre en el mundo: “Es intolerable que el pan sea un privilegio”

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: horario, dónde ver y qué modelos y artistas participarán

Costa Rica y Guatemala como modelos regionales: la estrategia que la CEPAL propone para transformar el comercio exterior centroamericano

MALDITOS NERDS

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Shadow Sacrament: The Roots of Evil’ muestra su terror gótico en pixel art

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

DEPORTES

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1