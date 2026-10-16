La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa Paula Franco en una fotografía de archivo personal.

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La muerte de Fernando Confessore, a los 58 años, reavivó una publicación que hace sólo unos meses el meteorólogo había dedicado a su esposa, Paula Franco. Allí reconstruyó el camino que recorrió desde que recibió su diploma de técnico en Meteorología, en junio de 1992, y definió a su pareja como una presencia decisiva durante sus años de estudio y trabajo.

En ese mensaje, el profesional de TN y El Trece recordó una fotografía de aquel momento y explicó que el título representaba un esfuerzo compartido. “Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

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Confessore publicó la imagen tomada cuando obtuvo su diploma de técnico en Meteorología. Junto a ella, repasó las dificultades de una etapa en la que tuvo que combinar la formación con el trabajo.

Fernando Confessore y Paula Franco posan juntos abrazados junto a un árbol en un entorno natural.

Según relató, Paula fue quien lo alentó en los períodos de mayor exigencia. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

El meteorólogo también afirmó que su esposa lo impulsó a continuar su formación y a sostener el interés por la disciplina que luego se transformaría en el eje de su carrera en los medios.

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“Me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos”, agregó en el texto.

Fernando Confessore y Paula Franco posan en un patio junto a sus tres hijas, Julieta, Candela y Jimena

Para el especialista, el reconocimiento académico de junio de 1992 estaba ligado al acompañamiento que recibió de Paula. En su reflexión, sostuvo la compañía incondicional de su esposa. “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, señaló. “Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.

El conductor agradeció a su mujer por estar presente en los momentos felices y en los difíciles. “Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”, manifestó.

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El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa y su Julieta, quien sostiene su título de la Universidad Tecnológica Nacional.

La publicación volvió a circular tras conocerse la muerte del meteorólogo. Su contenido contrastó con el tono humorístico que había usado poco antes durante una conversación al aire en TN.

Consultado por Roxy Vázquez acerca del secreto para sostener un matrimonio de 40 años, Confessore respondió entre risas: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

El mensaje que había dirigido a Paula Franco mostró otra dimensión de esa relación. “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, escribió al final de la publicación.

El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa y dos de sus hijas en la orilla del mar

Fernando y Paula, fueron padres de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. La mayor exposición pública la tuvo Julieta, quien a los 30 años obtuvo el título de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En paralelo a su formación académica, desarrolló una carrera deportiva en el vóley y se consolidó como integrante del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield.

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El meteorólogo Fernando Confessore posa junto a su esposa, una de sus hijas y su perro.

Durante sus años de cursada, combinó las exigencias de la universidad con los entrenamientos y las competencias. Como parte de “Las Fortineras”, consiguió varios títulos en la disciplina. Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La menor de las tres hermanas es Jimena, con un perfil más bajo

La muerte de Fernando Confessore dejó sin una de sus voces más reconocidas a la meteorología televisiva argentina. Con una carrera de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios de comunicación, construyó una presencia sostenida en la pantalla y acompañó a distintas generaciones de televidentes con sus informes sobre las condiciones climáticas.

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El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su familia a la señal con la que mantuvo un vínculo histórico. Según informaron al canal, el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes.

El encargado de transmitir la información al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10 y compañero de Confessore. Lo hizo atravesado por la conmoción que provocó la pérdida dentro del equipo periodístico, luego de años de trabajo compartido en la pantalla.

Con su muerte, la meteorología en la televisión argentina pierde a un profesional que formó parte de una etapa central de los canales de noticias y que mantuvo una presencia constante en el seguimiento de la actualidad climática.

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