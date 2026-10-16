El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

Lautaro Martínez, sobre las teorías conspirativas de la final de Argentina ante España en el Mundial 2026

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Aunque ya pasó un tiempo de la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, un tema aún sigue sobrevolando: las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de la selección argentina ante España.

Al ser consultado sobre ellas, Lautaro Martínez, durante una entrevista con AFA Estudio, las cuestionó y sostuvo que el equipo “dejó todo hasta lo que no tenía” durante el torneo. El delantero repasó el desgaste que arrastró el plantel después de una exigente semifinal ante Inglaterra, habló del dolor por no poder retener el título y puso el foco en la entrega de sus compañeros.

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“Muy vacío. Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos”, afirmó el Toro al referirse a los cuestionamientos que aparecieron después de la definición. El futbolista mencionó a Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Lionel Messi y Julián Álvarez para graficar el esfuerzo colectivo.

“Ver jugadores como Nico, como el Cuti, como el Licha, que les tocó salir, pero que han dado todo hasta lo que no tenían, como Gonzalo, Leo, Julián. Te puedo seguir nombrando, te voy a nombrar a todos, porque al final hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado. Había gente que no podía caminar y seguía corriendo”, expresó.

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Para el atacante, esa imagen del equipo durante la competencia alcanza para responder a quienes pusieron en duda lo ocurrido en el campo de juego. “Y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de empatarlo. Entonces, cuando se habla de esas teorías, molesta, pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo. Y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos”, señaló.

El delantero no buscó explicaciones externas para la derrota. “No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar”, resumió. Luego recordó que el cuerpo técnico había anticipado, durante la anterior Copa del Mundo, que el grupo debía prepararse para una derrota después de un ciclo con pocos tropiezos.

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“En este último período nos tocó perder poco y el entrenador, me acuerdo que en Qatar lo había dicho, que iba a llegar el momento que íbamos a perder. Y bueno, llegó en una final. Duele, duele el doble, te deja una herida importante, pero la cosa más importante es volver a levantarse y volver a querer competir como lo hicimos todos estos años”, agregó.

Lautaro Martínez marcó un gol clave ante Inglaterra en el Mundial (REUTERS/Lee Smith)

Martínez ubicó el partido ante Inglaterra como un punto de quiebre físico y emocional. Aunque admitió que hacia afuera los jugadores debían sostener la idea de que se trataba de “un partido de fútbol”, también reconoció el peso simbólico que tuvo el cruce por la historia entre ambos países y por la cuestión de las Islas Malvinas.

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“Adelante de las cámaras seguramente que te tenés que comportar de manera distinta, porque es un partido de fútbol, podía pasar cualquier cosa. Y sí, obviamente que dentro nuestro no era un partido como los otros, era un partido especial por todo lo que es la historia”, dijo.

El goleador explicó que el grupo entendía el encuentro desde dos planos. Por un lado, la carga emocional por el rival. Por otro, la posibilidad de disputar otra final mundialista. “Todos los condimentos, el partido contra ellos, todo lo que es la historia argentina, lo de las Malvinas y todo, era un condimento especial. Pero lo que nosotros también hacíamos hincapié era que ganar ese partido era volver a jugar una final del mundo después de tres años y medio”.

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Según su relato, el vestuario atravesó la previa con una intensidad distinta a la de otros partidos. “Se respiraba algo particular, algo especial en la manera de hablar, en la manera de transmitir un mensaje al compañero. Era siempre de la lucha, de tratar de ganar los duelos. Y creo que lo hicimos de una manera importante, porque es un partido que va a quedar grabado para siempre”.

Martínez también recordó las dificultades que enfrentó el equipo durante ese encuentro. Consideró que Inglaterra impuso condiciones en la primera mitad y afirmó que la selección argentina encontró otra versión tras el entretiempo. “El primer tiempo ellos creo que fueron muy superiores, físicamente también han marcado un poquito más la diferencia. En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, salimos con otra idea de juego de la que habíamos iniciado”, explicó.

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El delantero repasó las ocasiones desperdiciadas antes de la reacción final: remates en los palos, llegadas de Alexis Mac Allister, Nicolás González y Enzo Fernández. “Parecía que no era día. Y bueno, al final después logramos convertir los dos goles, en el último momento del partido, que fue alegría triple”.

Lautaro Martínez desató la locura dentro del público argentino tras su gol ante Inglaterra (Reuters/Dale Zanine)

En el análisis del encuentro, Martínez destacó el tanto de Enzo Fernández, al que definió como un impulso anímico para un equipo que ya había generado varias situaciones. El atacante explicó que la selección argentina había detectado espacios sobre las bandas y que ese camino había aparecido en jugadas previas.

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“Sabíamos que el partido iba a estar por ahí. Después, el gol de Enzo sale de una jugada corta que hace Rodrigo con Leo en el córner. En ese momento los centrales eran gigantes. Nosotros teníamos los centrales nuestros, más Alexis, creo que estaba dentro del área, Julián”, relató.

Martínez contó que inicialmente intentó salir del área para ofrecerse como opción de pase, pero Fernández resolvió con un control y un remate lejano. “Cuando yo veo que Leo se la da a Enzo, salgo un poquito del área como para recibir, pero después Enzo hizo un control y no le salió a nadie y la puso en el otro palo. Increíble golazo que nos dio más energía de la que teníamos”.

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También habló de una jugada de Messi en el primer tiempo, cuando el capitán resistió varias marcas para recuperar o sostener la pelota. Para el delantero, esa acción sintetizó el compromiso con el que Argentina afrontó el cruce. “Para ganar ese partido ellos nos iban a tener que pasar por arriba en todo aspecto, porque nosotros estábamos de esa manera, comprometidos con la causa. Se vivían tantas emociones, tantas cosas juntas, tantos condimentos, que al final por ahí lo futbolístico pasa a segundo plano”, afirmó.

La entrevista también recuperó el recuerdo de un gol de Martínez ante Inglaterra en una semifinal mundialista. El futbolista reconoció que vuelve a mirar la jugada y que conserva los videos en su teléfono, aunque aseguró que durante el torneo no había podido procesar por completo su dimensión. “Lo vi muchísimas veces. Hasta el día de hoy me sigue apareciendo. Tengo los videos guardados en el teléfono”, contó. “Un gol que va a quedar para toda la vida, porque una semifinal del mundo, en un contexto como el que estábamos viviendo, volver a jugar otra final, hasta el día de hoy lo sigo viendo”.

El delantero explicó que la cercanía con la final no le permitió detenerse demasiado en lo personal. “Vivimos todo con tanta intensidad. A los tres, cuatro días, jugábamos una nueva final, entonces era como que se me había olvidado, por así decirlo”.

El impacto apareció después, ya fuera de la concentración. Martínez recordó una escala en Roma antes de regresar a la Argentina y el encuentro con compatriotas que le transmitieron lo que había significado aquella conquista. “Una señora mayor te diga que volvió a gritar un gol de la selección argentina después de muchísimo tiempo, te genera cosas increíbles. Luego, llegar acá, pisar el país y que la gente te agradezca no solamente por lo que hacemos con la Selección, sino a mí en particular, por lo que significó ese gol. Ahí realmente me doy cuenta del peso que tiene ese gol en la historia de la selección argentina”.

El atacante ubicó aquel momento entre los más altos de su carrera. “La realidad es que uno nace para vivir este tipo de momentos cuando elige esta carrera. Y a mí me tocó hacer uno de los goles más importantes de la historia de la selección argentina”.

Al hablar de la camiseta usada en ese partido, Martínez contó que decidió destinarla a la casa de sus padres. Allí vinculó el presente en la selección con una infancia atravesada por las dificultades económicas y el esfuerzo familiar en Bahía Blanca. “Esta camiseta en particular va para mi familia, para la casa de mi viejo, por todo lo que ellos han hecho por mí en ese momento, donde mi sueño era ser jugador profesional. Jamás imaginé llegar hasta este lugar, llegar hasta este momento”, concluyó.