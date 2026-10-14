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Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Seguir los partidos de la UEFA Champions League desde aplicaciones ilegales abre la puerta a la instalación de virus que infectan toda la red doméstica

Montaje gráfico con tres futbolistas en la cancha y dos círculos en el centro con un balón y el texto Roja Directa TV
Los portales piratas promocionan eventos deportivos de clubes europeos para poner en riesgos a los usuarios. (Fotocomposición Infobae)
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Ver un partido de la UEFA Champions League como Real Madrid vs Roma a través de Fútbol Libre o Roja Directa puede parecer una alternativa gratuita frente a las plataformas con derechos de transmisión.

Sin embargo, esos accesos suelen derivar hacia páginas con publicidad invasiva, ventanas emergentes, enlaces falsos y pedidos de descarga que elevan los riesgos para los dispositivos conectados como televisores. Los sitios piratas pueden alojar malware capaz de dañar dispositivos o robar información personal, según Interpol.

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En el caso de los televisores inteligentes, una aplicación no oficial, un archivo descargado o una página que aproveche una falla de seguridad puede afectar el funcionamiento del sistema, bloquear funciones o comprometer datos almacenados en el dispositivo.

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas maliciosos pueden infectar el televisor y otros dispositivos conectados a la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo una transmisión pirata puede dañar un televisor

El riesgo no se limita a una mala calidad de imagen o a los cortes de la señal. Los portales que ofrecen partidos sin autorización pueden incluir programas maliciosos que llegan al televisor, al celular, a la computadora o al dispositivo externo utilizado para reproducir el contenido, como una TV Box o un Chromecast.

Un malware puede alterar la configuración, consumir recursos del dispositivo, mostrar anuncios persistentes o impedir el acceso normal a aplicaciones. Interpol señala que los virus pueden dañar el dispositivo del usuario.

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No siempre ingresar a una página pirata dejará inutilizable una pantalla, pero una infección o una modificación del sistema puede comprometer su uso y requerir una restauración técnica.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las contraseñas pueden ser robadas por ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con las contraseñas guardadas en el televisor

Las páginas que prometen acceso gratuito a Real Madrid vs Roma suelen pedir registros, correos, permisos de notificaciones o descargas de reproductores. Esos mecanismos pueden operar como una vía para recolectar contraseñas, datos bancarios u otra información confidencial.

El problema crece si el usuario usa la misma clave para plataformas streaming, correo, redes sociales o compras en línea. Un sitio fraudulento puede imitar la apariencia de un servicio conocido y capturar las credenciales ingresadas.

Además, puede redirigir a formularios que solicitan datos personales con el argumento de verificar una cuenta o habilitar una transmisión.

Por qué los anuncios y enlaces son un gran riesgo

Los sitios de retransmisión ilegal suelen depender de redes publicitarias poco controladas. Un clic sobre el botón de reproducción puede abrir pestañas que ofrecen premios, alertas falsas de virus, supuestas actualizaciones de navegador o aplicaciones para “mejorar” la señal del partido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las páginas piratas pueden emitir falsas alertas para tener mejoras en la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas campañas buscan que el usuario descargue archivos o entregue información. En televisores inteligentes, el riesgo puede trasladarse desde un teléfono o una computadora conectados a la misma red doméstica.

Un dispositivo comprometido puede convertirse en una puerta de entrada para otros aparatos del hogar, incluidos routers, tablets y consolas.

Qué peligros tienen las aplicaciones y servidores proxy

Interpol advierte que los contenidos obtenidos por vías ilegales pueden carecer de actualizaciones de seguridad. Una aplicación descargada fuera de las tiendas oficiales puede quedar expuesta a fallas sin parches, sumado a solicitar permisos que no resultan necesarios para reproducir un evento deportivo.

Asimismo, existen servicios proxy o VPN que promocionan acceso a señales bloqueadas por región. La organización internacional señala que los consumidores asumen riesgos jurídicos y de seguridad al suscribirse a servidores que podrían haber sido usados antes para ataques informáticos, entre ellos acciones de denegación de servicio distribuida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ciberdelincuentes pueden estar detrás de plataformas que transmiten contenido sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de instalar cualquier aplicación, conviene revisar quién la desarrolla, qué permisos exige y cómo protege los datos de los usuarios.

Cómo saber si una página que ofrece fútbol es pirata

Una señal de alerta aparece cuando un sitio reúne una gran cantidad de partidos, películas o series sin costo o con precios muy por debajo de las ofertas oficiales. Interpol sugiere comprobar en las páginas de los titulares de derechos cuáles son los paquetes disponibles de forma legítima en cada territorio.

Hay que desconfiar de portales con dominios cambiantes, errores de redacción, múltiples ventanas emergentes, cuentas regresivas para presionar una descarga o pedidos de datos de tarjeta para activar un supuesto período gratuito.

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