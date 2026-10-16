Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Últimas noticias

Conmoción en Francia por la muerte de una figura del rugby sudafricano tras sufrir un “trágico accidente” en el hotel antes de un partido Hyron Andrews fue hallado sin vida este viernes dentro del alojamiento que utilizaba Lions, pocas horas previas al duelo frente a Stade Rochelais por Champions Cup

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección Joaquín Panichelli quedó en las puertas de la última Copa del Mundo y contó detalles de la charla íntima que tuvo con el entrenador

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes Leito Silva, organizador de una olla popular en Monte Chingolo, relató a Infobae los detalles del encuentro con el futbolista, las críticas que debió enfrentar por un malentendido y su mensaje para el capitán xeneize

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial El delantero del Inter analizó lo acontecido en la definición del torneo ante la Roja