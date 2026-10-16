Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
20.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19.30 Colombia, Ecuador y Perú
18.30 México
02.30 (sábado) España
*Televisará TNT Sports (pack fútbol) para toda Argentina
Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha una formación con mayoría de titulares este viernes, cuando Boca Juniors reciba a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, a pesar de que el equipo deberá viajar el martes a Brasil para definir ante Vasco da Gama la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports Premium.
La lista de concentrados de Boca, sin Leandro Paredes:
Posibles formaciones:
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe
Estadio: Alberto J. Armando
Árbitro: Luis Lobo Medina
El Xeneize y la T le darán continuidad a la jornada 13 en el Clausura:
Boca, en zona de ingreso a los playoffs del torneo, tiene la chance de ubicarse en lo más alto de la Tabla Anual si gana esta noche en la Bombonera. El líder Independiente Rivadavia le lleva solamente un punto cuando restan cuatro cotejos para el final de la fase regular. En la Ribera miran los puntos de la general 2026 ya que todavía no tienen asegurado el boleto a la Libertadores del año próximo. Si no triunfan, los cordobeses se pueden llegar a despedir matemáticamente de sus chances de ingresar a los octavos del campeonato en una campaña muy mala que puede perjudicar su permanencia en Primera a futuro. Dirigirá Luis Lobo Medina.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boca-Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura!