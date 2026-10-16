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Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Antes de viajar a Brasil para definir las semifinales de Sudamericana, el Xeneize afrontará un duelo clave ante la T. Arrancará a las 21:30 y televisará TNT Sports

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Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19.30 Colombia, Ecuador y Perú

18.30 México

02.30 (sábado) España

*Televisará TNT Sports (pack fútbol) para toda Argentina

14:28 hsHoy

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

El entrenador apostó por una formación con mayoría de titulares pese al compromiso continental que se juega el martes y confirmó el regreso de Rodrigo Battaglia tras siete meses de rehabilitación

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)
Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)

Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha una formación con mayoría de titulares este viernes, cuando Boca Juniors reciba a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, a pesar de que el equipo deberá viajar el martes a Brasil para definir ante Vasco da Gama la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports Premium.

Leer la nota completa
13:32 hsHoy

La lista de concentrados de Boca, sin Leandro Paredes:

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12:48 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Luis Lobo Medina

12:44 hsHoy

El Xeneize y la T le darán continuidad a la jornada 13 en el Clausura:

Boca, en zona de ingreso a los playoffs del torneo, tiene la chance de ubicarse en lo más alto de la Tabla Anual si gana esta noche en la Bombonera. El líder Independiente Rivadavia le lleva solamente un punto cuando restan cuatro cotejos para el final de la fase regular. En la Ribera miran los puntos de la general 2026 ya que todavía no tienen asegurado el boleto a la Libertadores del año próximo. Si no triunfan, los cordobeses se pueden llegar a despedir matemáticamente de sus chances de ingresar a los octavos del campeonato en una campaña muy mala que puede perjudicar su permanencia en Primera a futuro. Dirigirá Luis Lobo Medina.

12:42 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boca-Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura!

Boca vs Talleres. Fecha: 23/11/2025 Categoría: Fotos de futbol Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional.
Boca vs Talleres. Fecha: 23/11/2025 Categoría: Fotos de futbol Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional.

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