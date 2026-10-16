Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y compañeros de trabajo que compartieron pantalla con el meteorólogo durante sus más de tres décadas de trayectoria en los medios argentinos. El pronosticador de Todo Noticias (TN) y El Trece, de 58 años, falleció en la madrugada de este viernes en su domicilio del barrio porteño de Versailles, tras sufrir una descompensación.

La noticia fue confirmada por la familia del meteorólogo al canal donde trabajó. Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, fue el encargado de dar el anuncio al aire: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó visiblemente conmovido. De inmediato, las redes sociales y la propia señal de noticias se volvieron un obituario en permanente construcción para despedir al meteorólogo.