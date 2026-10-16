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Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

Durante tres décadas fue la voz del tiempo en Todo Noticias y El Trece. Su partida repentina desató una cadena de homenajes que retratan a un hombre reconocido por su rigor profesional sin perder la calidez

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Un hombre con impermeable negro y capucha sostiene un micrófono en una calle mojada frente a un equipo de transmisión
Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y compañeros de trabajo que compartieron pantalla con el meteorólogo durante sus más de tres décadas de trayectoria en los medios argentinos. El pronosticador de Todo Noticias (TN) y El Trece, de 58 años, falleció en la madrugada de este viernes en su domicilio del barrio porteño de Versailles, tras sufrir una descompensación.

La noticia fue confirmada por la familia del meteorólogo al canal donde trabajó. Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, fue el encargado de dar el anuncio al aire: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó visiblemente conmovido. De inmediato, las redes sociales y la propia señal de noticias se volvieron un obituario en permanente construcción para despedir al meteorólogo.

14:35 hsHoy

Rodolfo Vera Calderón: “Era una gran persona”

Cuatro presentadores de televisión sonríen en un estudio con accesorios de corazones rojos frente a una mesa con una tarta
El periodista Rodolfo Vera Calderón compartió una fotografía junto a Fernando Confessore y sus compañeros de televisión para dedicarle un mensaje de homenaje.

El periodista Rodolfo Vera Calderón, conductor de TN, también despidió a Confessore en sus redes sociales. “Hay personas que hacen que ir a trabajar todos los días sea mucho más que cumplir con una obligación. Fernando Confessore era una de ellas”, escribió junto a una foto del equipo de Nuestra Tarde.

“De lunes a viernes, de 13 a 15, compartíamos Nuestra Tarde en TN, un noticiero que nunca hubiera sido lo mismo sin él, sin su humor, su sarcasmo, sus ocurrencias y esa chispa tan particular que lo hacía único”, agregó el conductor.

“Fernando era un extraordinario meteorólogo, pero, sobre todo, una gran persona. Un hombre trabajador, generoso y uno de esos compañeros que uno tiene la fortuna de encontrar en esta profesión”, cerró Vera Calderón.

14:21 hsHoy

Sergio Lapegüe, un viejo amigo

Captura de pantalla de una publicación de redes sociales con dos hombres abrazados en un estudio de televisión
El periodista Sergio Lapegüe compartió una fotografía junto a Fernando Confessore en un estudio de televisión para recordar a su compañero.

Aunque hoy forma parte de América, Sergio Lapegüe compartió muchos años junto al meteorólogo en TN. Y expresó su estupor tanto en el aire como en las redes: “No puedo creer. Sigo sin creer. No es justo. Tan rápido todo. Te recuerdo así Fer o Confe como todos te llamábamos, con una sonrisa. Mucha vida juntos. Te recuerdo así. Con humor. Cómo jugábamos siempre a ser como niños. Divirtiéndonos. Aún estoy en shock”, escribió junto a una fotode cuando trabajaban juntos.

13:36 hsHoy

Las anécdotas de Florencia Etcheves

Publicación de red social con un mensaje escrito y la fotografía de un hombre con chaqueta con capucha sosteniendo un micrófono bajo la lluvia
El recuerdo de Florencia Etcheves

A través de sus redes sociales, la periodista y escritora Florencia Etcheves le dedicó un emotivo mensaje al meteorólogo “La mesa afuera o adentro en navidad, ese fin de semana largo, el asado del domingo… todo dependía de la respuesta de Confe, porque Confe era un doctor de nubes”, escribió la periodista, en referencia al su rol como especialista en el pronóstico del tiempo.

“Trabajar con él fue una fiesta, siempre con risas, chistes y buen humor”, agregó Etcheves, quien describió el dolor en la jornada. “Qué día tan triste y lluvioso, Confe querido. Mi corazón con su amada familia y con mis adorados compañeros de canal 13”, cerró.

13:28 hsHoy

El adiós de José Bianco

Una captura de pantalla de Instagram con la fotografía de un hombre en un estudio de televisión y una sección de texto a la derecha
La despedida a Fernando Confessore de José Bianco

El meteorólogo José Bianco, quien trabajó en TN hasta hace unos meses, lo recordó con un sentido posteo: “Ojalá te enteres de todo lo lindo que están escribiendo sobre vos todos tus compañeros y amigos que cosechaste en todos estos años. Lo único que importa, después de todo. A tu familia, mucha fuerza y un fuerte abrazo.”

13:13 hsHoy

La palabra de Fernando Carnota a Teleshow

Fernando Carnota despidió a Confessore: “una mezcla extraña de un gran profesional serio con una persona sumamente divertida”
Fernando Carnota despidió a Confessore: “una mezcla extraña de un gran profesional serio con una persona sumamente divertida”

El periodista Fernando Carnota, quien trabajó durante años con Confessore en TN y Radio La Red, expresó su conmoción en diálogo con este medio. “Me impactó muchísimo por lo joven, por conocer a su familia, por haber compartido tanto tiempo”, señaló. También lo definió como “una mezcla extraña de un gran profesional serio con una persona sumamente divertida” y afirmó que su muerte constituye “una gran pérdida”.

12:56 hsHoy

Guillermo Lobo: “Empezamos juntos”

Captura de una publicación de redes sociales con texto y una fotografía de dos periodistas sentados en el escritorio de un estudio de televisión
La despedida a Fernando Confessore

El conductor, compañero del meteorólogo desde los inicios del canal, publicó un extenso mensaje en el que evocó una relación de 33 años, los partidos de fútbol, las risas y los proyectos que imaginaban para la jubilación.

Empezamos juntos en TN. Tantos sueños, tantos miedos, tantas ilusiones”, escribió Lobo. También definió a Confessore como un hombre de familia, al que alternaba el humor con momentos de enojo, y expresó: “Sos familia, carajo”. En su despedida, recordó el último intercambio que tuvieron, el martes anterior, cuando bromearon sobre un partido de Boca, y dejó un mensaje final: “Te quiero, Tano”.

12:54 hsHoy

Los saludos de sus compañeros

El humorista Ariel Tarico, integrante del equipo de TN, eligió Instagram para despedirlo con un mensaje de cercanía personal. Junto a una selfie con Confessore, escribió: “Confe querido. No lo puedo creer. De esos compañeros con los que te cagás de risa todo el tiempo. Qué dolor, LPM! Abrazo inmenso a su familia”.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram del usuario taricoariel con una fotografía de dos hombres sonriendo y un texto adjunto
Ariel Tarico: "Qué dolor, LPM!"

El periodista Javier Fabracci, también parte del canal, manifestó su pesar a través de X. “Muy triste noticia. Excelente profesional y compañero… Buen viaje Confe!”, escribió junto a emojis de un corazón y manos en oración, acompañado de una fotografía de Confessore frente a la pantalla climática del canal.

Por su parte, Paula García compartió un mensaje en Instagram en el que recordó las jornadas al aire junto a Confessore. “Voy a extrañar tus chistes, tus risas, los ruidos al aire, los zapateos en los títulos, los mates compartidos”, señaló la periodista, quien además se refirió a las conversaciones que mantenían fuera de cámara y a las mañanas de sábados que compartían.

García lo describió como “un pionero en lo tuyo, un amante de lo que hacías y de tu hermosa familia” y destacó su perfil personal. “Por sobre todas las cosas, un ser humano sencillo, querible y buenazo”, escribió al despedirse del meteorólogo.

Tres conductores de televisión sonríen frente a un escritorio de vidrio dentro de un estudio con ventanales
"Un ser humano sencillo, querible y buenazo, escribió Paula García

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