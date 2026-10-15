Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 es un videojuego de pelea y acción en tercera persona. (Composición Infobae: dragonball.fandom.com)

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Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 regresa: ya es posible jugarlo desde navegadores móviles y de PC. Un desarrollador independiente logró ejecutar el clásico de PlayStation 2 directamente desde Safari, sin necesidad de una consola original, y mostró además la posibilidad de disputar combates en línea contra otros jugadores.

El hallazgo generó entusiasmo entre los seguidores de la saga, que durante casi veinte años asociaron este título a las tardes de partidas frente a la consola. Ahora, gracias a un proyecto tecnológico experimental, esa experiencia podría trasladarse a cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Cómo funciona la versión de Budokai Tenkaichi 3 para navegador

El proyecto se apoya en tecnología WebAssembly, un sistema que permite ejecutar código de aplicaciones complejas dentro de un navegador web sin depender de instalaciones adicionales. Gracias a esto, el desarrollador consiguió correr el juego desde un iPhone utilizando Safari.

Un desarrollador independiente logró ejecutar el clásico de PlayStation 2 directamente desde Safari. (dragonballbt3.online)

La demostración se sustenta en una infraestructura privada y forma parte de un trabajo de ingeniería inversa, un proceso mediante el cual la comunidad reconstruye el funcionamiento interno del título original para adaptarlo a sistemas actuales.

Esta vía resulta distinta a la emulación tradicional. En lugar de replicar el comportamiento de una consola a través de un emulador con sus limitaciones técnicas, el código reconstruido permite incorporar funciones directamente, como ocurre con el modo multijugador en línea mostrado en la prueba.

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Por el momento se trata de un desarrollo independiente que no cuenta con una fecha de lanzamiento público confirmada. La iniciativa se mantiene como una muestra de las posibilidades técnicas que ofrece este tipo de reconstrucción de código.

El código reconstruido permite incorporar funciones directamente, como ocurre con el modo multijugador en línea mostrado en la prueba. (dragonballbt3.online)

Combates online: así sería jugar con amigos a distancia

Una de las novedades centrales del proyecto es la incorporación de combates en línea uno contra uno a través de salas privadas. Según explicó el responsable del desarrollo, el sistema permite compartir una dirección de acceso para que otro jugador se conecte a la misma partida.

De esta manera, dos personas podrían enfrentarse en Budokai Tenkaichi 3 sin estar en el mismo lugar físico ni recurrir a configuraciones de emulación complejas, algo que hasta ahora no formaba parte de la experiencia original del título lanzado en 2007.

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Esta función multijugador se integra directamente al código reconstruido, lo que la diferencia de los métodos habituales utilizados para sincronizar partidas en emuladores clásicos. Si el desarrollo avanza, esta vía podría facilitar los enfrentamientos a distancia entre fanáticos del juego.

Dos personas podrían enfrentarse en Budokai Tenkaichi 3 sin estar en el mismo lugar físico. (dragonball.fandom.com)

El legado de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 dentro de la franquicia

Budokai Tenkaichi 3 continúa siendo considerado una de las adaptaciones más logradas de la obra de Akira Toriyama. Sus combates tridimensionales, la amplia selección de personajes, las transformaciones y los escenarios destructibles lo convirtieron en un título de referencia en PlayStation 2 y Wii.

Parte de ese legado reapareció con el lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO, aunque el experimento actual no corresponde a una secuela ni a una remasterización comercial. Se trata de un trabajo de la comunidad orientado a rescatar y adaptar el código original del juego a los sistemas actuales.

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Mientras Dragon Ball: Sparking! ZERO sigue sumando contenido nuevo durante 2026, su antecesor demuestra que mantiene vigencia entre los jugadores, incluso casi dos décadas después de su estreno original.

Qué es Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, el videojuego que recrea el universo de Akira Toriyama

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 es un videojuego de pelea y acción en tercera persona que adapta de forma fiel e interactiva el universo creado por Akira Toriyama en el manga y el anime.

El juego incluye como modo principal el Historia Dragon, un recorrido por los arcos argumentales más relevantes de la franquicia. (dragonball.fandom.com)

La propuesta central del título consiste en ofrecer combates dentro de arenas tridimensionales de gran escala, donde los jugadores pueden volar, teletransportarse, cargar energía y ejecutar los ataques característicos de cada personaje, además de destruir buena parte del escenario durante los enfrentamientos.

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El juego incluye como modo principal el Historia Dragon, un recorrido por los arcos argumentales más relevantes de la franquicia. Este modo abarca las sagas de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, y también incorpora contenido proveniente de películas y especiales televisivos.

Uno de los aspectos que más distingue a este título es la extensión de su plantilla de luchadores, que llega a 161 personajes si se cuentan las distintas transformaciones y variantes disponibles. A esta variedad se suman mejoras en la jugabilidad respecto a las entregas anteriores de la saga.

Entre las mecánicas incorporadas se encuentra el Z-Counter, un sistema de esquive en el último instante, junto con choques de poder que se resuelven en tiempo real. El juego también suma efectos de iluminación que diferencian los combates diurnos de los nocturnos, lo que permite activar transformaciones como la del Ozaru o Mono Gigante.

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