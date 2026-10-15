Apple marca un récord de cinco billones de dólares en Bolsa un día después de presentar HomeView

Las acciones de Apple subieron un 0,5%. REUTERS/Abdul Saboor

Guardar

Apple alcanzó el 14 de octubre de 2026 una valoración de cinco billones de dólares en Bolsa, un hito que llega apenas un día después de que la compañía presentara su nueva generación de dispositivos para el hogar inteligente. La noticia coincide con la etapa de John Ternus al frente de la empresa tras suceder a Tim Cook como consejero delegado.

Durante la sesión del miércoles, las acciones de Apple subieron un 0,5%, según recogió Bloomberg, y fue la única de las denominadas Siete Magníficas que cerró en terreno positivo en una jornada donde Wall Street retrocedió por el dato de inflación y la presión sobre el sector tecnológico.

PUBLICIDAD

Apple y su valoración histórica de cinco billones de dólares

El cierre bursátil del 14 de octubre marcó un punto de inflexión para Apple, que por primera vez superó la barrera de los cinco billones de dólares en valoración de mercado. El avance se produjo mientras el resto del parqué neoyorquino mostraba números negativos.

Apple alcanzó el 14 de octubre de 2026 una valoración de cinco billones de dólares en Bolsa. REUTERS/Abdul Saboor

El Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,09%, hasta los 51.621 puntos. El selectivo S&P 500 cayó un 1,11%, hasta 7.718 puntos, y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdió un 1,88%, hasta 26.692 puntos.

En ese contexto adverso para buena parte del sector, Apple se desmarcó del resto de las grandes tecnológicas. De las Siete Magníficas, fue la única compañía que cerró la sesión en verde, según los datos recogidos por Bloomberg.

PUBLICIDAD

El hito bursátil llegó horas después de que la empresa diera a conocer una nueva línea de productos orientada a consolidar su presencia en los hogares, un anuncio que se produjo apenas un mes después del lanzamiento de la serie iPhone 18 Pro y del primer modelo plegable de la marca, el iPhone Duo.

Qué es Apple HomeView, la primera pantalla inteligente de la compañía

Apple HomeView es la primera pantalla inteligente de la compañía, presentada el 13 de octubre de 2026 como parte de su nueva apuesta por el hogar conectado. El dispositivo integra una pantalla Liquid Retina cuadrada de 7 pulgadas, reconoce el rostro de cada miembro del hogar y adapta su funcionamiento según quién lo utilice.

PUBLICIDAD

HomeView contará con Siri IA para controlar todo el hogar. (Apple)

El lanzamiento llega con cuatro años de retraso respecto a los primeros trabajos conocidos sobre este producto. La pantalla se monta sobre una base de diseño abovedado que funciona como altavoz, aunque también existe una versión sin base, pensada para instalarse directamente en la pared.

Entre sus funciones técnicas, el brillo se ajusta de manera autónoma entre 0,3 y 5.090 nits, y la información mostrada varía según la distancia a la que se encuentre el usuario.

El sistema de audio incorpora dos altavoces de rango completo en la pantalla, además de un woofer con salida hacia abajo y dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza en la base, con optimización automática del volumen mediante audio computacional avanzado.

PUBLICIDAD

El reconocimiento facial permite que HomeView identifique a cada usuario y le ofrezca una experiencia personalizada, una función que gana utilidad cuando se vincula con otros dispositivos compatibles con Apple Intelligence, ya que el sistema adquiere contexto para generar respuestas más precisas. Desde la pantalla se puede controlar el hogar inteligente, reproducir contenido multimedia y realizar llamadas mediante FaceTime.

Con el HomeView de Apple podrás usar FaceTime. (Apple)

Ambos modelos, con base y de pared, son compatibles con el resto del ecosistema Apple y con Apple Home Collection, la nueva línea de cámaras inteligentes, termostatos y una cerradura desarrollada junto a LG Electronics y Schneider Electric.

El modelo con base estará disponible en los colores plata, azul estrellado, rosa palo y gris espacial, mientras que la versión de pared se ofrecerá en gris espacial y plata. Ambos saldrán a la venta el 13 de noviembre a un precio de 299 dólares, aunque no llegarán a la Unión Europea debido a que Siri IA no está disponible en iOS en esa región.

PUBLICIDAD

HomePod mini 2 y Apple TV 4K completan la renovación del ecosistema para el hogar

El HomePod mini 2 llega seis años después del lanzamiento del primer altavoz esférico de Apple y suma por primera vez soporte para Siri AI. El dispositivo ofrece sonido de 360 grados mediante un solo altavoz, un par estéreo o un sistema multizona, impulsado por el chip S10 y el audio computacional avanzado, que analiza la música en tiempo real para ajustar el rango dinámico, el volumen y el rendimiento acústico.

Una de sus novedades visuales es la función Sound Glow, que genera un brillo en la parte superior del altavoz que reacciona en tiempo real a los agudos y los graves de la música reproducida. Mediante comandos de voz, el dispositivo también actúa como centro de gestión del hogar conectado.

PUBLICIDAD

Apple HomeView es la primera pantalla inteligente de la compañía, presentada el 13 de octubre de 2026 como parte de su nueva apuesta por el hogar conectado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El HomePod mini 2 estará disponible en los colores blanco, negro, rosa, azul y verde a partir del 30 de octubre, con un precio de 169 euros.

En paralelo, Apple presentó la cuarta generación de su Apple TV 4K, impulsada por el chip propio A19, que incorpora un decodificador AV1 dedicado para mejorar la eficiencia y la calidad de reproducción en streaming, además de reducir el consumo de ancho de banda.

El nuevo reproductor se acompaña del mando Siri Remote, compatible con la función Búsqueda de Precisión dentro de la aplicación Buscar, que incluye la opción de emitir un sonido para facilitar su localización.

PUBLICIDAD

Según detalló Apple, al combinar este dispositivo con un HomePod de segunda generación o un HomePod mini 2 se obtiene sonido envolvente, con reconocimiento inteligente de la posición de cada altavoz en la habitación para calibrar de forma automática la sincronización y los niveles de audio según el espacio.

Finalmente, el Apple TV 4K de cuarta generación estará disponible a partir del 13 de noviembre a un precio de 349 euros.