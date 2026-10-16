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“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

Joaquín Panichelli quedó en las puertas de la última Copa del Mundo y contó detalles de la charla íntima que tuvo con el entrenador

Joaquín Panichelli contó que lloró junto a Scaloni tras su lesión
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En plena recuperación por la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió a pocos meses de la Copa del Mundo, Joaquín Panichelli repasó lo que fueron los momentos posteriores a confirmarse su baja en la selección argentina cuando se perfilaba para ser uno de los convocados por Lionel Scaloni, con quien mantuvo una charla íntima. “Fue muy duro, sobre todo por el momento. Me tocó justo en el peor. Cuando te pasan estas cosas, uno se reinventa de una u otra forma. Me aferré a eso”, confesó.

Panicha lleva seis meses de rehabilitación, informó que ya trota en campo y que, si se dan los tiempos lógicos, volvería a las canchas en enero próximo. En diálogo con el programa Sharap (Gelatina), reveló cómo se las rebuscó para atravesar el mal momento mediante el estudio de los idiomas inglés y francés, más su iniciación en el mundo del streaming, que es su principal consumo respecto a medios de comunicación y entretenimiento.

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Ya sumergido en los instantes posteriores a la lesión que se originó en un entrenamiento con la selección argentina, repasó: “No podía parar de llorar ni levantar la cabeza. Pasaron todos los jugadores y se quedó el Colo (Barco), que jugaba conmigo en Racing de Estrasburgo. Cuando pasa todo y me hago los estudios, pedí volver al predio de la AFA para hablar con el cuerpo técnico. Eran las 10 y media de la noche. Más allá del mal momento y la mierda que fue, fui para agradecerles. Soy muy agradecido porque para mí las oportunidades, sea en un laburo o para ser convocado a la Selección, a uno se las brindan. Me salió agradecerles por eso”.

Y remató sobre su charla íntima con Scaloni: “Pedí hablar con ellos, que son muy cercanos. Uno de los secretos suyos y del cuerpo técnico es la cercanía que tienen con los jugadores y las personas que son. Lo pude ver de primera mano. ¿Si Scaloni lloró? Sí, se puso a llorar porque yo también me quebré y él se quebró después de mí. Es de lágrima fácil”.

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Joaquín Panichelli
Joaquín Panichelli en un entrenamiento junto a Lionel Messi

En medio de una conferencia de prensa, Scaloni se quebró al referirse a la lesión de Panichelli, algo a lo que también hizo referencia el futbolista de 24 años: “Cuando pasó todo, no pude establecer mucho, pero a través de mensajes en las redes se comunicaron conmigo. Me sorprendió también lo que pasó con Lionel. Cuando me llega el video, no suele pasar que un técnico lo sienta tanto. Fue como un gesto de lo que es él y esta Selección. Te ayuda mucho eso”.

Y, como no podía ser de otra manera, también dedicó palabras al capitán y emblema Lionel Messi: “La charla que tuve me la voy a guardar, pero estuvo ahí y son gestos que me los voy a quedar para siempre. Desde que tengo memoria, es Messi jugando al fútbol en la Selección. Me quedó hasta la madrugada a ver su partido despedida acá. Le dio muchas alegrías a la gente. Lo que te permite el fútbol es poder transmitirle a la gente y lo que transmite él a nivel mundial es una locura. Me tocó verlo cuando entrené por primera vez en una práctica a puertas abiertas. Con levantar las manos, se cae el estadio. Va a ser duro que no esté, pero hay mucho presente y futuro”.

Panichelli también reveló su costado maradoniano y el otro máximo emblema de la Albiceleste: “Me tatué la firma de Diego. Trasciende el fútbol, va más allá. Como muchos de los que lo quieren, no solo es por lo que hizo en el fútbol sino por afuera. Con sus millones de contradicciones y cosas que tenía él, pero creo que eso resume a lo que era el argentino. Eso mamé a través de mi familia, del fútbol, él transmitía eso. Lo tengo muy presente hasta el día de hoy”.

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