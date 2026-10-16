Elon Musk creó un carro que vuela al estilo ‘Volver al futuro’: estos son los videos de Tesla que lo prueban

Tesla presentó el jueves una versión rediseñada de su auto deportivo eléctrico Roadster, equipada con propulsores y desarrollada junto con SpaceX

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Tesla presentó el jueves en Texas la nueva generación de su Roadster, un deportivo eléctrico que subió una rampa vertical, voló sobre el resto de su línea de autos y aceleró de cero a 97 km/h (60 millas por hora) en 0,81 segundos gracias a propulsores desarrollados por SpaceX.

La demostración se realizó en una base de pruebas de SpaceX en McGregor, cerca de Waco. Encabezaron el evento el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el diseñador jefe Franz von Holzhausen y el vicepresidente de ingeniería de vehículos, Lars Moravy.

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El lanzamiento de este nuevo auto de Tesla hizo recordar escenas de Volver al futuro, la saga cinematográfica en la que el DeLorean se convirtió en uno de los autos más emblemáticos de la ciencia ficción gracias a su capacidad para volar y viajar en el tiempo.

DeLorean es el carro de Volver al futuro que se hizo popular por sus características para viajar en el tiempo.

El evento duró menos de media hora y tuvo más forma de espectáculo que de presentación de producto: no se anunció precio, variantes de venta masiva ni fecha de entrega definitiva. Musk dijo que la producción comenzará en 2028.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó que el automóvil Roadster podrá acelerar de cero a 100 km/h en menos de un segundo y superar los 370 km/h de velocidad máxima

Cómo funciona el sistema de vuelo

El auto subió una rampa de varios pisos de altura y quedó pegado a la superficie casi vertical gracias a un sistema de ventiladores que genera hasta dos G de fuerza de succión. Luego giró boca abajo y usó propulsores de gas frío, la misma tecnología que SpaceX emplea para orientar sus cohetes, para descender con suavidad.

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Después voló sobre el resto de la línea de Tesla, que incluye el Model 3, el Model Y, el Cybertruck, el Semi y el Cybercab, en una maniobra que Moravy llamó un kick flip, un giro acrobático en el aire. El sistema combina dos tanques de aire a presión muy alta, con un volumen conjunto de 600 litros y unos 250 kilogramos de aire comprimido, liberado a través de diez boquillas.

Musk explicó el funcionamiento ante el público. “Básicamente puede volar como un cohete”, dijo. “Puede hacer giros, hacer gimnasia de locos, lo que uno quiera, en realidad”. Agregó una advertencia: “Debo decir que este no es necesariamente un auto optimizado para la seguridad. Pero lleva el medidor de diversión a once sobre diez”.

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Telsa presentó su auto deportivo Roadster con motores de SpaceX. (Tesla)

Tesla aclaró que el vehículo puede recargar su propio tanque de aire sin necesidad de un combustible químico especial, algo que lo distingue de los cohetes tradicionales que usan ese mismo principio de propulsión.

Tres versiones y reservas abiertas

Tesla confirmó que el Roadster tendrá tres configuraciones. La versión “Performance” incluye el sistema de succión pero no los propulsores. La “Thrust” suma propulsores de gas frío en la parte trasera para acelerar más rápido, mientras que la “Rocket”, solo por invitación, los distribuye en todo el perímetro del auto para sumar movimientos de rotación lateral.

La reserva de la versión base requiere un pago inicial de 5.000 dólares con tarjeta y un saldo de 45.000 dólares dentro de los diez días siguientes, hasta completar 50.000 dólares. El paquete Thrust exige un desembolso adicional de 245.000 dólares en el mismo plazo, según informó Engadget.

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Tesla demostró que su nuevo auto eléctrico puede esquivar varios autos "volando". (Tesla)

El auto llega casi una década después de que Musk mostrara el prototipo original en 2017, con promesas de 997 kilómetros (620 millas) de autonomía y una batería de 200 kWh, además de una fecha de producción fijada para 2020 que nunca se cumplió.

El valor financiero que Tesla minimiza

Pese a la puesta en escena, Musk calificó al Roadster como “una situación de papa pequeña” y dijo que no va a mover la aguja financiera de la compañía de forma significativa. Llegó incluso a preguntarse en voz alta si el vehículo “sigue siendo un auto”, dado su carácter experimental.

Analistas del banco Barclays plantearon en una nota previa al evento que la decisión de revivir el Roadster podría ser parte de la preparación para una eventual fusión entre Tesla y SpaceX, una posibilidad que ninguna de las dos empresas confirmó.

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El nuevo Roadster de Telsa cuenta con propulsores que lo hacen "volar". (Tesla)

Moravy explicó que el diseño del auto se inspiró en aviones como el SR-71 y el F-35, y que el habitáculo usa un sistema de dirección por cable, incluido un volante tipo yugo, sin conexión mecánica directa con las ruedas.

Tesla no precisó cuándo comenzarán las pruebas de manejo con conductores ni qué regulaciones deberá cumplir ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para que el vehículo pueda despegarse del suelo en la vía pública.