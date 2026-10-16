Crimen y Justicia

Una banda robó casi $38 millones en pleno centro de San Isidro y cayó minutos después: hay 6 detenidos

La víctima fue asaltada por un grupo que escapó en dos motos y luego cambió de vehículo. El video de la secuencia

Así fue la secuencia
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Seis delincuentes fueron detenidos luego de robarle a un hombre un bolso que contenía casi $38 millones, en pleno centro de San Isidro. La secuencia del intento de escape y de los arrestos, realizados por la patrulla municipal, quedó registrada por una cámara de seguridad.

Fuentes del Municipio indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el lunes al mediodía en pleno centro del distrito y terminó con la recuperación total del dinero sustraído, gracias a un operativo que combinó alertas vecinales, agentes a pie y el seguimiento por cámaras.

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Entre los aprehendidos hay cinco mayores de edad y un menor. Todos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro luego de que la Justicia reconstruyera el recorrido completo de la fuga, desde el robo original hasta la intercepción del vehículo en el que escapaban.

San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con casi 40 millones de pesos en pleno centro
El dinero recuperado luego de la detención

Cómo fue el robo y la persecución

Según la reconstrucción del hecho y los videos de las cámaras de seguridad a los que accedió este medio, varios hombres abordaron a la víctima, un hombre de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. El grupo escapó en dos motocicletas por las calles del centro de San Isidro.

En la intersección de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes la abandonaron en el lugar y subieron a un auto Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto bajaron dos de sus tres ocupantes, que también se trasladaron al auto, mientras que el tercero continuó la fuga por su cuenta.

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San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con casi 40 millones de pesos en pleno centro
La moto que usaron para la fuga después del robo

Ese cambio de vehículo buscaba dificultar el seguimiento policial, pero terminó siendo el punto a partir del cual el Centro de Operaciones Municipal (COM) pudo trazar el recorrido completo del auto hasta su intercepción, con el bolso y la totalidad del dinero robado todavía en el interior.

El operativo cerrojo que permitió la detención

Las primeras alertas llegaron desde la calle. Un vecino avisó a través de la aplicación Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo. Casi al mismo tiempo, una vecina se acercó a un oficial a pie de la Patrulla Municipal para advertirle sobre el robo. El agente, de inmediato transmitió la información al COM.

San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con casi 40 millones de pesos en pleno centro
Uno de los detenidos

En paralelo, otro oficial que también circulaba por la zona encontró la moto azul abandonada en Alem y Rivadavia, dato que permitió reconstruir el trayecto de la fuga. Con esa información, los operadores siguieron por las cámaras de videovigilancia el recorrido del Volkswagen Up! y lo transmitieron en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando.

El auto fue detectado a la altura de Márquez e Isabel la Católica, y a partir de ese punto se montó un operativo cerrojo. Los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en Rolón y Monroe, donde viajaban cinco hombres y una mujer, que quedaron detenidos en el acto.

San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con casi 40 millones de pesos en pleno centro
En total hubo 6 detenidos

En presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones dentro del auto. El dinero fue recuperado en su totalidad y restituido a la víctima.

“Ese seguimiento fue posible porque San Isidro cuenta con 2900 cámaras y puntualmente en la zona céntrica con más de 40 cámaras que hasta el año pasado no existían. La instalación de esas cámaras amplió la cobertura del COM a un área de mucha circulación de vecinos y comercios, y fue determinante para que los sospechosos no se perdieran en la fuga”, señalaron desde el Municipio a este medio.

Situación judicial

En una primera instancia, en el caso intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno al momento de las detenciones.

San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con casi 40 millones de pesos en pleno centro
Detuvieron a 5 mayores de edad y un menor

El martes 13, el fiscal Leandro Miguel Orduna y la fiscal Laura Elizabeth Zyseskind indagaron a los cinco mayores de edad en el marco de la causa por robo agravado en poblado y en banda. Tras la declaracion, la Justicia convirtió la aprehensión de los cinco en detención formal.

El menor detenido también permanece privado de su libertad, en el marco de la misma causa judicial, añadieron las fuentes consultadas por ste medio.

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