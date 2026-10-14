Tecno

Valve deja de fabricar las gafas Index: qué pasará con quienes ya las tienen

La compañía abandona la fabricación de su visor para ordenador, aunque conserva la asistencia, el acceso a las bibliotecas digitales y la integración con SteamVR para los usuarios actuales

Valve Index deja de fabricarse de forma definitiva pero mantendrá el soporte gratis en SteamVR - crédito Valve
Valve Index deja de fabricarse de forma definitiva pero mantendrá el soporte gratis en SteamVR - crédito Valve
Guardar

Valve ha dejado de fabricar las gafas de realidad virtual Valve Index, un visor que llegó al mercado el 28 de junio de 2019 y que durante más de siete años fue la principal apuesta de la compañía para jugar en realidad virtual desde Steam. La decisión coincide con la llegada de Steam Frame, el nuevo dispositivo de Valve, y abre dudas entre quienes ya tienen el equipo, los controles y las estaciones base.

La empresa ha comunicado que los propietarios de las Index mantendrán la compatibilidad con Steam y SteamVR, además del acceso al soporte técnico. Por tanto, el fin de la fabricación no implica que el visor deje de funcionar ni que los juegos adquiridos queden inutilizados. El cambio afecta a la producción y a la disponibilidad de nuevo hardware.

PUBLICIDAD

Las Valve Index dejan de fabricarse, pero seguirán funcionando con SteamVR
Las Valve Index dejan de fabricarse, pero seguirán funcionando con SteamVR

Las unidades restantes se venderán hasta que se agote el inventario

Valve confirmó que ya no produce nuevos visores, mandos ni accesorios de Valve Index. Los equipos que todavía permanecen en stock seguirán a la venta con descuento, aunque solo hasta que se terminen las existencias disponibles.

La compañía no ha anunciado una fecha para retirar esos productos de su tienda. El proceso dependerá de la cantidad de unidades que queden en cada mercado. En España, la página del dispositivo no muestra actualmente una opción de compra, lo que apunta a que la disponibilidad ya es limitada o inexistente en ese territorio.

La salida del catálogo marca el cierre comercial de un dispositivo que buscó elevar las prestaciones de la realidad virtual para PC. Index destacó por su pantalla LCD con una resolución de 1.440 × 1.600 píxeles por ojo y por frecuencias de actualización de 80, 90, 120 y 144 Hz.

PUBLICIDAD

El soporte de SteamVR seguirá disponible para los propietarios

El mensaje de Valve para los usuarios actuales es que no habrá cambios inmediatos. “Si ya tienes unas Index, nada cambia: siguen siendo compatibles con Steam y SteamVR”, indicó la empresa al comunicar el final de la fabricación.

Steam Frame reduce la dependencia de sensores externos mediante seguimiento integrado y transmisión desde un equipo informático, con funciones adicionales para ejecutar ciertos títulos directamente - STEAM
Steam Frame reduce la dependencia de sensores externos mediante seguimiento integrado y transmisión desde un equipo informático, con funciones adicionales para ejecutar ciertos títulos directamente - STEAM

Esto significa que los propietarios podrán seguir utilizando el visor con sus bibliotecas de juegos y con títulos compatibles con la plataforma. También podrán recurrir al servicio de asistencia de Steam si aparecen problemas relacionados con el hardware.

Valve no ha anunciado una fecha de finalización del soporte para Index. Tampoco ha informado de restricciones para los juegos ya comprados. La continuidad depende, por ahora, de la compatibilidad que mantenga SteamVR y de la disponibilidad de asistencia para los componentes del equipo.

Las gafas usan sensores SteamVR 2.0 y son compatibles con estaciones base SteamVR 1.0 y 2.0. El sistema de seguimiento permite instalar hasta cuatro estaciones base y cubrir un área de juego de hasta 10 por 10 metros.

Steam Frame cambia el enfoque de Valve hacia la realidad virtual inalámbrica

La decisión está vinculada a la llegada de Steam Frame, el nuevo visor de Valve que ya está en manos de jugadores. Frente al planteamiento de Index, basado en un cable de cinco metros y estaciones externas para seguir los movimientos, el nuevo dispositivo apuesta por la transmisión inalámbrica de juegos desde un PC.

Valve revela el precio que tendrá el Steam Frame.
La evolución incluye un procesador Snapdragon 8 Gen 3, una versión adaptada de SteamOS y mejoras recientes que amplían la duración energética durante las sesiones inmersivas - (Valve)

Steam Frame incorpora cámaras integradas para registrar el movimiento del visor y de los mandos. Además, puede ejecutar determinados videojuegos de forma local gracias a un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y a una versión de SteamOS adaptada a esa arquitectura.

El cambio supone una evolución del modelo de uso. Index requería una instalación más fija, con estaciones base conectadas a la corriente y un espacio preparado para la experiencia de realidad virtual. Steam Frame busca reducir parte de esa dependencia mediante cámaras y conexiones inalámbricas.

Valve también ha empezado a publicar actualizaciones para su nuevo hardware. SteamOS 0.4 incorpora mejoras de eficiencia que pueden elevar la autonomía hasta un 12%, tanto al transmitir juegos desde un ordenador como al ejecutar contenido de forma local.

La compañía precisó que esa mejora varía según el videojuego y la tasa de fotogramas por segundo seleccionada. La actualización también corrige fallos de conexión y mejora la claridad del color durante la transmisión de experiencias de realidad virtual.

Temas Relacionados

ValveSteamValve IndexRealidad virtualSteamVRVideojuegosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Los usuarios invitados pueden sumarse a llamadas privadas o grupales. Estas comunicaciones no tienen costo y están protegidas mediante cifrado de extremo a extremo

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

El cambio elimina los colores tradicionales de Apple Music y también alcanza los widgets, la biblioteca y la barra de navegación

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

La plataforma de foros pasó de tener en el chatbot de OpenAI una de cada cinco menciones en sus respuestas a una de cada 43, mientras la enciclopedia colaborativa cayó de una de cada siete a una de cada 35

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

La instalación incluye descargar la aplicación, conectar el cable de 15 metros, elegir la red WiFi y ajustar la orientación de la antena si el sistema lo indica

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

DEPORTES

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

TELESHOW

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

¿“El principio del fin de la literatura”?: uno de cada tres libros autopublicados en España incluye IA

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset