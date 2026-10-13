GTA 6 en PC: una nueva filtración revela que podría llegar antes de los esperado

GTA 6 llegaría a la PC el primer trimeste del 2027. (Rockstar)

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La versión para PC de Grand Theft Auto VI podría lanzarse durante el primer trimestre de 2027, de acuerdo con un reporte de GamesBeat, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con los planes de Rockstar Games. La desarrolladora no ha confirmado el calendario y tampoco ha respondido a la solicitud de comentarios del medio.

El juego tiene previsto debutar el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según la fecha comunicada por Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. Si el reporte sobre PC se cumple, quienes jueguen en ordenador tendrían que esperar entre dos y cuatro meses, según el momento del primer trimestre en que llegue el port.

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La posibilidad contrasta con el lanzamiento de Grand Theft Auto V en PC. Ese juego apareció en PlayStation 3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, mientras que la versión para ordenadores llegó en abril de 2015, aproximadamente un año y siete meses después. Un intervalo más corto para GTA 6 sería un cambio importante en la estrategia de lanzamiento de la serie, aunque por ahora la fecha se basa en fuentes anónimas y no en un anuncio oficial.

GTA 6 se estrenará en todo el mundo el 19 de noviembre. (Rockstar)

Una espera más corta cambiaría los planes de los jugadores

La falta de una fecha confirmada para PC ha dejado a los jugadores ante una decisión: esperar por esa versión o jugar desde el lanzamiento en una consola. El reporte podría influir en esa elección, ya que una demora de unos meses sería considerablemente menor que la que hubo con GTA V.

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Algunos usuarios de ordenador podrían considerar comprar el juego para PS5 o Xbox Series X|S, o incluso adquirir una consola para jugar desde noviembre. Si la versión para PC efectivamente llegara entre enero y marzo de 2027, otros podrían preferir esperar y evitar una compra adicional.

Sin embargo, el plazo podría cambiar. Rockstar no ha publicado información sobre los requisitos técnicos, las funciones o la fecha de llegada del juego a ordenadores. Tampoco se sabe si el lanzamiento para PC sería simultáneo en tiendas digitales o si habría diferencias entre plataformas.

Rockstar tendría pensado lanzar la versión de PC de GTA 6 antes de lo esperado. (Rockstar)

La historia de Rockstar con las versiones para PC

Rockstar suele lanzar sus grandes juegos primero en consolas y publicar la versión para PC más adelante. Además de la espera de GTA V, Red Dead Redemption 2 también llegó a ordenadores después de su estreno en consolas. Estas diferencias pueden responder a necesidades de desarrollo y optimización, aunque la compañía no ha explicado qué calendario aplicará para GTA 6.

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El reporte de GamesBeat no detalla cómo habría cambiado la producción para permitir un lanzamiento tan cercano al de consolas. Tampoco aclara si la versión de PC estaría completa en noviembre o si su desarrollo continuaría en paralelo durante los meses siguientes. Esos aspectos siguen pendientes de información oficial.

El modo en línea añade expectativa

La conversación sobre PC coincide con las expectativas en torno al componente multijugador. Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch, dijo que el modo en línea de GTA 6 se lanzaría “el próximo año”, según declaraciones recogidas previamente por medios. Rockstar todavía no ha anunciado cuándo llegará ese modo ni ha detallado si formará parte de una experiencia independiente.

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GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento. (Rockstar)

El juego en línea es una parte importante del negocio de la franquicia. GTA Online mantiene una comunidad activa y ha impulsado actividades como el roleplay en servidores modificados, donde los participantes interpretan personajes y situaciones dentro del mundo del juego. La disponibilidad de GTA 6 en PC podría ser relevante para esas comunidades, aunque no se ha confirmado qué herramientas o modos incluirá.

Por ahora, el estreno del 19 de noviembre corresponde únicamente a las versiones de consola. El posible lanzamiento de PC entre enero y marzo de 2027 debe tratarse como un reporte sin confirmar. Hasta que Rockstar o Take-Two comuniquen sus planes, no hay una fecha oficial para los jugadores de ordenador.

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