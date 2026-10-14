Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Halo y PES 6 se ejecutan gratis desde una pestaña web

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Halo, The Simpsons Hit & Run, PES 6 y otros juegos clásicos ya pueden ejecutarse gratis desde un navegador, sin instalar un programa tradicional en la computadora. La expansión de proyectos creados por comunidades permite abrir una pestaña en Chrome, Safari, Opera u otros navegadores para acceder a títulos que originalmente dependían de consolas o sistemas operativos antiguos.

La tendencia atrae a quienes buscan recuperar juegos de distintas generaciones, pero también exige cautela. No todos los sitios tienen autorización de los propietarios de los derechos, ni todos utilizan el mismo método técnico.

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Algunos piden al usuario sus propios archivos; otros alojan contenido completo y pueden desaparecer tras una reclamación, como ocurrió con una versión web de Grand Theft Auto V que Take-Two retiró.

La recopilación incluye disparos, deportes, plataformas, combates y conducción, con nombres como The Simpsons Hit & Run, Quake, Half-Life, GTA Vice City y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

Más de 20 juegos clásicos llegan al navegador

La lista de proyectos compartida por jugadores reúne propuestas de conducción, fútbol, disparos, acción, plataformas y combates. Entre los títulos disponibles figuran Call of Duty Black Ops Zombies, Black Ops II, Modern Warfare 2, Skate 3, Halo CE, GTA Vice City, Half-Life, Diablo, Quake, Quake II, Quake III, Return to Castle Wolfenstein, Urban Terror y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

También aparecen PES 6, The Simpsons Hit & Run, CS Surf, Moon, Kino der Toten, Black Ops III Cheese Cube, Skate Rust, Halo CE para móviles, Hedgewars y varias experiencias relacionadas con GTA y Minecraft.

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La principal diferencia frente a una instalación convencional es que los juegos funcionan desde una página web. El navegador descarga los elementos necesarios para ejecutar la partida y, en algunos casos, conserva datos temporales en la caché. Esto reduce la necesidad de instalar un ejecutable, aunque no elimina por completo la descarga de recursos.

La aceleración por hardware suele ser necesaria para obtener un funcionamiento correcto. Si está desactivada, algunos títulos pueden cargar lentamente, mostrar fallos gráficos o no iniciar. Esta opción permite que el navegador aproveche la tarjeta gráfica para procesar imágenes y animaciones.

Más de 20 clásicos amplían las opciones para jugar en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Skate 3 muestra el alcance de las adaptaciones creadas por fans

Uno de los casos citados es el de Skate 3, un proyecto realizado por Asher, un estudiante de ciberseguridad de 18 años. El creador ha aclarado que su trabajo no mantiene una relación oficial con Electronic Arts.

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La versión permite ejecutar el juego en teléfonos móviles, tabletas y computadoras, además de incluir funciones multijugador. Sin embargo, requiere que cada usuario aporte una copia convertida de sus propios archivos para utilizarla.

Ese detalle es relevante porque separa el motor o la adaptación técnica de los contenidos protegidos del juego. La web puede ofrecer una forma de ejecutar los archivos en un navegador sin alojar necesariamente los modelos, sonidos, vídeos, mapas y datos originales.

Halo CE, GTA Vice City y algunas versiones de Half-Life también aparecen entre los proyectos que pueden requerir archivos propios. Aun así, disponer de una copia no autoriza automáticamente a publicarla, compartirla o distribuirla desde un sitio web.

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La programación permite adaptar estos clásicos mediante WebAssembly, emulación y recompilación, técnicas que transforman su código para ejecutarlo en navegadores actuales sin depender de las consolas o sistemas operativos originales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan estos juegos en la web

Los desarrolladores recurren a distintas tecnologías para trasladar juegos a internet. Una de ellas es WebAssembly, un formato que permite ejecutar en el navegador programas preparados a partir de lenguajes como C o C++.

Otra opción es la emulación, que reproduce el comportamiento de una consola o de un sistema antiguo. En ese caso, el navegador ejecuta un emulador y carga los archivos correspondientes al juego.

También existen proyectos de recompilación o adaptación. El responsable modifica código compatible para que funcione en la arquitectura web y ajusta elementos como los controles, el audio, los gráficos, las partidas guardadas o la conexión con otros jugadores.

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Estas técnicas explican por qué algunos juegos pueden superar el rendimiento de las consolas originales en equipos actuales. Un jugador que probó Black Ops y Skate 3 indicó que obtuvo más de 300 fotogramas por segundo con una tarjeta gráfica RTX 4060 Ti y un procesador Ryzen 7 7800X3D. Ese resultado depende del hardware, del navegador y de la calidad de la adaptación.

La disponibilidad no garantiza que los proyectos sean oficiales

Los videojuegos reúnen código, imágenes, música, voces, vídeos y otros elementos protegidos. Por ello, que un título aparezca en una página web no implica que el proyecto tenga licencia de la empresa propietaria.

Los casos pueden dividirse entre juegos de código abierto o demos autorizadas; adaptaciones que exigen archivos propios; y sitios que ofrecen el juego completo sin autorización. Las páginas que alojan títulos comerciales íntegros sin permiso son las más expuestas a bloqueos y reclamaciones.

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La facilidad para abrir Halo, PES 6 o The Simpsons Hit & Run desde una pestaña muestra la capacidad técnica de estas comunidades. Sin embargo, cada sitio debe evaluarse por separado, tanto por la situación de sus derechos como por la seguridad de los archivos y permisos que solicita.