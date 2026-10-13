Una app con IA que escucha todo lo que dicen sus usuarios ya consiguió USD 26 millones de recaudación

La startup Ambi recaudó 26 millones de dólares para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que escucha de forma continua a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Ambi recaudó USD 26 millones en varias rondas de inversión para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que escucha de forma permanente a sus usuarios y les da sugerencias en tiempo real durante reuniones y tareas cotidianas.

La compañía, fundada por Peter Mo, exejecutivo de la empresa de grabadores con IA Plaud, confirmó que la ronda fue liderada por el fondo Luminous Ventures, que ya había invertido en Meituan y Unitree Robotics, junto al fabricante de diseño original Huaqin.

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Cómo funciona la appp que escucha permanente

Ambi lanzó aplicaciones para iPhone, Mac y Apple Watch que actúan como anotadoras de reuniones, pero con una diferencia: los usuarios pueden dejarlas escuchando durante todo el día para que capturen contexto de forma continua.

Las aplicaciones de Ambi para iPhone, Mac y Apple Watch capturan el contexto de las reuniones cotidianas. (REUTERS/Jeenah Moon)

“La forma en que interactuamos con la inteligencia es limitada. Muchas veces la inteligencia queda atrapada en la pantalla, y si usas un dispositivo como Plaud, tienes que esperar a que la grabación se transfiera al teléfono, se suba a la nube y se procese. Por eso estamos construyendo Ambi para usar IA en cualquier momento y lugar”, dijo Mo, cofundador y director ejecutivo de la compañía, a TechCrunch.

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El agente de inteligencia artificial promete dar sugerencias de forma proactiva o mostrar información relevante mientras la persona está en una reunión, basándose en su calendario, sus encuentros previos, su base de conocimiento y datos de la web. Una tarea iniciada en un dispositivo puede continuarse en otro.

La empresa planea sumar una aplicación de escritorio que analice el trabajo que hacen los usuarios en la computadora y guarde en su memoria las partes más relevantes para generar sugerencias más personalizadas.

La función de captura de audio ambiental de la aplicación permanece apagada por defecto. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Asimismo, prepara su propio dispositivo de hardware, con pantalla, parlante, cámara y micrófonos para capturar contexto y mostrar información.

Las dudas sobre privacidad sobre Ambi

No está claro si las aplicaciones de Ambi, o su futuro dispositivo, alertarán a terceros cuando sus conversaciones estén siendo grabadas si el usuario no lo informa.

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Mo aseguró que los usuarios pueden desactivar la captura de audio ambiental en cualquier momento y que esa función viene apagada por defecto. La empresa sostiene que no almacena grabaciones y que encripta los datos, aunque no precisó qué tipo de encriptación utiliza.

A pesar de esas medidas, la responsabilidad de avisarle a otras personas que están siendo escuchadas sigue recayendo en el usuario de la aplicación. Mo describió ese vacío como un problema de toda la industria, no exclusivo de su producto.

La compañía emplea a más de 50 personas en sus oficinas de San Francisco, Beijing, Shanghai y Shenzhen. (REUTERS/Dado Ruvic)

“Tenemos que informarles a nuestros usuarios que ellos deben avisarles a otras personas sobre la captura ambiental. Nosotros, como industria, todavía no resolvimos este problema de divulgación. Tratamos de poner la información sobre el aviso en todos los lugares posibles, pero si los usuarios intentan ocultar la captura, no podemos resolver el problema por ellos”, explicó Mo.

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Ambi ya emplea a más de 50 personas distribuidas en oficinas de San Francisco, Beijing, Shanghai y Shenzhen y busca sumar personal comercial e ingenieros de inteligencia artificial especializados en reconocimiento de voz para seguir expandiendo el producto.

Meta optó por retirar la cámara de sus gafas inteligentes frente a las restricciones impuestas en tribunales de Inglaterra y Nueva York. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Meta opta por eliminar la cámara de sus gafas inteligentes

En medio del debate por privacidad y seguridad, hay empresas que optan por cambiar el enfoque de sus productos. Tal es el caso de Meta, que decidió eliminar la cámara de último modelo de gafas inteligentes.

En todos los juzgados y tribunales de Inglaterra y Gales, el Servicio de Tribunales (HMCTS) vetó el ingreso de estos dispositivos, que las autoridades pueden confiscar al momento de entrar.

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Por otro lado, en Nueva York, desde el 20 de julio de 2026, las gafas inteligentes quedaron prohibidas en todas las sedes del Sistema Judicial Unificado