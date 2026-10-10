Dónde ver la Fórmula 1 en vivo desde el celular y en qué aplicaciones

La Fórmula 1 puede verse desde el teléfono mediante plataformas como F1 TV, Disney+, DAZN y Apple TV. REUTERS/Ng Han Guan

Guardar

F1 TV, Disney+, DAZN y Apple TV son algunas de las aplicaciones desde las que se puede seguir la Fórmula 1 en el celular. La disponibilidad de cada servicio depende del país o la región.

La plataforma oficial F1 TV ofrece transmisiones de las sesiones, cámaras a bordo y telemetría en tiempo real.

PUBLICIDAD

En América Latina, Disney+ incluye prácticas, clasificaciones y carreras en vivo en sus planes con contenido de ESPN, mientras que en España la cobertura en directo está disponible a través de DAZN F1.

En México, las transmisiones de todas las sesiones están disponibles en Sky Sports y mediante F1 TV Pro. Apple TV también permite ver la Fórmula 1 en vivo a través de su canal dedicado, con cobertura de los fines de semana de carrera.

F1 TV permite seguir las sesiones con imágenes desde los autos y datos en directo sobre su rendimiento. (Fórmula 1)

Cómo acceder a las aplicaciones y qué suscripciones se necesitan

Para ver la Fórmula 1 desde el celular, es necesario descargar la aplicación del servicio disponible en cada país e iniciar sesión con una suscripción activa.

PUBLICIDAD

F1 TV cuenta con una oferta oficial que varía según el mercado: en algunos territorios, F1 TV Pro permite seguir las carreras en directo, además de acceder a cámaras a bordo, radios de equipo y datos de telemetría.

Disney+ concentra buena parte de la oferta de ESPN en Sudamérica y Centroamérica. Los usuarios deben contar con un plan que incluya los canales y transmisiones deportivas de ESPN para acceder a las prácticas, la clasificación y las carreras desde la aplicación.

Los planes de Disney+ que incorporan ESPN ofrecen entrenamientos, clasificación y carreras en directo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En España, DAZN F1 transmite las competencias en directo, mientras que F1 TV ofrece telemetría y repeticiones, sin carreras en vivo. Apple TV ofrece un canal dedicado a la categoría con transmisiones en vivo y una prueba gratuita de siete días. Tras ese período, la suscripción tiene un costo mensual de 14,99 dólares.

PUBLICIDAD

Cómo funciona F1 Replay Timing

F1 Replay Timing es una herramienta gratuita y no oficial que permite analizar carreras grabadas con datos técnicos y visualizaciones interactivas. No reemplaza una transmisión en vivo: está pensada para revisar una competencia y controlar qué información aparece en pantalla.

La aplicación se alimenta de datos del proyecto FastF1 y organiza su interfaz alrededor de un mapa del circuito que muestra la posición de cada monoplaza. Incluye una torre de tiempos con neumáticos, paradas en boxes, intervalos e historial de gomas de los pilotos.

Apple TV cuenta con un canal propio para acceder a la cobertura en directo de la categoría. (Apple TV)

Entre sus funciones, permite reproducir una carrera hasta 20 veces más rápido, consultar telemetría individual y estimar la posición en la que un piloto volvería a pista después de una parada en boxes.

PUBLICIDAD

Según XDA Developers, el sistema trata cada competencia como una fuente de datos que el usuario puede explorar a su ritmo.

F1 Replay Timing funciona como un sistema autoinstalable y autoalojado: cada usuario debe ejecutarlo en su propio equipo mediante Docker. Además, puede sincronizarse con una señal de televisión a partir de una fotografía de la torre de tiempos que aparece en pantalla.

Para acceder desde el celular, hay que instalar la app correspondiente y tener una cuenta con abono vigente. REUTERS/Caroline Chia

El fallo informático de la FIA que detuvo la Fórmula 1 en Malasia

Un fallo informático en el software de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) paralizó el inicio del Gran Premio de Malasia 2026 en Sepang después de que varios monoplazas perdieran capacidad de aceleración durante la vuelta de formación bajo una intensa lluvia.

PUBLICIDAD

El problema afectó a unidades de potencia de distintos fabricantes, obligó a mostrar la bandera roja y retrasó la salida más de una hora y media. Según explicó la FIA, la combinación de baja velocidad, escaso agarre y pista mojada activó un error en el sistema que administra la energía eléctrica.

El incidente dejó en evidencia los desafíos de los motores híbridos actuales, en los que la parte eléctrica representa cerca del 47% de la potencia. REUTERS/Jakub Porzycki

En esas condiciones, el software limita la potencia eléctrica a 250 kW, frente a los 350 kW disponibles en otras situaciones. El fallo impidió que esa potencia volviera a ingresar en varios autos, que no pudieron recuperar la aceleración de manera normal.

La FIA envió una actualización urgente para todos los equipos, que debieron instalarla antes de reiniciar el procedimiento.

Nikolas Tombazis, responsable técnico de monoplazas del organismo, indicó que la instalación demandó unos 20 minutos, aunque la demora total también obedeció al aguacero y a la reorganización de la parrilla.

PUBLICIDAD

El episodio expuso las limitaciones de la nueva generación híbrida de motores, cuya potencia eléctrica ronda el 47%.