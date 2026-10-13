Tecno

Pasos para generar imágenes de Las Guerreras K-pop enfrentadas a Naruto y Sasuke

Aplicaciones como Gemini permiten adaptar a personajes de películas de Netflix en universos de diferentes animes populares

Tres personajes femeninas animadas vestidas de blanco a la izquierda y dos personajes de anime en postura de combate a la derecha
Las dos animaciones están disponibles en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

En pocos pasos se puede crear una escena de combate entre Las Guerreras K-pop, las protagonistas de la película de Netflix, con Naruto y Sasuke a partir de referencias visuales y una instrucción escrita. El resultado depende de la selección de imágenes, la definición del escenario y el nivel de detalle del pedido.

Quienes busquen recrear este tipo de cruce entre personajes de distintos universos deben organizar la información antes de generar la ilustración. Las referencias ayudan a conservar rasgos visuales, mientras que un prompt claro ordena posiciones, vestuarios, expresiones, armas y efectos de energía.

PUBLICIDAD

Cuál es el primer paso para generar imágenes de Las Guerreras K-pop

El primer paso consiste en reunir una imagen grupal de Las Guerreras K-pop en la que se distingan los rostros, los peinados y la ropa de cada integrante. Una toma de cuerpo entero, o desde la cintura, facilita que la herramienta mantenga las diferencias entre las tres protagonistas y evite mezclas de vestuario o rasgos faciales.

Dos personajes de anime, Sasuke Uchiha a la izquierda y Naruto Uzumaki a la derecha, cruzan los puños en un combate
Es clave descargar una imagen del anime en HD donde aparezcan los dos protagonistas. (Foto: Crunchyroll)

A la par se necesita una referencia de Naruto y Sasuke que permita identificar sus peinados, prendas y posiciones de pelea. Para una escena basada en sus técnicas, conviene que Naruto aparezca con su traje naranja y Sasuke con su atuendo oscuro, sumado a elementos visuales como el Rasengan, el Chidori o armas ninja.

PUBLICIDAD

Qué aplicación es útil para generar imágenes

Con los archivos listos, las referencias deben adjuntarse en el chat de Gemini, la aplicación de IA de Google. La carga puede realizarse desde el botón de archivos o mediante la función de arrastrar y soltar. Las imágenes de las guerreras y de los personajes del anime pueden enviarse en un mismo mensaje.

Antes de redactar la instrucción, es necesario verificar que todos los archivos se vean completos dentro de la conversación. Una referencia borrosa, recortada o con figuras secundarias puede modificar la composición. La selección de imágenes define buena parte de la fidelidad visual de la ilustración final.

Cinco personajes animados con armas y poderes de energía luchan sobre el agua con acantilados rocosos de fondo
Así se ve una representación hecha con IA de Las Guerreras K-pop enfrentando a Naruto y Sasuke. (Foto: Gemini)

Cómo redactar un prompt preciso para la IA

El texto debe precisar quién ocupa cada sector y qué acción ejecuta. Las tres guerreras pueden quedar a la izquierda o en el centro, con una integrante que use una espada luminosa, otra que lance proyectiles y una tercera que ataque con energía. Naruto y Sasuke pueden ubicarse a la derecha, en posturas de avance.

Un prompt posible es: “Crear una ilustración de acción estilo anime. Tres guerreras K-pop con peinados y vestuarios diferenciados luchan en un cañón rocoso junto a un río contra Naruto y Sasuke. Mostrar ataques de energía, salpicaduras de agua, armas luminosas y expresiones de combate. Mantener las proporciones de los cinco personajes y un plano panorámico”.

Gemini permite realizar ajustes desde el chatbot. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite realizar ajustes desde el chatbot. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para ganar precisión, se puede añadir: “Naruto forma un Rasengan azul en una mano; Sasuke concentra electricidad alrededor de su brazo; una guerrera eleva una espada violeta; otra lanza kunais de energía; la tercera avanza con una lanza luminosa”.

Qué correcciones se pueden pedir después de la primera versión

Tras recibir la primera imagen, corresponde revisar manos, ojos, cabello, prendas, armas y fondos. Las creaciones con IA pueden presentar dedos adicionales, accesorios repetidos, objetos deformados o elementos que no respetan la referencia inicial. Una revisión por partes ayuda a detectar errores antes de descargar el archivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada imagen hecha con IA debe estar etiquetada para evitar confusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo: “Corregir la mano derecha de Naruto”, “eliminar un kunai duplicado”, “mantener tres guerreras” o “hacer que Sasuke quede detrás de Naruto”. Los pedidos breves y específicos suelen conservar mejor la composición ya obtenida.

Cómo descargar y publicar la ilustración

Una vez elegida la versión final, el archivo puede descargarse desde la conversación de Gemini. Antes de compartirlo en redes sociales, publicaciones o mensajes, conviene identificarlo como una imagen generada con inteligencia artificial para diferenciarla de materiales oficiales.

La aclaración debe indicar que se trata de una creación sin vínculo con las producciones originales de Netflix ni con los titulares de derechos de Naruto.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popImágenes de Las Guerreras K-popNarutoSasukeNetflixTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA 6 en PC: una nueva filtración revela que podría llegar antes de los esperado

La posible llegada temprana a PC marcaría una diferencia frente a GTA V, que tardó cerca de un año y siete meses en estrenarse en esa plataforma

GTA 6 en PC: una nueva filtración revela que podría llegar antes de los esperado

La tecnología que Estados Unidos usará para monitorear el clima desde el cielo: globos meteorológicos con IA

Estos dispositivos aerostáticos son capaces de recolectar datos de la temperatura, humedad, presión y viento, a distintas altitudes

La tecnología que Estados Unidos usará para monitorear el clima desde el cielo: globos meteorológicos con IA

Epic Games apostaría por crear videojuegos con IA: un shooter de Disney sería su primer gran proyecto

El nuevo modelo reduciría la escritura manual de código y automatizaría tareas repetitivas, mientras los equipos creativos conservarían la responsabilidad de corregir fallos y mantener la calidad

Epic Games apostaría por crear videojuegos con IA: un shooter de Disney sería su primer gran proyecto

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

La compañía incorpora una pantalla de siete pulgadas, un procesador A18, cámaras, videollamadas y control de accesorios compatibles, mientras prepara nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para distintas estancias del hogar conectado

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

El estudio clínico que sostuvo la aprobación, la mortalidad a 28 días bajó del 35% al 9% entre los chicos tratados

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

DEPORTES

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

TELESHOW

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Llega el primer Martín Fierro de la Música: todos los detalles de la ceremonia y quiénes son los candidatos

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Empleada de joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendida por presunta complicidad

Empleada de joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendida por presunta complicidad

Dirigentes de Evo Morales dan marcha atrás con las protestas y postergan las movilizaciones previstas

Apagones de hasta 12 horas afectan a hogares de Ecuador mientras el Gobierno descarta racionamientos

“Fue amor a primer ensayo”: el actor salvadoreño que esperó seis años para subir su sueño al escenario

Una infección intestinal que puede transmitirse por vía sexual aumenta su resistencia a cinco antibióticos en Estados Unidos