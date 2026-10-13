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iPhone Duo vs. iPad mini: en qué se diferencian y qué tienen en común

La clave para entender la relación entre ambos dispositivos está en el propósito con el que fueron concebidos

iPhone Duo - iPad mini - Apple - tablet - tecnología - 13 de octubre
El iPhone Duo alcanza las 7,6 pulgadas cuando está completamente abierto. (Composición Infobae: APPLE)
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El iPhone Duo se perfila como uno de los lanzamientos con mayor repercusión del año, no tanto por sus prestaciones técnicas sino por la estrategia de presentación de Apple, que logra posicionar el dispositivo como una pieza diferente dentro de su catálogo. La comparación inevitable surge con el iPad mini, ya que, una vez desplegado, el plegable se acerca más a un tablet que a un teléfono convencional.

Ahora bien, la pregunta sobre si puede reemplazar al modelo compacto de Apple tiene una respuesta matizada: ni completamente sí ni completamente no.

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iPhone Duo e iPad mini: similitudes en pantalla y portabilidad

La primera coincidencia entre ambos equipos aparece en el tamaño de pantalla. El iPhone Duo alcanza las 7,6 pulgadas cuando está completamente abierto, una cifra que se aproxima a las 8,3 pulgadas del iPad mini. La diferencia es mínima en términos numéricos, y ambos dispositivos están pensados para el consumo de contenido visual.

El iPhone Duo conserva su identidad como teléfono. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo conserva su identidad como teléfono. REUTERS/Carlos Barria

En portabilidad, los dos modelos ocupan un lugar particular dentro del ecosistema Apple. El iPad mini ya se distingue por ser más manejable que un iPad convencional, pero el Duo lleva ese concepto un paso más allá: al plegarse, se transforma en un teléfono de apenas 11,3 milímetros de grosor.

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La compatibilidad con accesorios también los acerca. Tanto el iPhone Duo como el iPad mini admiten el Apple Pencil USB-C, lo que permite usarlos para tomar notas, dibujar o ejecutar tareas específicas con el lápiz óptico.

A esto se suma que ambos operan dentro del mismo ecosistema Apple, con acceso a las aplicaciones y servicios que caracterizan a la marca, un punto que refuerza la sensación de familiaridad entre los dos productos pese a sus diferencias de formato.

El primer iPad Mini fue presentado por Apple el 23 de octubre de 2012. Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS
El primer iPad Mini fue presentado por Apple el 23 de octubre de 2012. Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS

Diferencias clave entre el iPhone plegable y el tablet compacto de Apple

La distinción más evidente radica en la función principal de cada dispositivo. El iPhone Duo conserva su identidad como teléfono: cuando está cerrado, se utiliza como un smartphone convencional gracias a su pantalla exterior de 5,4 pulgadas. El iPad mini, en cambio, es un tablet que no cumple esa función telefónica.

El tamaño de pantalla, aunque similar, también marca diferencias técnicas relevantes. El iPad mini ofrece 8,3 pulgadas con resolución de 2266 x 1488 píxeles y tecnología Liquid Retina IPS, mientras que el Duo apuesta por un panel OLED Super Retina XDR de 7,6 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz.

En cuanto al peso, ambos dispositivos se mantienen en rangos cercanos, aunque no idénticos. El iPad mini con conectividad WiFi pesa 293 gramos, frente a los 254 gramos del iPhone Duo, una diferencia que cobra sentido si se considera que el tablet ofrece una pantalla de mayor tamaño.

El software constituye otro punto de separación. Aunque ambos dispositivos están orientados a la multitarea y al uso simultáneo de varias aplicaciones, el iPhone Duo funciona con iOS 27, mientras que el iPad mini utiliza iPadOS, sistemas con enfoques distintos pese a compartir el mismo fabricante.

El iPhone Duo busca concentrar en un único producto la función de teléfono y la de un dispositivo de pantalla grande. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo busca concentrar en un único producto la función de teléfono y la de un dispositivo de pantalla grande. REUTERS/Carlos Barria

Por qué no son sustitutos directos

La clave para entender la relación entre ambos dispositivos está en el propósito con el que fueron concebidos. El iPhone Duo busca concentrar en un único producto la función de teléfono y la de un dispositivo de pantalla grande, una propuesta híbrida que no existía hasta ahora en el catálogo de Apple.

El iPad mini, por su parte, parte de una filosofía distinta. Su objetivo es ofrecer una tablet pequeña, ligera y cómoda para quienes buscan más pantalla sin llegar al tamaño de un iPad Air o un iPad Pro.

Esta diferencia de propósito explica por qué, pese a las similitudes visuales cuando el Duo está desplegado, ambos productos terminan respondiendo a necesidades de uso distintas dentro del ecosistema Apple.

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