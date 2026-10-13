La preventa del iPhone Duo arranca este viernes 16 de octubre de 2026: el primer plegable de Apple cada vez más cerca

Apple abrirá el 16 de octubre de 2026 la preventa del iPhone Duo, su primer modelo plegable. (Apple)

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Apple iniciará la preventa del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el viernes 16 de octubre de 2026. La compañía, dirigida por John Ternus, lo ofrecerá desde USD 1.999 y comenzará a venderlo el viernes 23 de octubre.

El precio variará según la capacidad de almacenamiento:

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256 GB: USD 1.999

512 GB: USD 2.199

1 TB: USD 2.599

2 TB: USD 3.199

Cuando está plegado, el equipo cuenta con una pantalla externa de 5,4 pulgadas que ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro, en un diseño compacto que cabe en el bolsillo. Como ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, el contenido se adapta de forma proporcional para mantener la continuidad visual.

El dispositivo llegará a las tiendas el viernes 23 de octubre, con un precio inicial de USD 1.999. REUTERS/Tingshu Wang

Características del iPhone Duo

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple y combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con un panel interior de 7,6 pulgadas.

Cuando está cerrado, ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro en un formato compacto; al abrirse, amplía el espacio disponible para ver contenido, jugar y usar varias aplicaciones a la vez.

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Ambas pantallas Super Retina XDR comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido se ajusta de manera proporcional al plegar o desplegar el equipo.

Incluyen tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores. Además, la pantalla interior tiene un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos y minimiza la visibilidad del pliegue.

La configuración de 2 TB será la más costosa de la línea, con un valor de USD 3.199. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Apple fabricó el dispositivo con titanio de grado 5, Ceramic Shield en la parte posterior y Ceramic Shield 2 en el frente.

El teléfono cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua, las salpicaduras y el polvo. Su bisagra, compuesta por más de 100 piezas, fue diseñada para controlar la apertura y reforzar la estructura.

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El sistema fotográfico incorpora una cámara Fusion principal de 48 MP, con teleobjetivo de calidad óptica de 2x, y una cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP para capturas más amplias y fotografías macro.

Suma una cámara frontal Center Stage, que permite tomar fotos y grabar videos en cualquier orientación sin girar el teléfono.

Al desplegarse, el iPhone Duo revela una pantalla interna de 7,6 pulgadas para consumir contenidos, jugar o trabajar con varias aplicaciones. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El iPhone Duo puede grabar video 4K Dolby Vision a 120 fps y ofrece efectos cinematográficos que pueden aplicarse después de la grabación. Su diseño plegable permite apoyar el equipo sobre una superficie para realizar videollamadas o grabar sin trípode.

Touch ID está integrado en el botón lateral, mientras que el Control de la Cámara permite abrir rápidamente la app fotográfica.

El equipo utiliza el chip A20 Pro, un sistema de cámara de vapor y dos baterías que funcionan como una sola.

Apple afirma que ofrece hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior. iOS 27 incorpora Split View para usar dos apps lado a lado, compatibilidad con Apple Intelligence y una nueva versión de Siri capaz de interpretar el contexto personal del usuario.

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El chip A20 Pro, la cámara de vapor y las dos baterías permiten hasta 31 horas de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la externa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple lanza nuevos dispositivos para el hogar

Apple presentó Apple Home Collection, una línea de accesorios para hogares inteligentes desarrollada junto con LG Electronics y Schneider Electric. La línea incluye cámaras para interiores y exteriores, timbres con cámara, cerraduras inteligentes, termostatos y sensores de temperatura y humedad.

La línea de LG incorpora cuatro cámaras capaces de grabar video en resolución de hasta 2,5K. Los dispositivos pueden identificar personas, rostros conocidos, mascotas, vehículos y paquetes.

Apple Home Collection reúne cámaras, timbres, cerraduras, termostatos y sensores inteligentes de LG Electronics y Schneider Electric para controlar el hogar desde la app Casa. (Apple)

Ofrecen hasta 10 días de historial de video mediante planes compatibles de iCloud+ y almacenamiento local para mantener las grabaciones aun cuando se interrumpa la conexión Wi-Fi.

La cerradura Smart Deadbolt Lock de LG utiliza tecnología de banda ultraancha para reconocer cuándo el usuario se aproxima a la puerta.

Puede desbloquearse automáticamente con una llave de casa guardada en un iPhone o Apple Watch compatible, además de contar con teclado numérico y una llave física de respaldo.

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Apple también anunció termostatos inteligentes de LG y Schneider Electric. Estos equipos ajustan la temperatura según la presencia de personas, los horarios de descanso o la ausencia de residentes. Los sensores adicionales permiten medir la temperatura y humedad en diferentes habitaciones.