Tecno

El iPhone Duo llegaría con stock limitado por problemas de producción

Los problemas en la fabricación de las pantallas OLED y la compleja bisagra obligan a Apple a mantener un inventario reducido para el lanzamiento de su primer teléfono plegable

Apple intentó mantener oculto el desarrollo del iPhone Duo.
Apple tendría un stock limitado para la venta del iPhone Duo. (Apple)
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Apple se prepara para lanzar el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el próximo 23 de octubre, pero las dificultades de fabricación podrían limitar la cantidad de unidades disponibles durante las primeras semanas. Los problemas de producción en las instalaciones de Foxconn, uno de sus principales socios industriales, y los elevados niveles de defectos en los componentes están retrasando el ensamblaje del dispositivo.

Según reportes de la cadena de suministro difundidos por medios especializados, la tasa de unidades que superaban los controles de calidad apenas superaba el 60 % al 17 de septiembre. Esto significa que cuatro de cada diez teléfonos ensamblados no cumplían los requisitos necesarios para su comercialización.

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El dispositivo, presentado el 9 de septiembre, tendrá un precio inicial de 1.999 dólares para la versión de 256 GB. Las preórdenes comenzarán el 16 de octubre, una semana antes de su llegada a las tiendas. Sin embargo, la disponibilidad podría estar condicionada por la capacidad de Apple para resolver los problemas de fabricación sin modificar sus exigencias de calidad.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
La disponibilidad del iPhone Duo estaría condicionada por Apple. (Apple)

Foxconn enfrenta dificultades para fabricar el iPhone Duo

El principal obstáculo para la producción del iPhone Duo se encuentra en la línea de ensamblaje final de Foxconn, en Taiwán. De acuerdo con una fuente cercana a la cadena de suministro, citada por el medio Jiemian News, el rendimiento de la fabricación todavía está lejos de los niveles necesarios para producir grandes cantidades de dispositivos.

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Una de las razones es la decisión de Apple de mantener sus estrictos estándares de calidad. La compañía no estaría dispuesta a flexibilizar sus requisitos para acelerar el ensamblaje, una postura que dificulta aumentar el volumen de fabricación mientras persistan los problemas técnicos.

La misma fuente estima que, con los criterios actuales, la línea podría necesitar entre seis meses y un año adicional para alcanzar su nivel de producción óptimo. Los proveedores, por su parte, esperan que Apple defina si mantendrá las exigencias actuales o permitirá introducir cambios para incrementar el número de unidades terminadas.

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
La dificultad para emsamblar el iPhone Duo podría poner en problemas su stock para su lanzamiento. (Apple)

La bisagra y las pantallas OLED complican la fabricación

Los problemas no se limitan al ensamblaje. Los componentes del iPhone Duo también presentan dificultades que afectan el ritmo de producción. Según Jiemian News, las pantallas OLED plegables suministradas por Samsung Display y las piezas de la bisagra acumularon defectos, retrasos en las entregas y modificaciones de diseño.

La bisagra es uno de los elementos más complejos del primer teléfono plegable de Apple. Durante su presentación, la compañía destacó que este mecanismo reúne más de 100 componentes e incorpora una cubierta fabricada mediante impresión 3D.

Apple también habría experimentado con metal líquido para algunas piezas de la bisagra, aunque terminó modificando su estrategia de desarrollo. Los cambios de diseño y la llegada irregular de componentes dificultan que Foxconn ajuste sus equipos y estabilice el proceso de fabricación.

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple.
La bisagra y la pantalla OLED del iPhone Duo dificultan su producción masiva. (Apple)

Según el sitio especializado MyDrivers, uno de los fabricantes contratados planteó a Apple la necesidad de elegir entre priorizar el rendimiento de la línea de ensamblaje o aumentar el volumen de producción. Acelerar la fabricación permitiría disponer de más teléfonos, pero también podría elevar la cantidad de unidades defectuosas y los costos derivados de su descarte.

Cuántos iPhone Duo tendrá Apple para el lanzamiento

Las dificultades de fabricación también condicionan las previsiones de disponibilidad. Según la información de la cadena de suministro, Apple estableció un objetivo de entre seis y ocho millones de unidades para el inventario mundial del iPhone Duo durante 2026.

El volumen es considerablemente inferior al de los modelos tradicionales de la compañía. Un iPhone Pro o Pro Max puede alcanzar entre 20 y 30 millones de envíos durante su ciclo comercial completo.

Counterpoint Research estima que Apple podría vender alrededor de seis millones de teléfonos plegables hacia finales de 2026, lo que representaría cerca del 25 % de los envíos mundiales de esta categoría durante el año. Por su parte, IDC proyecta que el mercado global de plegables crecerá más del 12 % en 2026 y que Apple podría superar los 17 millones de unidades vendidas hacia 2027.

El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)
Apple no tendría la suficiente cantidad de iPhone Duo para satisfacer al mercado durante s lanzamiento. (Apple)

El precio y la estrategia de Apple para su primer plegable

El iPhone Duo tendrá un precio de partida de 1.999 dólares para la versión de 256 GB y alcanzará los 3.199 dólares en la configuración de 2 TB. Su costo inicial lo sitúa por encima del Samsung Galaxy Z Fold 8, cuyo precio de partida es de 1.900 dólares.

Para gestionar la demanda, Apple permitirá que los interesados preparen sus pedidos desde la aplicación Apple Store entre el 12 y el 15 de octubre. Durante ese período podrán seleccionar el color, la capacidad de almacenamiento, los accesorios, AppleCare+, el operador y la forma de pago. La confirmación definitiva se realizará cuando se abra el plazo de reservas.

El precio elevado y la disponibilidad limitada sitúan al dispositivo en un segmento específico del mercado. Una encuesta de CNET señaló que el 75 % de los adultos consultados no tenía interés en comprar un iPhone plegable, mientras que Counterpoint Research calcula que las ventas acumuladas de esta categoría superarán los 100 millones de unidades a finales de 2026.

Apple, sin embargo, no parece plantear el iPhone Duo como un dispositivo destinado a sustituir a toda su gama. Nabila Popal, directora sénior de investigación de IDC, describió la estrategia como una diversificación del catálogo para distintos públicos. La compañía busca incorporar los teléfonos plegables a su oferta, aunque los problemas de producción podrían limitar su disponibilidad durante el lanzamiento.

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