Tecno

Gusanos de IA que viven en electrodomésticos: Anthropic avisa que hoy solo los modelos chinos pueden hacerlo

15 TV box de USD 55 alcanzaron para correr un modelo de Google. El experimento calcula que a fin de 2026 el gusano completo sería posible

Dispositivo rectangular negro con cables y puertos, del cual salen varios gusanos pálidos con trazos anaranjados sobre un fondo claro.
El modelo GLM-5.2 de la empresa Zhipu logró vulnerar la red de prueba e instalar un programa en todos los equipos Android emulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este lunes 12 de octubre, el equipo de Anthropic que ataca sus propios sistemas para encontrar fallas publicó un experimento con conclusión en el título: los modelos chicos de inteligencia artificial están a meses de poder copiarse solos entre televisores, hornos y heladeras conectados, sin pasar por ningún centro de datos. Firman William Zhou y Daniel Freeman.

La demostración es física. Compraron 15 TV box Android genéricos, el dispositivo compacto que se conecta al puerto HDMI del televisor para convertirlo en smart TV, a unos USD 55 y 4 GB de memoria cada uno.

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Los conectaron en red y repartieron entre ellos un modelo abierto de Google, Gemma 4, con dos capas por aparato. Corrió a 0,39 tokens por segundo, menos de una palabra. Lento, pero corrió.

Lo que el título no dice, y a mi lectura es la noticia, aparece más abajo: de todos los modelos abiertos que probaron, el único que completa el ciclo entero de replicación es chino y de descarga libre. Los laboratorios americanos guardan sus pesos, el archivo que contiene lo que el modelo sabe, bajo llave. Los chinos lo publican.

El gusano ya funciona, pero todavía no cabe en el aparato

Ilustración de una sala oscura con un televisor, un sofá, una aspiradora robot y un refrigerador conectados por líneas naranjas.
Un experimento de Anthropic advierte sobre la posibilidad de que modelos chicos de inteligencia artificial se repliquen de forma autónoma entre electrodomésticos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gusano informático es un programa que se copia solo de una máquina a otra. Anthropic armó una red cerrada de ocho equipos Android emulados, con un puerto de administración abierto y sin contraseña, y soltó distintos modelos como carga viral.

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Solo GLM-5.2, de la china Zhipu, escaneó la red, entró, instaló un modelo chico de Meta en cada nodo y siguió: ocho de ocho equipos en cuatro de cinco corridas.

El problema de GLM-5.2 es el tamaño. No entra en un TV box, y en el experimento corría desde un servidor aparte.

Los modelos que sí entran, como Qwen 3.5 de 9 mil millones de parámetros, de Alibaba, logran poner a funcionar un modelo en ocho de nueve tipos de hardware pero se equivocan al encadenar todos los pasos. Hay un piso de capacidad y un techo de memoria, y hoy no se cruzan.

Anthropic proyectó la curva de mejora de los modelos chicos sobre el índice de capacidades de Epoch AI y obtuvo la fecha: fin de 2026. Los propios autores aclaran que el índice es un indicador aproximado y que el replicador real llegaría “poco después”. Yo leo esa fecha como orden de magnitud, no como calendario.

Los pesos abiertos son el ingrediente, y los publica China

Un gusano de IA necesita llevarse el modelo consigo o descargarlo de un repositorio público. Un modelo que no se puede descargar no viaja. Por eso la lista de candidatos a carga viral coincide con la lista de modelos abiertos más capaces, y en este experimento esa lista la encabezan Zhipu y Alibaba.

Anthropic no dice que China ataque a nadie. Dice que la capacidad existe y que vive en pesos que cualquiera baja. Conviene leer también el interés: Anthropic vende modelos cerrados y gana con un relato donde abrir los pesos es el riesgo. Eso no vuelve falso el experimento. Los TV box están ahí y la red cerrada también.

Es lento, es ínfimo y aun así no tiene botón de apagado

Interruptor rojo en posición de apagado con un cable negro cortado y líneas naranjas luminosas sobre bloques geométricos azules y blancos.
Anthropic calcula que la capacidad para ejecutar un gusano completo en un solo electrodoméstico estará lista hacia fines de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velocidades que midieron son mínimas. Con Gemma 4 sobre los TV box, montar cada copia nueva tarda entre 71 y 150 horas. Una red de dos millones de televisores infectados, el tamaño que superó el botnet Kimwolf, equivaldría como máximo a unos 40 chips H100 de Nvidia. Casi nada, en cómputo.

Lo que sí pesa es la persistencia. No hay servidor central que desenchufar, y el gusano aprende: cada instancia de Qwen dejaba notas a la siguiente, y la tasa de éxito al instalar el modelo subió del 45% en la primera generación a entre el 61% y el 84% en las siguientes.

Anthropic lo compara con un moho mucilaginoso: se expande sin cabeza.

Un dato que no cierra con la tesis del gusano autónomo: cuando le dieron al modelo chico acceso a un modelo frontera, Opus 4.8, para pedir consejo, no mejoró. No sabía qué preguntar. Los autores lo dejan abierto y yo también.

Las defensas que proponen son viejas. Cuarentena por parte de los proveedores de internet, que contra el botnet Mirai limpió el 92% de las infecciones en 14 días. Y prohibir contraseñas de fábrica, como ya hizo el Reino Unido.

Vos ya conocés el aparatito del que hablan: sale de fábrica sin protección y nadie lo actualiza después. El gusano que Anthropic describe no tiene todavía un modelo que le quepa adentro. Tiene algo peor: un calendario, y los únicos pesos que hoy sirven para armarlo no los controla ningún laboratorio de Estados Unidos.

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