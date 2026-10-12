Tecno

GTA 6 hará más difíciles las fugas: tendrás que cambiar de ropa, auto y peinado para escapar de la policía

La próxima entrega de Rockstar Games incorporará testigos, cámaras y descripciones físicas que mantendrán activa la búsqueda incluso después de abandonar el lugar del delito

Tráiler GTA 6
GTA 6 exigirá cambiar de apariencia para escapar de la policía - (Rockstar Games/YouTube)
Guardar

GTA 6 hará más difíciles las fugas de la policía al obligar a cambiar de ropa, vehículo y peinado después de cometer delitos, según la información conocida sobre el sistema de búsqueda de Grand Theft Auto VI. La nueva entrega de Rockstar Games recuperará las seis estrellas de persecución y dará mayor peso a los testigos y a las cámaras que identifiquen a los protagonistas.

El cambio importa porque modifica una de las mecánicas más reconocibles de la saga. Escapar de la policía ya no dependerá solo de alejarse de la zona de búsqueda o encontrar un escondite. En Grand Theft Auto VI, Jason Duval y Lucia Caminos tendrán que borrar rastros, alterar su apariencia y tomar decisiones separadas para reducir la presión de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Jason Duval y Lucia Caminos tendrán que eliminar vínculos visibles con los crímenes cometidos, ya que conservar la misma imagen facilitará su identificación por parte de los agentes
Jason Duval y Lucia Caminos tendrán que eliminar vínculos visibles con los crímenes cometidos, ya que conservar la misma imagen facilitará su identificación por parte de los agentes

Las seis estrellas regresan con un sistema de persecución más exigente

El último número de Game Informer señaló que GTA 6 recuperará el sistema de seis estrellas de búsqueda. Cada nivel representa un aumento de la respuesta policial ante los delitos cometidos por los jugadores, con persecuciones que serán más difíciles de eludir.

La diferencia estará en la información que puedan obtener los agentes dentro del juego. Cualquier testigo o cámara de seguridad podrá aportar detalles sobre la apariencia de los responsables y alertar a la policía de que busca a dos sospechosos: un hombre y una mujer.

Ese registro obliga a modificar la estrategia después de un atraco, un enfrentamiento o cualquier delito que eleve el nivel de búsqueda. La policía podrá vincular a los personajes con ciertos rasgos físicos, prendas y vehículos, de modo que mantener la misma apariencia podría dificultar la huida.

PUBLICIDAD

Cambiar de ropa, auto y peinado será parte de las opciones para despistar a la policía. Estas acciones permitirán reducir las señales que conectan a Jason y Lucia con el crimen anterior, aunque no eliminan por completo la presión de la persecución.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
GTA 6 permitirá deshacerse del vehículo utilizado en un delito - (Rockstar)

Deshacerse del vehículo ayudará a borrar rastros

Durante el video de gameplay extendido de Grand Theft Auto VI se mostró una de las acciones disponibles para ocultar evidencias. Los protagonistas se deshacen del automóvil utilizado durante una huida con el objetivo de eliminar un posible vínculo entre el vehículo y el delito.

La escena sugiere que el coche utilizado en un crimen puede convertirse en una pista. Por ello, cambiar de automóvil será una decisión relevante una vez que la policía identifique un modelo o relacione un vehículo con la fuga.

El uso de un nuevo coche, una vestimenta distinta y otro peinado formará parte de un sistema que busca dar más importancia a las consecuencias de cada acción. La persecución no terminará solo por abandonar la zona donde ocurrió el delito.

En entregas anteriores, las estrellas de búsqueda ya marcaban el nivel de respuesta policial. La nueva propuesta parece situarse en un punto intermedio entre los títulos clásicos de la franquicia, conocidos por aplicar castigos más estrictos, y la menor dureza de GTA 5.

Separar a Jason y Lucia puede reducir la atención policial

Rockstar Games también ha adelantado una alternativa para escapar. Los jugadores podrán separar a Lucia Caminos y Jason durante un período limitado, una decisión que puede confundir a la policía si los agentes saben que los responsables son una pareja formada por un hombre y una mujer.

Tráiler GTA 6
Separar a Jason y Lucia puede confundir a las fuerzas de seguridad - (Rockstar Games/YouTube)

La separación reduce la posibilidad de que las fuerzas de seguridad encuentren a ambos sospechosos juntos. Si la búsqueda parte de la descripción de dos criminales, dividir los caminos podría repartir la atención policial y ofrecer más opciones para escapar.

Sin embargo, esta estrategia tiene una condición relevante. La partida terminará si uno de los dos personajes es arrestado o cae durante un enfrentamiento, aunque el otro permanezca libre. La mecánica mantiene la responsabilidad sobre ambos protagonistas y obliga a controlar los riesgos de cada fuga.

Jason y Lucia son los personajes centrales de GTA 6, una entrega que regresará a Vice City. La posibilidad de alternar entre ambos y separarlos añade una capa de planificación durante los delitos y las persecuciones.

GTA 6 llegará en noviembre con clasificación para adultos

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series, en formato exclusivamente digital. El juego tendrá clasificaciones destinadas a adultos en los principales mercados.

La Entertainment Software Rating Board (ESRB) de Estados Unidos le otorgó la categoría M for Mature, para mayores de 17 años. En Europa, el organismo PEGI lo incluyó en la categoría PEGI 18. Australia y Nueva Zelanda le asignaron la clasificación R18+.

Los registros conocidos mencionan violencia gráfica, desnudez, contenido sexual explícito, lenguaje fuerte y consumo de drogas y alcohol. También señalan la presencia de compras dentro del juego, aunque ese aviso no permite establecer todavía qué productos estarán disponibles ni si existirán microtransacciones en la campaña.

La ficha de PEGI, que fue retirada poco después de su publicación, incluyó referencias a clubes nocturnos, bailes privados y lenguaje soez o discriminatorio en conversaciones, programas de televisión y emisoras de radio del mundo abierto. La eliminación del documento impide confirmar que todas esas descripciones se mantengan en la versión final.

Temas Relacionados

GTA 6Gran Theft AutoVideojuegosRockstar GamesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

El acceso a estas opciones puede derivar en descargas de aplicaciones maliciosas, robo de contraseñas y publicidad invasiva

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

El cofundador de Microsoft considera insuficientes los acuerdos privados y reclama normas, inspecciones y organismos capaces de limitar fraudes, extorsiones, intrusiones digitales y amenazas biológicas

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

El sistema cierra la sesión al final de cada viaje, para que el próximo pasajero no herede compras ni mensajes ajenos

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Esta situación puede advertir fallos en la alimentación eléctrica o componentes internos

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

WhatsApp y Google Drive permiten escanear archivos desde celulares Android y iPhone y agruparlos en uno solo

Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

DEPORTES

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

TELESHOW

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

Débora Nishimoto contó por qué decidió reivindicar su nombre “Kaori” de sus raíces japonesas

El blooper de Ximena Capristo que la descolocó al aire de Pasapalabra

El sentido mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio: “Viniste tras un largo invierno”

Momi Giardina afianza su amor por su pareja durante sus vacaciones en Londres: “Te elegiría en todos los viajes”

INFOBAE AMÉRICA

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Identifican a casi 100 salvadoreños fallecidos en ruta a Estados Unidos

María Gainza gana el premio de Narrativa de la Academia Argentina de Letras

Sin vida encuentran a adolescente de 13 años desaparecido en Honduras

Marchan en Guatemala el Día de la Resistencia Indígena: combustibles, hospitales sin insumos y carreteras destruidas en el centro del reclamo