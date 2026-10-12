GTA 6 hará más difíciles las fugas: tendrás que cambiar de ropa, auto y peinado para escapar de la policía

GTA 6 exigirá cambiar de apariencia para escapar de la policía - (Rockstar Games/YouTube)

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GTA 6 hará más difíciles las fugas de la policía al obligar a cambiar de ropa, vehículo y peinado después de cometer delitos, según la información conocida sobre el sistema de búsqueda de Grand Theft Auto VI. La nueva entrega de Rockstar Games recuperará las seis estrellas de persecución y dará mayor peso a los testigos y a las cámaras que identifiquen a los protagonistas.

El cambio importa porque modifica una de las mecánicas más reconocibles de la saga. Escapar de la policía ya no dependerá solo de alejarse de la zona de búsqueda o encontrar un escondite. En Grand Theft Auto VI, Jason Duval y Lucia Caminos tendrán que borrar rastros, alterar su apariencia y tomar decisiones separadas para reducir la presión de las fuerzas de seguridad.

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Jason Duval y Lucia Caminos tendrán que eliminar vínculos visibles con los crímenes cometidos, ya que conservar la misma imagen facilitará su identificación por parte de los agentes

Las seis estrellas regresan con un sistema de persecución más exigente

El último número de Game Informer señaló que GTA 6 recuperará el sistema de seis estrellas de búsqueda. Cada nivel representa un aumento de la respuesta policial ante los delitos cometidos por los jugadores, con persecuciones que serán más difíciles de eludir.

La diferencia estará en la información que puedan obtener los agentes dentro del juego. Cualquier testigo o cámara de seguridad podrá aportar detalles sobre la apariencia de los responsables y alertar a la policía de que busca a dos sospechosos: un hombre y una mujer.

Ese registro obliga a modificar la estrategia después de un atraco, un enfrentamiento o cualquier delito que eleve el nivel de búsqueda. La policía podrá vincular a los personajes con ciertos rasgos físicos, prendas y vehículos, de modo que mantener la misma apariencia podría dificultar la huida.

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Cambiar de ropa, auto y peinado será parte de las opciones para despistar a la policía. Estas acciones permitirán reducir las señales que conectan a Jason y Lucia con el crimen anterior, aunque no eliminan por completo la presión de la persecución.

GTA 6 permitirá deshacerse del vehículo utilizado en un delito - (Rockstar)

Deshacerse del vehículo ayudará a borrar rastros

Durante el video de gameplay extendido de Grand Theft Auto VI se mostró una de las acciones disponibles para ocultar evidencias. Los protagonistas se deshacen del automóvil utilizado durante una huida con el objetivo de eliminar un posible vínculo entre el vehículo y el delito.

La escena sugiere que el coche utilizado en un crimen puede convertirse en una pista. Por ello, cambiar de automóvil será una decisión relevante una vez que la policía identifique un modelo o relacione un vehículo con la fuga.

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El uso de un nuevo coche, una vestimenta distinta y otro peinado formará parte de un sistema que busca dar más importancia a las consecuencias de cada acción. La persecución no terminará solo por abandonar la zona donde ocurrió el delito.

En entregas anteriores, las estrellas de búsqueda ya marcaban el nivel de respuesta policial. La nueva propuesta parece situarse en un punto intermedio entre los títulos clásicos de la franquicia, conocidos por aplicar castigos más estrictos, y la menor dureza de GTA 5.

Separar a Jason y Lucia puede reducir la atención policial

Rockstar Games también ha adelantado una alternativa para escapar. Los jugadores podrán separar a Lucia Caminos y Jason durante un período limitado, una decisión que puede confundir a la policía si los agentes saben que los responsables son una pareja formada por un hombre y una mujer.

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Separar a Jason y Lucia puede confundir a las fuerzas de seguridad - (Rockstar Games/YouTube)

La separación reduce la posibilidad de que las fuerzas de seguridad encuentren a ambos sospechosos juntos. Si la búsqueda parte de la descripción de dos criminales, dividir los caminos podría repartir la atención policial y ofrecer más opciones para escapar.

Sin embargo, esta estrategia tiene una condición relevante. La partida terminará si uno de los dos personajes es arrestado o cae durante un enfrentamiento, aunque el otro permanezca libre. La mecánica mantiene la responsabilidad sobre ambos protagonistas y obliga a controlar los riesgos de cada fuga.

Jason y Lucia son los personajes centrales de GTA 6, una entrega que regresará a Vice City. La posibilidad de alternar entre ambos y separarlos añade una capa de planificación durante los delitos y las persecuciones.

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GTA 6 llegará en noviembre con clasificación para adultos

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series, en formato exclusivamente digital. El juego tendrá clasificaciones destinadas a adultos en los principales mercados.

La Entertainment Software Rating Board (ESRB) de Estados Unidos le otorgó la categoría M for Mature, para mayores de 17 años. En Europa, el organismo PEGI lo incluyó en la categoría PEGI 18. Australia y Nueva Zelanda le asignaron la clasificación R18+.

Los registros conocidos mencionan violencia gráfica, desnudez, contenido sexual explícito, lenguaje fuerte y consumo de drogas y alcohol. También señalan la presencia de compras dentro del juego, aunque ese aviso no permite establecer todavía qué productos estarán disponibles ni si existirán microtransacciones en la campaña.

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La ficha de PEGI, que fue retirada poco después de su publicación, incluyó referencias a clubes nocturnos, bailes privados y lenguaje soez o discriminatorio en conversaciones, programas de televisión y emisoras de radio del mundo abierto. La eliminación del documento impide confirmar que todas esas descripciones se mantengan en la versión final.