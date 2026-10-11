Qué es Googlebook OS y qué computadoras son compatibles con el sistema operativo basado en Android

Google presentó Googlebook OS, un sistema operativo para portátiles que fusiona Android, ChromeOS y la inteligencia artificial de Gemini.(EFE/ Google)

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Google ahora cuenta con Googlebook, una nueva familia de portátiles que corre bajo Googlebook OS, el sistema operativo que fusiona Android, ChromeOS y las funciones de inteligencia artificial de Gemini. La plataforma llega como sucesora natural de Chrome OS, pensada para que el usuario trabaje sin fricciones entre el teléfono y el ordenador.

Durante más de 15 años, Android y ChromeOS funcionaron como caminos paralelos dentro del ecosistema de Google. Con la llegada de la inteligencia artificial y nuevos hábitos de trabajo que empiezan en el móvil y terminan en el portátil, la compañía decidió fusionar ambos mundos en una sola propuesta.

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Qué es Googlebook OS y cómo funciona

Googlebook OS se apoya en el stack tecnológico de Android, un núcleo Linux nativo y los cimientos de escritorio heredados de ChromeOS. El sistema está diseñado desde su base para funcionar junto a Gemini Intelligence.

Googlebook OS es el sistema operativo de Google para portátiles que combina Android, ChromeOS y Gemini para ofrecer continuidad entre móvil y computadora, con inteligencia artificial integrada en el cursor, el escritorio y el acceso a archivos del teléfono, sin necesidad de transferencias manuales.

La función Magic Pointer permite invocar a Gemini tras un movimiento del cursor para interpretar el contenido de la pantalla. (Google)

Durante la configuración inicial, el equipo puede importar ajustes, redes WiFi guardadas y contraseñas desde el teléfono Android del usuario, mediante una sincronización protegida con cifrado de extremo a extremo.

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La función Continue permite retomar en el portátil tareas iniciadas en el móvil, en una lógica similar a la que Apple aplica con Handoff entre sus dispositivos. Con Quick Access, el explorador de archivos del Googlebook permite ver, buscar e insertar archivos del teléfono sin enviarlos manualmente.

A esto se suma Cast My Apps, que muestra y permite utilizar aplicaciones del smartphone dentro de una ventana del ordenador, útil para mensajes o códigos temporales que no tienen versión de escritorio.

Cómo son las funciones de Gemini que marcan la diferencia

La principal diferencia de Googlebook OS frente a otros sistemas operativos de portátil está en la profundidad de su integración con la inteligencia artificial. Todo comienza en el cursor: con Magic Pointer, desarrollado junto al equipo de Google DeepMind, basta con agitarlo para invocar a Gemini con visión contextual sobre lo que aparece en pantalla.

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Las herramientas Rambler y Create your Widget convierten notas de voz en texto y estructuran paneles con información de distintas aplicaciones. (Captura Google)

Esa función permite, por ejemplo, señalar una fecha en un correo para crear una reunión, o seleccionar dos imágenes, como un sillón y una sala, para visualizarlas combinadas de forma instantánea.

Create your Widget genera widgets personalizados a partir de una instrucción escrita: Gemini puede buscar en internet o conectarse a aplicaciones como Gmail y Calendar para organizar, en un mismo panel, vuelos, hoteles y reservas de un viaje.

Google también incorpora Rambler, que transforma notas de voz en textos estructurados con encabezados y resúmenes, y Magic Cues, una herramienta anunciada dentro del mismo paquete de Gemini Intelligence cuyo funcionamiento la compañía no detalló.

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Computadores compatibles y especificaciones técnicas

Los primeros Googlebook llegan de la mano de Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo, todos con un mínimo de 16 gigabytes de RAM, ampliables hasta 32 GB según el modelo, y almacenamiento SSD de 256 o 512 GB. Google no lanza, por ahora, un Googlebook con marca propia.

Los equipos combinan procesadores Intel Core Ultra 5 y 7 Series 3, conocidos como Panther Lake, con Qualcomm Snapdragon X Elite. Pese a que la compañía mencionó a MediaTek durante la presentación, ningún modelo mostrado utiliza ese silicio ni la serie Snapdragon X2.

El Acer Googlebook 14 cuenta con una pantalla OLED de 14 pulgadas y el modelo Dell XPS tiene un chasis de 12,7 milímetros de grosor.

Todos incluyen el chip de seguridad Titan C, lector de huella y, en varios casos, autenticación facial, además de materiales como aluminio, magnesio y fibra de carbono.

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El Acer Googlebook 14 es el modelo más accesible, con pantalla OLED de 14 pulgadas a 500 nits y un peso de 1,22 kilogramos. El Dell XPS Googlebook ofrece una pantalla táctil de 13,4 pulgadas en un chasis de apenas 12,7 milímetros de grosor.

El HP Googlebook 14 monta Snapdragon X Elite con pantalla OLED táctil de 2,8K; el Lenovo Googlebook 15 suma sonido Dolby Atmos en un chasis de magnesio y fibra de carbono; y el Asus Googlebook 14 incorpora un panel 3K OLED en un cuerpo de un kilo.

El Acer Googlebook 14 parte de 899 dólares, el Dell XPS Googlebook desde 1.199 dólares, y los modelos de HP, Lenovo y Asus desde 1.299 dólares. Los equipos pueden reservarse y llegaron a tiendas de Estados Unidos el 4 de octubre, con despliegue posterior en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.

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