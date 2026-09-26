Windows 10, memoria RAM de 8 GB y todos los requisitos para descargar EA Sports FC 2027 en PC

EA Sports FC 27 ya se puede adquirir en formato físico y a través de las plataformas digitales de Xbox, PlayStation, Steam y Epic Games. (EA Sports FC 27)

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EA Sports FC 27, la nueva entrega del videojuego de fútbol, ya está disponible en formato físico y en las tiendas digitales de Xbox, PlayStation, Steam y Epic Games. Además, cuenta con una versión gratuita para todos los usuarios.

En PC, el juego requiere Windows 10 u 11 de 64 bits, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y 100 GB de espacio disponible. La configuración necesaria varía según el rendimiento que busque cada jugador.

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La Edición Estándar tiene un precio de USD 69,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta USD 99,99. Esta última incluye 6.000 FC Points durante tres meses, contenido adicional para The Grounds y el modo Carrera, además de un espacio extra de EVO de FC 27.

La versión para PC funciona con Windows 10 u 11 de 64 bits, DirectX 12 y al menos 100 GB disponibles en el disco. (EA Sports FC 27)

Requisitos mínimos para descargar EA Sports FC 27 en PC

Para instalar y ejecutar EA Sports FC 27 con la configuración mínima, los usuarios necesitarán los siguientes componentes:

Sistema operativo: Windows 10 u 11 de 64 bits, con las últimas actualizaciones.

Procesador: Intel Core i5-6600K a 3,50 GHz o AMD Ryzen 5 1600 a 3,2 GHz.

Memoria RAM: 8 GB DDR4 en doble canal.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB o AMD Radeon RX 570 con 4 GB.

DirectX: versión 12.

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible.

El juego tiene textos en español de América Latina y España, entre otros idiomas. También contará con voces en ambos dialectos, además de inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués de Brasil y árabe.

Los requisitos de hardware cambian de acuerdo con el nivel de rendimiento y calidad gráfica que quiera alcanzar cada jugador. (EA Sports FC 27)

Requisitos recomendados para jugar con mayor rendimiento

La configuración recomendada eleva la exigencia de procesador, memoria y tarjeta gráfica. Estos son los componentes sugeridos para obtener un rendimiento superior:

Sistema operativo: Windows 10 u 11 de 64 bits, con las últimas actualizaciones.

Procesador: Intel Core i7-6700 a 3,40 GHz o AMD Ryzen 7 2700X a 3,7 GHz.

Memoria RAM: 12 GB en doble canal.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5600 XT.

DirectX: versión 12.

Almacenamiento: 100 GB en una unidad SSD.

El uso de una unidad SSD figura entre las recomendaciones para reducir los tiempos de carga y facilitar la instalación de los archivos del videojuego.

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Los usuarios necesitarán 8 GB de memoria RAM DDR4 en doble canal y una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570 con 4 GB de memoria gráfica. (EA Sports FC 27)

The Grounds amplía la experiencia fuera de los partidos tradicionales

Una de las novedades de EA Sports FC 27 es The Grounds, un espacio social de mundo abierto que amplía la actividad más allá de los partidos convencionales. Allí, los jugadores podrán recorrer el entorno, competir con otros usuarios y desarrollar a su Pro dentro del modo Clubes.

La zona incluirá encuentros de 11 contra 11, desafíos y eventos de temporada. Entre las actividades anunciadas aparece European Nights, inspirada en las noches de la Liga de Campeones de la UEFA. También habrá contenidos temáticos como Screaming Grounds, con una ambientación vinculada con Halloween.

Ultimate Team modifica las recompensas y suma el Hall of FUT

Ultimate Team incorporará cambios en el sistema de progresión. Rivals, Champions y Squad Battles otorgarán más monedas y Puntos de Temporada después de cada partido, con recompensas transferibles que podrán utilizarse en el mercado.

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Ultimate Team entregará más monedas y Puntos de Temporada en Rivals, Champions y Squad Battles, además de incorporar Gallery y el Hall of FUT. (EA Sports FC 27)

Las Evoluciones volverán con una progresión más controlada y las campañas tendrán plantillas más pequeñas, junto con mejoras específicas. A esto se añadirá Gallery, una función para conservar un registro de los artículos obtenidos durante la temporada.

El modo también sumará el Hall of FUT, una categoría de artículos destinada a futbolistas que tuvieron una presencia destacada dentro de Ultimate Team a lo largo de los años.

El modo Carrera recupera Manager Live y permite crear escenarios

El modo Carrera volverá a incluir Manager Live, con desafíos centrados en objetivos definidos, como gestionar el mercado de fichajes o alcanzar determinados resultados deportivos.

Los usuarios podrán crear y compartir escenarios personalizados con amigos y otros integrantes de la comunidad. Además, los ICONOS estarán disponibles en este modo. Entre los futbolistas mencionados figuran Zinedine Zidane, Lúcio, Raphaël Varane y Sergio “Kun” Agüero.

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