WhatsApp prueba una función para enviar mensajes, fotos y videos en una fecha elegida

WhatsApp prepara los envíos automáticos para una fecha elegida - (Foto: Meta)

Guardar

WhatsApp prueba una función para programar mensajes, fotos y videos y enviarlos en una fecha y hora elegidas por el usuario. La herramienta comenzó a llegar a un grupo limitado de probadores de la versión beta para Android y permite preparar contenido con antelación sin necesidad de mantener abierta la aplicación en el momento de la entrega.

La novedad puede resultar útil para organizar recordatorios, felicitaciones, avisos de trabajo o publicaciones dentro de grupos. Hasta ahora, quienes querían enviar un mensaje en un horario determinado debían hacerlo de forma manual o utilizar aplicaciones externas. La función integrada busca resolver esa necesidad desde el propio chat y mantiene el cifrado de extremo a extremo.

PUBLICIDAD

La beta de WhatsApp incorpora mensajes con entrega programada (Foto: Meta)

Dónde se puede probar la nueva función de WhatsApp

La función fue detectada en la actualización 2.26.40.7 de WhatsApp beta para Android, disponible a través de Google Play Store. La aplicación había desarrollado esta herramienta durante varios meses antes de iniciar las pruebas con un número reducido de cuentas.

La programación de mensajes permite elegir una fecha y una hora concretas para que el contenido llegue al destinatario. El envío puede realizarse incluso si el teléfono está sin conexión o si la aplicación permanece cerrada cuando llega el momento seleccionado.

El sistema es compatible con mensajes de texto, enlaces, fotografías y videos. Cada envío programado conserva la protección habitual de la plataforma, por lo que el contenido mantiene el cifrado de extremo a extremo.

PUBLICIDAD

La disponibilidad es gradual. Por ese motivo, algunos usuarios de la beta pueden recibir mensajes programados sin contar todavía con la posibilidad de crearlos desde sus propios chats.

WhatsApp permitirá enviar fotos y videos más tarde - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo programar un mensaje en WhatsApp

El acceso a la herramienta se realiza desde la misma pantalla de conversación. Una vez redactado el texto, el usuario debe mantener pulsado el botón de envío. Si la función está habilitada en su cuenta, aparecerá un panel inferior para establecer el día y la hora de entrega.

El mensaje no se enviará de inmediato. WhatsApp lo guardará como una entrega pendiente y lo remitirá de forma automática cuando llegue el horario indicado. El procedimiento también funciona con enlaces compartidos dentro de una conversación individual o grupal.

PUBLICIDAD

Los pasos previstos para programar un mensaje son los siguientes:

Abrir un chat individual o grupal .

Escribir el mensaje o añadir un enlace.

Mantener pulsado el botón de envío .

Elegir la fecha y la hora.

Confirmar la programación.

Revisar el mensaje pendiente desde la información del chat.

WhatsApp permitirá fijar la entrega desde 10 minutos después de la hora actual y hasta dos semanas antes. Ese margen contempla desde un aviso que debe salir más tarde durante el día hasta un saludo de cumpleaños preparado con anticipación.

Las fotos y los videos también podrán enviarse más tarde

La función no estará limitada al texto. WhatsApp permitirá programar una foto o un video desde el selector de la galería. Después de elegir el archivo, será necesario mantener pulsado el botón de envío para abrir el menú con las opciones de fecha y hora.

Una nueva opción de WhatsApp organizará los contenidos pendientes - EFE/EPA/IAN LANGSDON

También será posible utilizar la herramienta desde el editor de dibujo. Esto permitirá añadir texto o realizar cambios sobre la imagen antes de fijar el momento de entrega.

PUBLICIDAD

La principal limitación es que el sistema admite un solo archivo multimedia por cada mensaje programado. No se podrán seleccionar varias fotografías o videos para enviarlos juntos mediante una misma programación.

Ese detalle obliga a preparar por separado cada elemento cuando se quiera enviar más de un archivo. La restricción afecta tanto a las fotos como a los videos, aunque no impide combinar mensajes de texto programados con distintos contenidos multimedia.

Los mensajes pendientes tendrán una sección propia

Una vez que el usuario programe un contenido, WhatsApp lo mostrará en una sección específica dentro de la pantalla de información del chat. Desde allí será posible consultar los mensajes pendientes, eliminarlos o gestionar su envío antes de la fecha elegida.

PUBLICIDAD

Si el remitente decide borrar un mensaje programado, el destinatario no recibirá ninguna notificación. Tampoco podrá saber que existió un contenido pendiente de entrega. La conversación solo mostrará el mensaje si la aplicación llega a enviarlo.

La herramienta también funcionará en grupos, aunque con una condición. El mensaje programado llegará únicamente a quienes formaban parte del grupo cuando se creó la programación. Si una persona se incorpora después, no recibirá ese contenido.

La medida evita que información dirigida a una composición concreta del grupo llegue a integrantes que no estaban presentes cuando se preparó el envío. WhatsApp continuará ampliando la función durante las próximas semanas para más usuarios de la beta de Android.

PUBLICIDAD